Экс-солист группы MBAND Артем КИД похвастался отпуском в Анапе и раскритиковал модное слово «нишевый»

Экс-солист MBAND Артем КИД Фото: личный архив.

Экс-солист MBAND Артем КИД в разговоре с корреспондентом KP.RU рассказал, почему всегда выступает за живой звук, поделился впечатлениями от отдыха в Анапе и признался, что не использует модное слово «нишевый» в повседневной жизни. По словам Артема, формат мероприятия не должен влиять на отношение артиста к своему выступлению. Певец считает, что музыкант обязан выкладываться на полную независимо от того, где проходит концерт и сколько людей находится перед сценой. При этом исполнитель признает, что организаторам масштабных сборных мероприятий бывает непросто обеспечить каждому участнику полноценный саундчек.

Фото: личный архив.

«Я считаю, что артист должен выкладываться на все 100% всегда и везде, вне зависимости от размера площадки, количества зрителей и формата мероприятия, будь это стадион, клуб, городское мероприятие или даже маленький день рождения у друзей. Я за живой звук всегда и везде, и бывает, что технически это сложно воплотить в жизнь, особенно на мероприятиях, где выступает сразу 50 артистов. На таких «солянках» действительно сложно для организаторов все сделать так, чтобы у каждого артиста была возможность хорошо и качественно провести саундчек, и там даже просят выступить под плюс. Но я всегда настаиваю на живом звуке, и у меня все-таки получается договориться о возможности выступать вживую. Это дело каждого артиста, как ему выступать, но я за живые эмоции, а их можно добиться только при живом звуке. Все-таки главная задача музыканта, певца, исполнителя — это уметь петь, петь живьем», - заявил певец.

Сам Артем этим летом уже успел ненадолго отвлечься от работы. Для отдыха артист выбрал Анапу, где провел неделю. Судя по описанию певца, поездка получилась весьма насыщенной впечатлениями. «Я гонял отдыхать в новый отель в Анапе и в диком восторге от этой недели: двухкомнатный огромный номер с выходом на террасу и персональным бассейном, огромный спа-комплекс с примерно 10 саунами разных видов, закрытый бассейн, из которого через небольшое окошко ты выплываешь на огромный открытый видовой бассейн на крыше отеля и система ультра-олл инклюзив, такого я в России еще не видел и был правда очень приятно удивлен и кайфанул от этого мини-отпуска на юге. В этом году лето насыщено огромным количеством работы и времени на отдых пока что не представилось, поэтому я, скорее всего, отдохну уже в январе как следует», - сказал КИД.

Фото: личный архив.

Не обошел стороной и модное слово «нишевый», которое в последнее время все чаще появляется в повседневной речи молодежи. Артем признался, что особой любви к этому определению у него нет, а сам он предпочитает не использовать его в обычной жизни: «Каждый год появляется новое «нишевое» слово. Для меня нишевый — это скорее синоним слова хипстерский, я все-таки человек уже 30+, мне не очень нравится это слово, и я его не использую в повседневной жизни».

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