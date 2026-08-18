Виктория Боня рассказала, как мстила Ксении Собчак за дочь: «Я ее била, обливала кипятком»

Боня призналась, что готова подраться с Ксенией Собчак из-за дочери. Фото: Личный архив + Даниил ОПАРИН

Блогер Виктория Боня выложила в соцсети новое видео, в котором рассказала о том, как «избила» Ксению Собчак. Неожиданной историей она поделилась во время отдыха в Европе. Боня объяснила, что находится сейчас на озере Комо, после чего собирается возвращаться домой, в Монако.

На радость Ксении Анатольевне дело было… во сне. Боня призналась, что коллега по «Дому-2» ей время от времени снится, но драку с ней она учинила впервые. Обычно же Виктория очень хорошо общается по ночам с коллегой по «Дому-2». По словам Бони, она жестоко расправлялась с Собчак, поскольку в происходящем фигурировала ее дочь. «В этот раз я ее била, я ее колола открывашкой, я ее кипятком обливала. И я поняла, почему, потому что во сне фигурировала моя дочь», — рассказала Виктория.

Боня объяснила, что спокойно относится к ситуациям, которые касаются лично ее, однако отношение меняется, когда речь заходит о ребенке. Именно поэтому во сне ее реакция на Собчак оказалась настолько агрессивной. «А я такая, вот за себя, окей, я готова там просто наблюдать, но если дочь, конечно же, я как мать, разорву даже льва, наверное, в поле. Это нормально», — заявила телеведущая.

При этом Боня подчеркнула, что давний конфликт с Собчак в реальной жизни, по ее словам, остался в прошлом. Она надеется, что возвращаться к старым разногласиям больше не придется.

«Но я напомню, что мы с Ксенией Собчак наш топор войны старой запорошили. Слава богу, запорошили. Надеюсь, это навсегда», — сказала Виктория.

К слову, недавно Боня уже оказалась в центре публичной перепалки с другой бывшей участницей «Дома-2» — Ксенией Бородиной. Поводом стала публикация телеведущей с премьеры фильма, где она исполнила главную роль. Бородина пожаловалась на неудачный снимок, а Боня в комментариях предложила ей воспользоваться консилерами собственного бренда. «Ксюша, как тебе передать мои консилеры? Они тебе очень подойдут», — написала Виктория.

Бородина ответила с иронией, предложив Боне приехать в Москву и передать косметику лично. После этого Ксения опубликовала неудачный кадр уже самой Виктории и подчеркнула, что считает ее красивой и ухоженной женщиной. Бородина также напомнила бывшей участнице «Дома-2», что та сама неоднократно сталкивалась с критикой подобного рода и выступала против травли. «Ты сама с этим не раз сталкивалась как женщина! Ты выбрала хайпануть, чтобы посмешить народ и лишний раз дать им повод меня пошеймить», — заявила Ксения.

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