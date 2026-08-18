«Долинская бабушка» устроила поджог в квартире и умерла: кто теперь возместит за нее убытки

Умерла в больнице пенсионерка, устроившая поджог в жилье, из которого ее пришли выселять с судебными приставами. Фото: Московские суды общей юрисдикции

Одно из дел по «схеме Долиной» завершилось трагедией: умерла в больнице пенсионерка, устроившая поджог в жилье, из которого ее пришли выселять с судебными приставами.

Вся история напоминает триллер. Покупательница «нехорошей квартиры» приобрела ее у пенсионерки еще в 2022 году, взяв на это дело ипотеку на 30 лет. Но вселиться не смогла: как выяснилось, бабушка продала жилье по указке мошенников, а следом по их же указке еще и попыталась поджечь военкомат (бабуле дали условный срок, поскольку никто не пострадал). Далее последовали четыре года судов, но в конце концов кассационная инстанция все же признала хозяйкой квартиры покупательницу. Однако новоселье опять не состоялось. Добровольно пенсионерка выселяться отказалась. А когда к ней пришли судебные приставы, подожгла квартиру. От огня пострадали и она сама, и один из судебных приставов.

Женщина по указке мошенников подожгла квартиру. Фото: Нино Цитлидзе

Теперь бабушка скончалась, а покупательница осталась с пепелищем вместо квартиры. И что дальше?

- По общему правилу, смерть пенсионерки не влечет прекращения ее обязательств по возмещению ущерба. Она умышленно подожгла квартиру, которая принадлежала уже другому человеку, то есть причинила вред, - рассказала KP.RU адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. - Обязательства переходят к наследникам, если таковые имеются.

Правда, есть детали. Первая — наследники должны согласиться бабушкино наследство принять (они вправе и отказаться). Вторая — даже в этом случае они отвечают по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

- Взыскание может быть обращено только на то имущество (или его стоимость), которое получено наследниками, и не может затрагивать их личные средства, - объясняет адвокат.

С учетом, что единственная квартира пенсионерке уже не принадлежала, а сбережения бабушка вроде как перевела мошенникам, велика вероятность, что взыскивать с наследников будет нечего.

Фото: Нино Цитлидзе

А если и наследников нет?

- Если у пенсионерки нет наследников ни по закону, ни по завещанию, ее имущество признается выморочным и отходит государству. Государство как наследник также отвечает по долгам наследодателя, но опять же в пределах стоимости выморочного имущества, - разъясняет Светлана Жмурко.

- Если квартира была застрахована, это бы могло сильно помочь покупательнице в сложившейся ситуации. Если договор страхования был заключен пенсионеркой (как прежним собственником), то в силу ст. 960 ГК РФ все права и обязанности по этому договору автоматически перешли к новой собственнице в момент регистрации перехода права. Смерть пенсионерки после продажи квартиры на это никак не влияет. Страховщик обязан выплатить возмещение нынешнему собственнику за ущерб, причиненный застрахованному имуществу в период действия полиса. Умышленный характер действий пенсионерки (поджог) сам по себе не является препятствием для получения выплаты новым собственником квартиры. Страховая потом вправе требовать возмещения убытков с наследников пенсионерки — но после выплаты по страховке. Для покупательницы это был бы самый простой сценарий — ей самой искать наследников и чего-то с этих людей требовать не надо. Если страховки не было и имущества у пенсионерки нет, увы, покупательница останется с убытками без возможности их возмещения.

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