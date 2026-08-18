Годовщину свадьбы звезды «Ревизорро» Елены Летучей омрачила налоговая: их с мужем бизнес ликвидируют

Звезда «Ревизорро» Елена Летучая Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Годовщину свадьбы звезды «Ревизорро» Елены Летучей с мужем Юрием Анашенковым омрачила неожиданная новость о бизнесе телеведущей. Как выяснил сайт KP.RU, налоговая начала процедуру исключения из ЕГРЮЛ компании «Летучая и КО», совладельцами которой являются супруги.

Фирму зарегистрировали в Москве 28 июня 2017 года. Елена Летучая с момента основания компании занимает должность генерального директора, а ее доля на данный момент составляет 50%. Еще половина принадлежит предпринимателю Юрию Анашенкову, за которого телеведущая вышла замуж в 2016 году. Кстати, свадьбу пара сыграла на греческом острове Санторини, а на днях супруги отметили годовщину.

Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Основной вид деятельности фирмы обозначен как профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки. При этом, судя по зарегистрированным товарным знакам, компания связана с проектом «Волшебник Лексикон» - детским образовательным и игровым проектом о русском языке, который Елена Летучая создала вместе с писателем Никитой Замеховским-Мегалокарди.

Еще несколько лет назад показатели компании были заметно выше нынешних. По данным сервиса проверки Rusprofile, в 2018 году выручка «Летучая и КО» составляла 2 млн рублей, а в 2021-м прибыль достигала 143 тысяч рублей. Однако к 2025 году обороты бизнеса практически сошли на нет: выручка составила всего 26 тысяч рублей, а чистая прибыль оказалась нулевой. За год показатель выручки снизился на 123 тысячи рублей.

Теперь же фирма в процессе ликвидации. По данным KP.RU, еще 3 июля 2026 года в ЕГРЮЛ внесли запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица.

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