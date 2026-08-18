Зеленский совершенно однозначно ответил, что возвращать Федорова не будет Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский сегодня внес в не менее просроченный украинский парламент кандидатуру врио министра обороны генерала СБУ Евгения Хмары на назначение его полноценным министром обороны. Причем, представлять этого кандидата депутатам будет не сам Зеленский, как это было до сих пор, когда президент страны выдвигал своего кандидата на пост главы Минобороны, а его представитель, некто Г. Михайлюк.

Все ожидали, что голосование по министру обороны и новому главе МИД Украины состоится сегодня, в первый же день после выхода Рады с каникул. И экс-министр обороны Михаил Федоров, который сейчас бьется с «просроченным» за свое возвращение на этот пост, обозначал некий дедлайн 18-го августа, обещая радикализировать протест «картонного майдана» после этого числа, если Зеленский не удовлетворит требования протестующих. Федоров также обещал разобраться с местными СМИ, которые нелестно отзывались о нем и результатах его деятельности.

Ни для кого не секрет, что «картонный майдан» в защиту Федорова вывели на улицы украинских городов по команде из своего центра местные структуры Сороса*. И большинство участников протестов – это лица, которые не подлежат мобилизации в силу возраста или половой принадлежности, то есть молодые девушки-студентки и женщины более старших возрастов. Если же среди них встречаются юноши, то они не подлежат мобилизации в силу того, что не достигли необходимого для этого возраста.

Сегодня депутатов Верховной рады в Киеве встречали участники этого «картонного» протеста, но жалкая кучка с картонками в руках лишь показала, что протестное движение сошло на нет. По всей видимости, организаторы зажали денежки и сами находились в некоторой растерянности по поводу, что им делать дальше. Они ожидали, что вопрос о назначении министра обороны Рада будет рассматривать в первый же рабочий день после выхода с каникул, а Зеленский их на этом поле тактически переиграл. Для чего просто дождался, пока протесты «картонного майдана» затухнут без финансирования.

Ни для кого не секрет, что «картонный майдан» в защиту Федорова вывели на улицы украинских городов по команде из своего центра местные структуры Сороса* Фото: REUTERS.

Более того, тот факт, что Зеленский внес кандидатуру Хмары в парламент, косвенно свидетельствует о том, что необходимое количество голосов в Раде за его утверждение министром обороны команда Зеленского нашла. Иначе Зеленский постарался еще бы потянуть время до гарантированного результата, потому что вопрос о министре обороны стоит сейчас чрезвычайно остро. По сути, это сейчас вопрос о том, в чьих руках на Украине сосредоточена власть. И «просрочка» показал, что никому уступать ее не намерен.

И не случайно Федоров апеллировал к тому, что он не получил от Зеленского однозначного ответа «нет», а потому сохраняет некую надежду на свое возвращение. Но теперь все сомнения отвергнуты. Своим представлением Хмары Зеленский совершенно однозначно ответил, что возвращать Федорова не будет.

Вопрос, чем ответит Федоров и украинские «соросята*»? Вряд ли они смогут сорвать завтрашнее голосование по Хмаре или устроят более решительный и масштабный протест. Но, по всей видимости, не забудут этого решения «просроченного» и при случае ему предъявят. Во всей этой истории на нынешний момент остался только один вопрос – ушел Хмара в отставку или нет. Потому что по украинскому законодательству министром обороны Незалежной может быть только гражданское лицо. С другой стороны, кого сейчас интересует украинское законодательство?

*Фонд Сороса признан в РФ нежелательной организацией.

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