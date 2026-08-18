До 50 литров бензина водители должны были покупать беспрепятственно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автомобилисты сигналят: в стране началась вторая волна топливного кризиса, многие заправки стоят пустые, а там, где бензин есть, цены поползли стремительно вверх.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА СОВЕЩАНИИ

На состоявшемся во вторник совещании вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом. Также он поручил не допускать скачков цен на бензин, держать на особом контроле розничные цены на заправках и при необходимости оперативно «ликвидировать возникающие дисбалансы» (то есть перераспределять топливо).

На совещании отдельно обсудили ситуацию в регионах, где проблема с топливом стоит наиболее остро. Речь о Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областях и Мордовии.

На контроле правительства остаются поставки топлива аграриям. В правительстве ни раз подчеркивали, что сельхозпроизводители должны получать топливо в срок, чтобы не происходило никаких простоев при уборке урожая. Новак отметил, что аграрии сейчас получают топливо в необходимом объеме, уборка урожая идет по графику.

Еще одна тема - северный завоз. В ряд регионов страны топливо необходимо завести до холодов, которые могут прийти туда уже в сентябре-октябре. Как правительстве отметили, что северный завоз осуществляется по утвержденному графику.

По итогам совещания в правительстве сообщили, что власти продолжают работу по заключению типовых соглашений между регионами и независимыми АЗС для обеспечения справедливых розничных цен на топливо.

Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ЧТО СДЕЛАНО ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН

Особая роль в урегулировании бензинового кризиса отведена Федеральной антимонопольной службе. На совещании представители ФАС рассказали, как борются со спекулянтами. Служба анализирует биржевые, оптовые и розничные цены на топливо и в случае их неоправданного завышения выносит нарушителям предписания, а в ряде случаев даже заводятся административные дела и возбуждаются уголовные. В общей сложности уже возбуждено 41 дело в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов, а также выдано 68 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Например, в Хакасии после предупреждения ФАС крупной сети ХТК несколько АЗС снизили цены. Территориальный орган ФАС возбудил сразу три дела по признакам картельного сговора хозяйствующих субъектов на заправках в Саяногорске, Черногорске и Усть-Абаканском районе.

В стране началась вторая волна топливного кризиса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАКИЕ МЕРЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ВЛАСТЯМИ

До 31 января 2027 года в России введен запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Это сделано для насыщения внутреннего топливного рынка. Такое решение невыгодно нефтяным компаниям (они в основном живут за счет экспорта), но в правительстве пришли к выводу, что иного выхода, чтобы миновать кризис, нет. Также кабмин приостановил до конца 2026 года действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива. На всех действующих НПЗ были максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов.

В начале августа Александр Новак сообщал, что в России сформирован достаточный объем топлива для обеспечения внутреннего рынка. Он отмечал, что стабилизировать ситуацию на рынке топлива помогли принятые правительством меры. Такие же заявления прозвучали и от представителей Кремля. Новак даже рекомендовал нефтяным компаниям снять ограничения по продаже бензина водителям. До 50 литров бензина водители должны были покупать беспрепятственно. Но сейчас на ряде АЗС из-за возникшей второй волны дефицита снова введены ограничения на продажу топлива.

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