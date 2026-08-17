Четыре способа обмана россиян на Яблочный Спас: Выманивают деньги и личные данные

Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта проанализировали сообщения, приходящие от граждан Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Казалось бы, обычные яблоки. В сезон они стоят дешево. Некоторые их просто выкидывают ведрами, потому что девать некуда в таком количестве. Но мошенники используют и их, чтобы обмануть доверчивых россиян. Особенно в преддверии православных праздников. В частности, Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа.

Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта проанализировали сообщения, приходящие от граждан. И рассказали KP.RU четыре популярных схемы обмана перед Яблочным Спасом.

1. «Праздничные яблоки» с доставкой и предоплатой

Обещают отборные яблоки «специально к Спасу» от конкретного хозяйства, просят внести предоплату за ящик, после чего перестают выходить на связь.

2. Яблоки «от фермера» через мессенджеры

Общение только в чате, без сайта и юрлица, оплата на карту физлица; при любых вопросах о документах или самовывозе диалог сворачивают.

3. Подарочные корзины и наборы «яблоки + сладости»

В описании обещают отборные фрукты, а по факту привозят мелкие, битые, с признаками гнили либо меняют состав набора.

Казалось бы, обычные яблоки. В сезон они стоят дешево. Некоторые их просто выкидывают ведрами, потому что девать некуда в таком количестве. Но мошенники используют и их Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

4. «Бесплатные яблоки за отзыв/регистрацию»

Чтобы получить «подарок», нужно зарегистрироваться на подозрительном сайте, ввести телефон и электронную почту, подтвердить кодом из SMS. Так мошенники получают доступ к аккаунтам или подключают платные услуги.

По сути, схемы делятся на два вида. Первый – это попытки получить небольшую сумму, но сразу и с как можно бОльшего числа людей. Здесь на помощь приходят массовые рассылки. Кто-нибудь да клюнет. Второй вид – нацелен на кражу личных данных, чтобы в дальнейшем подключить тяжелую артиллерию. То есть, последующие звонки от мнимых силовиков, которые будут раскручивать жертву на более серьезные суммы под видом «спецоперации» с целью отправки денег на «безопасный счет».

- Будьте осторожны с «выгодными возвратами» и «подарками»: если для получения «бонуса» просят ввести код из SMS или авторизоваться через соцсети — это почти наверняка мошенничество. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, или вас торопят, — сделайте паузу. Проверьте информацию: позвоните напрямую в хозяйство, посмотрите официальный сайт, сравните цены. И наконец, в цифровом пространстве не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, не открывайте вложения от незнакомцев, не вводите данные карт на непроверенных ресурсах, - рекомендует Александра Пожарская, эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта.

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