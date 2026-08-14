Пуговка из «Папиных дочек» пожаловалась на тяжелое детство: «Я делала домашку в перерывах между съемками, играла и ела там же»

Екатерина Старшова, известная зрителям по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», во время работы над популярным ситкомом Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина Старшова, известная зрителям по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», рассказала, как проходило ее детство во время работы над популярным ситкомом. По словам актрисы, съемочный процесс занимал настолько большую часть жизни, что учебу и обычные детские занятия приходилось встраивать в рабочий график.

Отвечая на комментарий зрителя, который удивился, как ребенок мог совмещать учебу со съемками в две смены, Старшова вспомнила, что происходило за пределами камеры.

«Привет, я Катя. Читаю ваши комментарии под этим видео и вспоминаю свое детство. Мы действительно очень много времени проводили на площадке. Я делала домашку в перерывах между съемками, играла, ела там же. И вообще вся жизнь происходила там», — рассказала Екатерина.

Пуговка выросла в красивую девушку. Так актриса выглядит сейчас. Фото: кадр из видео / соцсети

Сейчас актриса считает, что тот период повлиял и на ее отношение к нагрузке. Постоянная необходимость успевать несколько дел одновременно сформировала у нее привычку жить в режиме спешки и воспринимать плотный график как норму. «Привыкаешь к ощущению, что времени не хватает, что нормально совмещать несколько вещей сразу, жить в режиме гонки и постоянно впихивать все дела в плотное расписание», — объяснила Старшова.

Однако теперь Екатерина относится к такому подходу критически. Она пришла к выводу, что постоянное переключение между задачами не делает человека эффективнее. Гораздо полезнее, по ее мнению, сосредоточиться на одном деле, а иногда и вовсе позволять себе ничего не делать. «Но на самом деле это вредная точка зрения, и мозг работает не так. Эффективнее полностью концентрироваться на одной задаче. Невозможно перескакивать туда-сюда и удерживать фокус. Еще лучше, когда есть время вообще ни о чем не думать», — отметила актриса.

Старшова добавила, что во время прогулок без музыки и подкастов у человека появляется возможность просто наблюдать за происходящим вокруг. По ее словам, именно в такие моменты мозг перерабатывает накопившуюся информацию, а затем могут появляться новые идеи и решения проблем. Сейчас Екатерина пытается отказаться от стремления выполнить как можно больше и учится ограничиваться необходимым минимумом.

Так проходили съемки сериала «Папины дочки» Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Недавно Старшова уже откровенно рассказывала о другом аспекте своего детства и о том, как спустя годы стала относиться к роли Пуговки. Актриса признавалась: в подростковом возрасте ее раздражало, что зрители воспринимали ее исключительно через образ героини.

«Меня бесила моя роль. Особенно в подростковом возрасте. Во-первых, люди видели во мне другого человека. А настоящая я оставалась незамеченной, потому что не имела никакого отношения к героине, которую играла, как мне казалось», — говорила Екатерина.

При этом раньше Старшова не считала участие в «Папиных дочках» собственным достижением, поскольку в сериал она пришла еще ребенком и не воспринимала съемки как результат своего осознанного выбора. Со временем ее отношение изменилось. «Я стала мудрее. Думаю, не надо пытаться строить личность из выборочного опыта, а принимать весь свой опыт целиком. Я была собой в любой период своей жизни, потому что все, что со мной происходило, — это часть меня. И Пуговка — это часть меня и часть моих достижений», — признавалась актриса.

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