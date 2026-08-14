Блогер Стас Давыдов объявил о закрытии легендарного интернет-шоу «This is Хорошо» спустя 15 лет: «Мы просто устали бороться»

Шоу «This is Хорошо» прекращает существование после 15 лет работы. Об этом решении сообщил его ведущий Стас Давыдов. Фото: Кадр видео.

Эпоха русскоязычного YouTube подходит к концу еще для одного популярного проекта. Шоу «This is Хорошо» прекращает существование после 15 лет работы. О решении сообщил его ведущий Стас Давыдов, который объяснил, что команда больше не готова продолжать борьбу за сохранение канала.

«Ну, короче, мы больше не будем снимать видео. Причин на это много. В первую очередь, мы просто устали бороться за существование этого канала», — рассказал блогер.

Во многом причиной стала ситуация с ViralHog, из-за которой YouTube-канала уже пришлось убрать больше 200 выпусков. Компания и другие подобные фирмы выкупали права на вирусные видео, которые использовались в старых эпизодах «This is Хорошо». После этого правообладатели начали требовать либо удалить соответствующие материалы, либо заплатить за их использование.

При этом Давыдов отдельно подчеркнул, что история с компанией ViralHog не стала единственной причиной закрытия. По его словам, конфликт вокруг прав на старые вирусные ролики оказался лишь дополнительным фактором на фоне накопившихся проблем.

«Тема вот эта вот с ViralHog - это не ключевой момент. Но, конечно, какая-то дополнительная капля в чашу нашего терпения, переполненную», — заявил ведущий.

В начале августа Давыдов предупреждал, что старые выпуски проекта могут постепенно исчезнуть с YouTube. По его словам, компании, получившие права на вирусные ролики, уже забирали монетизацию с большинства прежних видео, если хотя бы один из фрагментов принадлежал им.

Проект «This is Хорошо» появился в 2010 году и в начале своей истории стал одним из заметных русскоязычных шоу на YouTube. Фото: кадр видео / vk.ru/orangebrains.

«Все, ушла эпоха. Обзоры „This is Хорошо“, скорее всего, будут постепенно исчезать с YouTube. Несколько контор, которые покупали у авторов вирусных видео права на них, уже и так забирали себе монетизацию почти всех старых выпусков, даже если там только одно обозреваемое видео „принадлежит“ им», — говорил Давыдов.

Проект появился в 2010 году и в начале своей истории стал одним из заметных русскоязычных шоу на YouTube. Сейчас у канала более 6 млн подписчиков и более 2 миллиардов просмотров суммарно. Однако, судя по словам ведущего, команда в итоге решила прекратить работу над выпусками.

Точку в истории «This is Хорошо» Давыдов намерен поставить уже в начале сентября. Он сообщил, что команда планирует провести прямой эфир, во время которого собирается подробнее объяснить произошедшее и ответить на вопросы зрителей. «Где-то в начале сентября, скорее всего, сделаем стрим, пообщаемся, расскажем чо как, ответим на какие-то вопросы. Ну, как минимум, это мы должны всем, кто до сих пор еще смотрел видео», — заключил блогер.

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