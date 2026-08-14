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Звезды14 августа 2026 11:25

Блогер Стас Давыдов объявил о закрытии легендарного интернет-шоу «This is Хорошо» спустя 15 лет: «Мы просто устали бороться»

Блогер Стас Давыдов объявил о закрытии проекта «This is Хорошо» спустя 15 лет
Кирилл МИШИН
Шоу «This is Хорошо» прекращает существование после 15 лет работы. Об этом решении сообщил его ведущий Стас Давыдов.

Шоу «This is Хорошо» прекращает существование после 15 лет работы. Об этом решении сообщил его ведущий Стас Давыдов.

Фото: Кадр видео.

Эпоха русскоязычного YouTube подходит к концу еще для одного популярного проекта. Шоу «This is Хорошо» прекращает существование после 15 лет работы. О решении сообщил его ведущий Стас Давыдов, который объяснил, что команда больше не готова продолжать борьбу за сохранение канала.

«Ну, короче, мы больше не будем снимать видео. Причин на это много. В первую очередь, мы просто устали бороться за существование этого канала», — рассказал блогер.

Во многом причиной стала ситуация с ViralHog, из-за которой YouTube-канала уже пришлось убрать больше 200 выпусков. Компания и другие подобные фирмы выкупали права на вирусные видео, которые использовались в старых эпизодах «This is Хорошо». После этого правообладатели начали требовать либо удалить соответствующие материалы, либо заплатить за их использование.

При этом Давыдов отдельно подчеркнул, что история с компанией ViralHog не стала единственной причиной закрытия. По его словам, конфликт вокруг прав на старые вирусные ролики оказался лишь дополнительным фактором на фоне накопившихся проблем.

«Тема вот эта вот с ViralHog - это не ключевой момент. Но, конечно, какая-то дополнительная капля в чашу нашего терпения, переполненную», — заявил ведущий.

В начале августа Давыдов предупреждал, что старые выпуски проекта могут постепенно исчезнуть с YouTube. По его словам, компании, получившие права на вирусные ролики, уже забирали монетизацию с большинства прежних видео, если хотя бы один из фрагментов принадлежал им.

Проект «This is Хорошо» появился в 2010 году и в начале своей истории стал одним из заметных русскоязычных шоу на YouTube. Фото: кадр видео / vk.ru/orangebrains.

Проект «This is Хорошо» появился в 2010 году и в начале своей истории стал одним из заметных русскоязычных шоу на YouTube. Фото: кадр видео / vk.ru/orangebrains.

«Все, ушла эпоха. Обзоры „This is Хорошо“, скорее всего, будут постепенно исчезать с YouTube. Несколько контор, которые покупали у авторов вирусных видео права на них, уже и так забирали себе монетизацию почти всех старых выпусков, даже если там только одно обозреваемое видео „принадлежит“ им», — говорил Давыдов.

Проект появился в 2010 году и в начале своей истории стал одним из заметных русскоязычных шоу на YouTube. Сейчас у канала более 6 млн подписчиков и более 2 миллиардов просмотров суммарно. Однако, судя по словам ведущего, команда в итоге решила прекратить работу над выпусками.

Точку в истории «This is Хорошо» Давыдов намерен поставить уже в начале сентября. Он сообщил, что команда планирует провести прямой эфир, во время которого собирается подробнее объяснить произошедшее и ответить на вопросы зрителей. «Где-то в начале сентября, скорее всего, сделаем стрим, пообщаемся, расскажем чо как, ответим на какие-то вопросы. Ну, как минимум, это мы должны всем, кто до сих пор еще смотрел видео», — заключил блогер.

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