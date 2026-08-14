Медсестры - самые преданные своему работодателю: назван топ-10 наиболее стабильных сотрудников

По сравнению с 2024 годом больше всего средний стаж на одном месте вырос у медсестер (+1,8 года) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дольше всего на одном месте работают медицинские сестры: в среднем до 8 лет. В топ-5 самых стабильных сотрудников также вошли аудиторы (6,7 года), квалифицированные рабочие (6,6 года), учителя (6,1 года) и менеджеры по внешнеэкономической деятельности (6 лет). Такие данные получил сервис SuperJob на основе анализа резюме россиян от 30 до 35 лет. Аналитики объяснили, что именно в этом возрасте у большинства уже есть опыт работы, но в то же время сохраняется активность на рынке труда.

Были выявлены и самые непостоянные профессии. В число специалистов чаще всего меняющих работу вошли риелторы (1,6 лет) и различные менеджеры (см.Только цифры).

В число специалистов чаще всего меняющих работу вошли риелторы (1,6 лет) Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В SuperJob отмечают, что по сравнению с 2024 годом больше всего средний стаж на одном месте вырос у медсестер (+1,8 года). Увеличился срок работы на одну компанию у фармацевтов и инженеров-энергетиков (плюс по 1,2 года), а также логистов (+1,1 года).Значительно чаще менять работодателя стали бренд-менеджеры (средний стаж на одном месте уменьшился на 3 года), персональные водители (минус 2,6 года), event-менеджеры, риелторы и медицинские представители (минус по 2,3 года).

- Таким образом, в сферах с проектной занятостью и/или высокими бонусами нормой стала частая смена мест работы, - заключили эксперты.

Как рассказала KP.RU консультант по карьере и самореализации Галина Бобкова, если говорить не про частный случай, а про статистически значимые показатели, то есть 4 основные причины, побуждающие представителей определенной профессии чаще менять место работы:

1. Ситуация в конкретной отрасли, сфере. Возникающие проблемы вымывают работников на рынок труда и вынуждают их искать, где стабильнее и надежнее.

2. Существенная разница в условиях работы и оплаты в разных организациях. Чаще такой разрыв встречается в коммерческих компаниях.

3. Узкая заточенность специалистов данной сферы под конкретную деятельность и невозможность применить свои навыки в других.

4. Психологические особенности людей, которые выбирают данную сферу или профессию. Есть более консервативные направления, которые больше выбирают люди осторожные, терпеливые, усидчивые и не склонные часто менять работу. Есть те, которые привлекают другой типаж – им скучно долго сидеть на одном месте, например, креативные индустрии.

По словам Галины Бобковой, медсестры дольше остаются на одном месте, потому что условия работы и оплаты в медучреждениях не сильно отличаются, особенно в государственных организациях.

- Так чего тогда метаться? Кроме того, медперсоналу сложно перенести свои профессиональные навыки в другие сферы деятельности. Ну, и выбирают эту профессию изначально более терпеливые люди, - отмечает эксперт.

Медсестры дольше остаются на одном месте, потому что условия работы и оплаты в медучреждениях не сильно отличаются, особенно в госорганизациях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- А почему риэлторы - самые непостоянные? Хотя вроде бы и доход у них неплохой, и уметь особо ничего не надо. При этом время работы на одном месте у них катастрофически упало..

- Не соглашусь, что «уметь ничего не надо». Чтобы быть хорошим риэлтором, надо много чего знать и уметь и по сути быть человеком-оркестром – и строителем, и юристом, и психологом, и специалистом по рекламе, и финансовым, а также налоговым, консультантом, - замечает Галина Бобкова. - Доход риэлтора – величина переменная. У представителей этой профессии, как правило, нет фиксированного оклада – только проценты от сделок. Учитывая то, что сейчас на рынке недвижимости очень непростая ситуация, многие агенты по сделкам с недвижимостью остаются без привычного дохода и вынуждены искать лучшей доли.

В то же время, исследование показало, что в подавляющем большинстве случаев срок работы на одном месте у россиян за последние годы сильно вырос.

- Сотрудники стали больше держаться за рабочее место, а работодатели удерживать кадры.

В большей степени, на мой взгляд, влияют замедление экономики и охлаждение рынка труда, которые вынуждает людей держаться за рабочее место. Они понимают, что при увольнении можно и работу быстро не найти, и в условиях не выиграть, как раньше, а проиграть, потому что компании стали оптимизировать расходы. Я своим клиентам сейчас тоже чаще всего рекомендую не делать резких движений, если ситуация на работе не стала для них критической, - замечает Галина Бобкова.

Говоря о дальнейшем развитии ситуации, эксперт отмечает, что это будет зависеть от ситуации в экономике и на рынке труда.

- Пока будет сохраняться спад в экономике, люди меньше будут склонны менять место работы. К увольнению их будут, скорее, вынуждать – либо работодатель (закрытие компаний или отдельных направлений, сокращение штатов), либо положение в отрасли в целом. Когда ситуация нормализуется, приверженность работников одному работодателю станет снижаться, - считает Галина Бобкова.

Только цифры

Топ-10 самых стабильных профессий

Позиция

2015 год - 2020 год - 2026 год - Средний срок работы на одном месте, лет

1. Медицинская сестра 4,9 4,2 8

2. Аудитор 3,7 4,6 6,7

3. Квалифицированный рабочий 4,5 4,7 6,6

4. Учитель 4,9 4,4 6,1

5. Менеджер по внешнеэкономической деятельности 2,9 3,2 6

6. Охранник 4,2 4,3 5,8

7. Продавец 2,9 3,4 5,5

8. Фармацевт/провизор 3,8 3,3 5,3

9. Инженер-энергетик 2,9 3,7 5,3

10. Журналист/корреспондент 3,1 3 5,2

Топ-10 самых нестабильных профессий

Позиция

2015 год - 2020 год - 2026 год - Средний срок работы на одном месте, лет

1. Риелтор 3 3,2 1,6

2. Бренд-менеджер 2,4 2,8 1,9

3. UI/UX-дизайнер 3,8 3,5 2,3

4. Бизнес-аналитик 2,6 3 2,6

5. Менеджер по развитию 2,6 3 2,6

6. Event-менеджер 3 3,2 2,7

7. Менеджер по рекламе 2,6 2,4 2,8

8. Менеджер по маркетингу 2,4 3,2 2,8

9. Финансовый аналитик 2,5 2,9 2,8

10. Менеджер по туризму 2,8 2,6 2,8

По данным SuperJob

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