«Зимой вам будет «заморозка»: что ждет киевский режим с наступлением холодов

«Зимой вам будет «заморозка», — так российское военное ведомство прокомментировало на платформе «Макс» свое сообщение о ночных ударах по инфраструктуре ВСУ. Фото: REUTERS.

«Зимой вам будет «заморозка», — так российское военное ведомство прокомментировало на платформе «Макс» свое сообщение о ночных ударах по инфраструктуре ВСУ. В том числе, по энергообъектам. После этого в Пентагоне назвали сроки восстановления электроподстанций на Украине. По данным американского оборонного ведомства, не менее полугода потребуется Киеву на то, чтобы вновь заработали поврежденные электроподстанции. И не менее года — на возрождение электростанций высокой мощности. Это следует из отчетов, представленных конгрессу США.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с главным редактором онлайн-журнала «Геоэнергетика ИНФО» Борисом Марцинкевичем.

ПРАВ ЛИ ПЕНТАГОН?

- Пентагон на восстановление энергомощностей Украины отводит до года…

- Относится к заявлению Пентагона надо скептически.

- Почему?

- Надо же технико-экономическое обоснование давать! Что именно и где восстанавливать? Какое трансформаторное оборудование понадобится - и где Киев его возьмет? На подконтрольных киевскому режиму территориях сейчас это практически не производится. А в мире сейчас очередь на подобное оборудование. Ну и какие там полгода?

Удары ВС РФ по энергообъектам продолжаются. Фото: REUTERS.

БЬЮТ ЛИ ПО ЭНЕРГООБЪЕКТАМ?

- Удары ВС РФ по энергообъектам продолжаются?

- Да, но, может, не такие массовые, как раньше. Новинка этого сезона — выведение из строя добывающих мощностей.

- Что это значит?

- Если нет газа - то пусть работающая на газе ТЭС стоит целая, но не вырабатывающая ток. Ранее Европа постаралась передать какое-то количество малых электростанцией Киеву. Все эти газопоршневые установки и прочее. И вот тут прервать подачу газа — это очень правильное решение с точки зрения нарушения логистики. Так что подготовка к зиме идет полным ходом.

- В Минобороны России пишут про грядущую зимой «заморозку», а в МИДе сообщают, что заморозка на ЛБС сейчас станет предательством памяти наши дедов. Речь о разных заморозках?

- Конечно. Если у Киева и его спонсоров нет желания остановиться и прийти в чувство - придется хирургическими методами вырезать то, что не должно работать грядущей зимой.

КАК ИМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЯМЫ?

- Что противник может предпринять, чтобы выбраться из этой ямы - что Украина может сделать, чтобы не умереть в декабре?

- В условиях, которые есть сейчас, если прекращается собственная добыча газа по понятным причинам, можно попробовать попросить газ у Европы.

- А он есть у Европы?

- У Европы идет серьезное отставание от закачки газа в свои подземные хранилища на зиму. До нормативов в 80 процентов, которые указывает Еврокомиссия, большинство стран вряд ли доберутся до начала отопительного сезона. Пережить нормально зиму им помогут только поставки СПГ. Но это будет очень недешево.

- Киеву напечатают евро для экстренной закупки газа?

- Сейчас серьезные проблемы с поставками сельхозпродукции из портов Одесского узла - а для Киева поставки из этих портов приносили две трети «живых» валютных поступлений. Ну и как Украина будет рассчитываться за подорожавший газ ближайшей зимой? Вряд ли тут евроспонсоры Банковой серьезно помогут.

У Европы идет серьезное отставание от закачки газа в свои подземные хранилища на зиму. Фото: FOTOGRIN/Shutterstock/Fotodom

КАК ПОЛУЧИТЬ ГАЗ?

- А как физически Украина получит газ — кроме как по морю?

- Поставки газа возможны по трубопроводу из Польши. Поставки возможны по трансбалканскому коридору. Он сейчас способен работать и в реверсном режиме - с севера на юг и с юга на север. Но вопрос - где взять свободные объемы газа?

- И «свободные» деньги на него?

- Да, и деньги на него. Катар, главный поставщик СПГ, из форс-мажора к зиме явно не успеет выйти. И если даже у него нет возможности вывозить СПГ - то там просто прекращают добычу. Восстановить добычу и переработку - это дело не одного дня, и не нескольких недель. В общем, не в этом сезоне...

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