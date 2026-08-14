Минобороны России анонсировало «заморозку» для ВСУ грядущей зимой Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Минобороны России обратилось к боевикам главаря киевского режима Владимира Зеленского с тревожным предсказанием. Оборонное ведомство пообещало ВСУ сложности предстоящей зимой. Пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны указали на неспособность противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины справляться с российскими беспилотниками «Герань».

«Как снег на голову. Зимой вам будет «заморозка»», - говорится в публикации.

14 августа Вооруженные силы Российской Федерации беспилотниками поразили железнодорожную станцию порта Измаил. Ее использовали для хранения и транспортировки грузов и горючего Вооруженных сил Украины. Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Николаева были поражены два судна типа «морской буксир».

Также российские войска уничтожили несколько складов с украинскими беспилотниками и цех по сборке дронов уничтожены в окрестностях Чернигова.

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