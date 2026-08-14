Иноагент Андрей Макаревич* остался без работы: Гоняется за концертами как начинающий артист

Иноагенту Андрею Макаревичу* в этом году исполнится 73 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иноагенту Андрею Макаревичу* в этом году исполнится 73 года. Последнее время появились слухи о том, что он скоро станет отцом в пятый раз. Четыре года назад четвертая жена родила музыканту четвертого ребенка. Как нам стало известно, 42-летняя жена иноагента не ждет малыша — слухи распространила блогер намеренно, ради цитируемости.

Макаревич* тем временем прилагает массу усилий, чтобы прокормить семью. Выпустил новый альбом, записанный на домашней студии в Израиле. Пытается развивать бизнес (безуспешно). Со здоровьем у музыканта все в порядке. Проблемы у Макаревича* сейчас с работой. Сам он пытается этот факт отрицать в соцсетях, выставляя полные залы — но не упоминает, что эти выступления на больших площадках минувшим летом были на фестивалях: к примеру, как в Варшаве. А малые «жующие» залы со столиками подписчикам не показывают. Впервые за долгие годы, в 2026-м, организаторы концертов иноагента в США отказались работать с ним — невыгодно, так как «Машина времени» не может собрать большие залы.

НЕДВИЖИМОСТЬ ИНОАГЕНТА

Артист проживает в апартаментах в городе Нетания, в 30 км от Тель-Авива. В интервью и публикациях Макаревич* теперь в отношении Израиля использует выражение «у нас в стране». Жилье в Израиле музыкант купил десять лет назад за 30 млн. руб. в ЖК «Лагуна» — апартаменты на пять просторных комнат в ста метрах от пляжа. На территории жилого комплекса есть бассейн, спа, кафе. С ним проживает жена Эйнат Кляйн (ранее Инна Калинина), которая переехала из Киева в Тель-Авив шесть лет назад, оттуда часто летала к мужу в Москву, а когда забеременела, тогда окончательно перебралась в Израиль, где весной 2022 года родила сына. Макаревич* отработал в январе 2022 года в Москве корпоративы и тоже улетел в Тель-Авив. Там и остался. Весной того же года к ним переехала на ПМЖ мать Эйнат из Киева. Работает в семье только иноагент, его жена пытается организовать совместный бизнес под известной фамилией — турпоездки, выпуск вина, но они не приносят значимого дохода.

Макаревич* вышел из всех бизнес-проектов в России. А недвижимость переписал на родных: дом в Подмосковье в элитном поселке на Новой Риге площадью 400 кв м на участке 20 соток через договор дарения переоформил на родную сестру Наталью Макаревич. Цены на дома такой площади в поселке стартуют от 120 млн. руб. У Макаревича* также была в собственности 1/3 доли в трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте, оставшаяся часть жилья приналежит бывшей жене Алле Макаревич и их сыну актеру Ивану Макаревичу. Иноагент переписал свою долю на сына.

От четвертой жены у Макаревича* один сын, и трое взрослых детей — от трех предыдущих отношений.

По слухам, иноагент хочет купить дом на Кипре — в Лимассоле. Планирует уже второй год — ждет выгодной цены. Этим летом в Юрмале музыкант жаловался коллегам «как все дорого», тратить такие деньги на домик-дачу у моря он пока не готов, вот если бы в 2 раза дешевле...

ЗАРАБОТКИ ИНОАГЕНТА

Причин для жалоб у невостребованной экс-звезды достаточно. Понятно, что за годы популярности в РФ Андрей Макаревич* прилично заработал и, наверняка, перевел сбережения на счета в иностранный банк. Но семью надо содержать, а когда привык к большим деньгам, то сбережения заканчиваются быстро. Макаревич* пытался привлечь внимание по-разному, в том числе русофобскими интервью. Но ничего не помогает. Впервые не смог договориться на тур-2026 по США — долгое время ездил ежегодно. Большого интереса у публики тратить деньги на концерты «Машины времени» нет — а выступать в малых залах с недорогими билетами: это в убыток для организаторов. Впервые так мало концертов за год — силы и желание есть, а интереса зрителей нет. Ранее за сезон было более 30 концертов, теперь не более 15 выступлений. Выступив на фестивале в Юрмале, проехался по близлежащим залам, осенью едет петь на Кипр, где Пугачева помогла сделать дешевле аренду залов. Будет концерт в Израиле: опять же там, где есть возможность взять аренду подешевле.

Весомая часть доходов была — за частные мероприятия. И теперь в интервью Макаревич* убеждает публику в плотном графике, его представители называют гонорары пятилетней давности в 100 тысяч евро. На самом деле — у музыканта для частных концертов есть команда «мобильных музыкантов» с визами, которые готовы сорваться с ним в любую точку мира, гонорар — почти в 5 раз меньше, 25 тысяч евро (2,4 млн. руб.). Но и за такие деньги спроса нет — ни одной свадьбы за лето. В нашей стране на Макаревича* спроса нет и не было сразу после его отъезда — что подтверждают организаторы частных мероприятий.

Сейчас менеджеры иноагента пытаются заполнить график его концертов на 2027 год — но пока он пуст. В то время как большие туры планируются за год.

Еще недавно заграничная русскоязычная публика так писала о концертах иноагента: «Недавно побывал на концерте Андрея Макаревича*. Не потому, что разделяю его взгляды, а просто люблю его старые песни, песни моего детства. Зал человек на четыреста — столики, кальян, пиво…» Теперь же хвастаются тем, что бесплатно или «за копейки» побывал на выступлении кумира детства — «больше не пойду».

* Физическое лицо, включенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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