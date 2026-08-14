Не игрушка, а член семьи: россияне стали покупать кошкам больше массажеров и меньше домиков

Для некоторых котиков простая картонная коробка уютнее покупного домика. Фото: Freer/Shutterstock/Fotodom

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ, МЕНЬШЕ БЕЗДЕЛУШЕК

...Пока коты сопят в картонных коробках (а это, как известно, самый милый пушистой душе дом), их хозяева все больше времени проводят в зоомагазинах. За первую половину лета 2026 года россияне покупали товаров для кошек на 11% чаще, чем годом ранее. При этом средний чек, что интересно, снизился на 7% и составил 6 667 рублей. Такие данные приводят Чек Индекс и ЮMoney.

Тратят теперь хозяева не на розовые домики и пластиковых мышек, а на массажеры, когтеточки и качественные шампуни (см. «Подробнее»). Похоже, владельцы усатых перешли от спонтанных покупок к разумной экономии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАСТЕТ, БЮДЖЕТ ПЛАНИРУЕТСЯ

Ветеринарный врач Илья Середа отмечает, что уровень ответственности за животных в стране постепенно растет уже несколько десятилетий. Люди готовы закладывать расходы на питомца в ежемесячный бюджет так же, как на коммуналку.

- Кошка или собака - это существенная статья еженедельных расходов. И люди закладывают их заранее, считая питомцев, по сути, членами семьи. Поэтому траты на них стали плановыми и обязательными, - объясняет врач.

ДОМИКИ И ИГРУШКИ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина объясняет: хозяева наконец-то поняли, что кошке не нужны дорогие аксессуары. Взрослому коту гораздо интереснее картонная коробка или помпон из пряжи вместо игрушки из магазина.

- Сейчас очень модно делать много полок на стене специально для кошек. И крепить специальные лежаки на присосках на окно. Пушистые такое очень любят, - говорит Базаркина. - Также и игрушки теряют смысл. Зачем покупать пластиковую мышку, если можно привязать бумажку на веревку - вот тебе игрушка. Многие сами что-то придумывают, - добавляет специалист.

Разного рода полки на стене обычно не остаются без внимания кошек - любителей полазить. Фото: RJ22/Shutterstock/Fotodom

МАССАЖЕРЫ И ШАМПУНИ: МОДА ИЛИ ЗАБОТА

Рост спроса на дорогие шампуни Наталья Базаркина связывает с владельцами породистых выставочных кошек и заводчиками. Чтобы шерсть выглядела идеально, нужна качественная косметика.

- Чем качественнее и дороже шампунь, тем красивее будет выглядеть шерсть, по своим питомцам знаю, - поясняет эксперт. - Сейчас такие средства очень хорошо раскупаются, так как эффект очень заметен.

Массажеры же, по ее мнению, - результат агрессивного маркетинга. Производители навязывают их как панацею от всех болезней в тех же ветеринарных клиниках.

- Это просто рекламный ход. Производителю же надо как-то их продавать, - считает наша собеседница.

КОРМА И НАПОЛНИТЕЛИ: ЭКОНОМИЯ С УМОМ

Наталья Базаркина отмечает, что сейчас вырос спрос на специализированные корма: для кастрированных животных, с мочекаменной болезнью, гипоаллергенные. Отечественные производители заполнили нишу и выпускают достойные аналоги импортных кормов. И они стоят недешево. Наполнители тоже стали брать реже, но в больших упаковках - так выгоднее.

ПОДРОБНЕЕ

Как изменился кошачий шопинг?

Товары для кошек Изменение числа покупок Средняя цена в рублях

Когтеточки +15% 806

Массажеры для котов +15% 571

Корма и лакомства +3% 232

Переноски +2% 1539

Шампуни +1% 335

Шлейки –1% 325

Салонный груминг –2% 1252

Украшения / аксессуары –6% 362

Наполнители –8% 702

Домики –10% 747

Чесалки –10% 92

Игрушки –15% 242

По данным Чек Индекс и ЮMoney за первую половину лета 2026 года к аналогичному периоду 2025 года.

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