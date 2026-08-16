Сладкоежки не любят риск: что говорят о характере пищевые предпочтения

Оказывается, любовь к сладкому может косвенно подсветить ваш характер. Фото: fast-stock/Shutterstock/Fotodom

Группа российских ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ опубликовала интересное исследование в журнале Frontiers in Psychology. Оказывается, любовь к сладкому может косвенно подсветить ваш характер.

Экспериментаторы предложили участникам от 18 до 40 лет три теста: оценить свою любовь к сладкому, надуть виртуальный шарик (чем больше шарик, тем больше очков, но есть риск, что он лопнет), и выбрать лотерею. Одна – небольшой, но гарантированный выигрыш. А вторая – значительный куш, но повезет ли, никто не знает.

В результате выяснилось: сладкоежки, хоть и импульсивны, но при этом осторожны. Они предпочтут 1000 рублей сейчас, а не возможный джекпот в будущем. И да, лучше надуть шарик поменьше, зато с гарантией точно получить очки, а не взорвать все и не заработать ничего вовсе.

Вероятно, дело именно в быстром наслаждении, которое получает мозг любителей сладостей. Зачем ждать чего-то вероятного, если можно взять сейчас нечто гарантированное, пусть и мало. Сахар — это самый простой, легальный и безопасный способ получить порцию радости. Если мозг привыкает к такой схеме, он начинает применять ее везде. Зачем рисковать, если можно выбрать предсказуемый и быстрый путь к удовольствию?

Сахар — это самый простой, легальный и безопасный способ получить порцию радости. Фото: Marina Demeshko/Shutterstock/Fotodom

Это исследование напоминает знаменитый «зефирный эксперимент», который в середине 60-х годов прошлого века проводили в Стэнфорде. Там малышам 4-6 лет предлагали лакомство и говорили, что если они подождут 15 минут, то получат не одну зефирку, а две. Из 600 детей большинство выбрали быстрый путь – съели угощение сразу же, как за исследователями закрылась дверь. При этом треть детей, терпеливо дождавшихся второй зефир, в итоге оказались более успешными в жизни: лучше учились, строили более продуманную карьеру...

Ученые таким образом пытались изучить феномен отсроченного удовольствия. И, хотя этот эксперимент подвергался критике не один раз (например, выяснилось, что на поведение малыша довольно сильно влияло благополучие семьи, в которой он рос – и оно же помогало учиться и продвигаться по службе). Тем не менее это исследование по-прежнему остается знаковым в психологии.

Авторы из ВШЭ, изучавшие поведение сладкоежек, отмечают следующее:

- Мы привыкли думать об импульсивности как о неспособности откладывать удовольствие. Однако наши данные указывают на иной механизм: за выбором меньшего немедленного вознаграждения может стоять стремление избежать неопределенности, а не желание получить все как можно быстрее. Это меняет представления о природе импульсивного поведения, — объясняет Анна Давидович, стажер-исследователь Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ в статье на сайте учебного заведения.

МЕЖДУ ТЕМ

Шоколад делает людей добрее

Давнее исследование ученых из американского Университета штата Кентукки показало, что шоколад, повышая уровень глюкозы в крови, способен реально прогнать плохие мысли и притушить желание мстить обидчикам. То есть любители шоколада склонны прощать ошибки не только другим людям, но и себе. А не погрязать в самобичевании или попытках восстановить мнимую справедливость.

Ученые считают, что от способности организма эффективно использовать глюкозу зависит поведение человека, включая его умение быть великодушным и добрым.

ВАЖНО

Тяга к сладкому – не всегда банальная зависимость

Как правило, закусить кусочком шоколада хочется в момент стресса, усталости. Или иногда – от скуки. Или, например, когда хочется теплых объятий и воспоминаний, а в детстве родительская любовь нередко ассоциируется со сладеньким.

Но не всегда дело в эмоциональной тяге.

Могут быть виноваты:

* Нехватка важных веществ – витаминов группы В, магния, хрома, фтора. А также недостаточное количество белка в рационе.

* Скачки гормонов. У женщин это может зависеть от фаз менструального цикла (чаще на сладкое тянет непосредственно до или во время менструаций), а также в период беременности.

* Возможное начало депрессии. В организме иногда случается дисбаланс серотонина — нейромедиатора, который передает сигналы между нервными клетками в мозге, а также регулирует настроение, сон, аппетит и пищеварение. Если его не хватает, организм пытается компенсировать сладостями. Этакое «самолечение» депрессии.

Поэтому, если замечаете неконтролируемое пожирание конфет или булочек, стоит посетить терапевта и сдать основные анализы.

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