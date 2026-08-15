Первые железные солдаты идут в атаку: в степях Украины начинаются грандиозные битвы сухопутных роботов

Крепко запомнилась мне слова одного из российских генералов в давнишнем разговоре с журналистами. СВО еще в помине не было, шла армяно-азербайджанская война. И по ТВ крутили кадры, на которых боевые дроны турецкого производства («Байрактары») фантастически (как тогда в новинку казалось) эффектно поражали боевую технику, одновременно снимая и передавая на командные пункты видеокартинки этих побед. Тогда журналист и спросил генерала, как он относится к появлению этих нереально шустрых и точных беспилотников. Ответ был таким (с ухмылкой):
- Да детские игрушки все это.
А когда началась СВО и стало понятно, что нашим войскам не хватает вот таких «детских игрушек», кто-то вспомни, что у Ирана есть крутые дроны «Шахед». Отправили туда на «смотрины» наших спецов. Те испытали «Шахеды» на полигонах. И убедились: «товар» стоящий. Купили партию. Привезли в Россию, разобрали на винтики и чипы, покумекали и сделали похожий, только еще лучше, назвав «Геранью». И начали выпускать сами. По дешевизне и боевым возможностям это очень сердитое и передовое оружие. Теперь на фронте успешно воюет уже четвертое поколение «Гераней».
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
И остается только грустить, что мы накануне СВО недооценивали оружие завтрашнего дня, быстро ставшее ключевым в современной войне. И нам пришлось, как не раз бывало в истории, догонять прогресс. И снова удивлять всех феноменальной способностью нашей оборонки — изобретать, а потом в стахановских темпах, в 3-4 смены, выпускать то, что нужно фронту. На всю катушку заработал и «народный ВПК» - сотни умельцев (порой «на коленке», в подсобке, на 3D принтере) начали создавать ударные дроны, перед которыми порой снимали шляпу даже именитые конструкторы.
Дефицит беспилотников, в которых все больше и больше нуждается наша армия, исчезает: если начиналось все с десятков тысяч дронов, то в этом году она получит более 7,5 миллиона беспилотников! Самых разных.
В том числе и морских (безэкипажные катера), и сухопутных боевых роботов. А они уже воюют. И, похоже, «война дронов» очень-очень скоро может превратиться в «войну роботов». Все на фронте к этому уже подошло.
Призерами среди десятков российских ударных крылатых беспилотников (с учетом скорости полета, точности попадания в цель и мощности боевого заряда) Минобороны называет «Герань-4», «Молнию», «Ланцет», «Овод» и «Князь Вандал Новгородский».
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
В команде наших лучших сухопутных боевых роботов - «Нерехта», «Вихрь», «Уран-9», «Соратник» и «Платформа-М». Они умеют ходить в атаку, на штурм, вести разведку, минировать местность, доставлять боеприпасы и продукты на передний край, а на обратном пути - эвакуировать раненых.
Есть у нас и морские боевые дроны (их в обиходе называют БЭКами – безэкипажными катерами). Они умеют успешно атаковать корабли и суда противника, подрывать мосты или минировать побережье. В числе таких БЭКов - «Оркан», «БЭК-1000», «Визир», «Катран» и «Водяной».
Ну а как обстоят дела с беспилотниками и роботами в ВСУ? Украинские конструкторы воздушных, морских и сухопутных дронов тоже стараются не быть в обозе военно-технического прогресса. За последние годы в «незалежной» разработаны десятки дронов разного назначения.
Плюс - страны НАТО активно испытывают на Украине свои беспилотники, а затем сотнями тысяч напрямую поставляют Киеву эти дроны. Судя по обломкам сбитых нами БПЛА, многие из них имеют американское, турецкое, французское, польское и немецкое происхождение. Встречаются и израильские.
Любому технически заковыристому изделию перед принятием на вооружение нужно пройти предварительное тестирование. И лучше всего - в реальных боевых условиях. Желательно - против сильного врага, а не «мальчика для битья». Потому Украина уже стала поистине бесценным испытательным полигоном новых военных технологий НАТО.
Что же касается морских БЭКов, то тут для Украины сильнее всего «приложила руку» Британия, - она доставляет и готовые машины, и комплекты, из которых плавучие боевые дроны собирают в секретных ангарах-мастерских на берегах Черного моря.
А этим летом-2026 ВСУ начали значительно (в десятки раз!) расширять применение на фронте наземных роботов. Ими украинское командование пытается хоть как-то заткнуть дыры своего громадного дефицита солдат.
Ежемесячные потери ВСУ - около 40 тысяч человек (убитыми и ранеными), а мобилизация дает 15–16 тысяч. Не решают проблему ни варварская бусификация (ловля на улицах и заталкивание в микроавтобусы ТЦК - территориальных центров комплектования, а проще - военкоматов) даже больных украинцев, ни высылка из стран Европы по просьбе Зеленского беженцев-мужчин призывного возраста - до 60 лет.
Вот дыры в боевых порядках ВСУ и стараются заткнуть роботами - вместо живых солдат начинают, пробуют воевать железные.
По словам украинских офицеров, наземные дроны уже выполняют до 80% логистических задач на передовой - отвези, доставь, эвакуируй. Руководитель украинского оборонного кластера Brave1 Наталья Кушнерская прямо заявила: «Мы взяли курс на наземные роботизированные комплексы. Есть задача убрать людей с линии боевого соприкосновения».
Уже зарегистрировано более 130 наземных роботов-систем. Это Ratel-S, IronClad, D-21-11 Воля-Е, FoxTac Минёр, Partner-VS, «Лють», «Шабля М2», MOROZ, RATEL S, ARK-1, «Рысь Pro», Sirko-S1 и другие...
Смысл усиленной ставки украинского командования на боевых роботов понятен. И он не только в том, чтобы компенсировать нехватку личного состава или придать ВСУ вид современной армии, чтоб понравиться Западу. Тут есть и другое.
Потери в живой силе обязывают Киев сильно раскошеливаться на выплаты семьям погибших. Одна такая выплата (если «повезло» и солдата официально признали погибшим на фронте, а не пропавшим без вести) тянет на 30 миллионов рублей (в пересчете с гривен). Но многие родственники погибших солдат и офицеров жалуются, что «не бачилы таких грошей». А если вспомнить, что даже лукавый Пентагон признал потери ВСУ в 500 тысяч человек, то выходит, что в этом случае надо выплатить людям (в пересчете на доллары) почти $200 миллиардов!!! А это 4 (четыре!) годовых бюджетов всей Украины (он в 2026 году равняется $47,5 млрд.). Потому Зеленский и мямлит о потерях ВСУ всего в 50 тысяч, чтобы не платить «похоронные деньги. Их просто нет.
Решение этой проблемы — как раз боевые роботы. За них похоронные компенсации платить не надо.
Фото: REUTERS.
Роботу не нужно ежемесячно платить фронтовое денежное довольствие в 100 тысяч гривен (150-180 тысяч рублей). Не надо три раза в сутки кормить. Живой солдат (вместе с оружием, боеприпасами, одежкой-кормежкой, «зарплатой» и бонусами за действия на передовой) обходится примерно в $5 тысяч долларов в месяц. А самая простенькая «автоматизированная тележка» для доставки снарядов может стоить всего $2-3 тысячи. Вдвое дешевле!
Есть, разумеется, и навороченные боевые роботы типа Droid TW 12.7, которые тянут уже на $40 тысяч за штуку. Но украинский солдат живет на передовой в среднем 4 дня. А «железный» боец, если не попадет под удар русского дрона и не нарвется на мину, может просуществовать и месяц-другой. И в отличие от солдата (с минами или ящиком тушенки на горбу) способен перетащить на себе с тыла на передок и обратно до тонны груза в сутки. Это втрое больше, чем живой боец средней комплекции.
Вот и считайте выгоды.
Это уже как неизбежность: современные армии все больше роботизируются. Можно сказать и так: за всю историю войн никогда еще не было на поле боя столько беспилотных систем (на земле, в небе и на море) как в нынешнем украино-российском конфликте. Счет идет на миллионы штук. И, судя по динамике российского гособоронзаказа, количество «боевого железа с электронными мозгами» будет только возрастать.
Совершенно очевидно, что и ВСУ, и НАТО где-то дышат в затылок, а где-то вырываются на полшага вперед. На 2026 год минобороны Украины заказало аж 25 тысяч наземных боевых роботов — вдвое больше, чем за весь 2025 год. А это, если одного робота приравнять к одному солдату, уже крупная сухопутная армия. Все идет к тому, что в степях Украины могут устроить грандиозную битву армады железных солдат.
А пока случаются лишь очаговые сражения. Наши бойцы уже не раз предотвращали атаки наземных роботов ВСУ. Например, на Ореховском направлении в Запорожских степях. Там наша воздушная разведка обнаружила два вражеских наземных робота с пулеметами, выдвигавшихся к позициям российских десантников. Операторы передали координаты нашим ударным воздушным дронам, которые уничтожили обе цели, не позволив им приблизиться.
Тем временем роботизация наших вооруженных сил все больше расширяется - от космоса до океанских глубин. Нельзя исключать, например, что Россия найдет управу и на тысячи спутников Илона Маска, в режиме онлайн поставляющих информацию ВСУ. И мы когда-то узнаем, что наши боевые роботы-спутники кромсают «космических оппонентов», как арбузы на бахче. Не сбивают, конечно, буквально, и не таранят, а, допустим, интеллигентно глушат.
На полигонах и в конструкторских бюро уже вовсю разрабатываются роботы-танки, машины с боевыми лазерами, ударные системы на новых физических принципах. Все это — оружие завтрашнего дня.
Причем, все идет к тому, что впереди будут ползти не только боевые тележки, но и бежать с оружием в пластмассовых или железных руках человекоподобные боевые роботы. А, может, и не железные, а биологические...
Американцы, кстати, уже испытывали такие «изделия» в составе украинских войск. Но российские снайперы испортили им эту футуристическую премьеру, больше похожую на съемку блокбастера «Звездные войны» в южнорусских оврагах.
Но, пожалуй, дальше всех пошли китайцы.
Они раньше американцев разработали не только боевых человекоподобных роботов, но и робособак. И уже проводят с ними учения. В Китае демонстрировали работу собаки-робота, оснащённой пулемётом QBB-97. Робопёс может вести стрельбу со скоростью до 650 выстрелов в минуту с дистанции до 400 метров. У робособаки все же 4 лапы и она, в отличие от двуногого робосолдата, устойчивей и незаметней из-за меньшего роста.
Смотрит в завтрашний день и наш Генштаб. На одном из совещаний по перспективным вооружениям прозвучало такое: «Россия делает революционный шаг в военной технологии, разрабатывая человекоподобных роботов-солдат, которые в ближайшем будущем могут в значительной мере заменить военнослужащих на поле боя». Новый проект получил название БРЧ-1 (боевой робот-человек-1). Роботы-андроиды будут обладать силой, скоростью и точностью, превышающими человеческие возможности, и смогут выполнять задачи, которые сейчас кажутся невозможными для живого организма.
Но, тем не менее, все и российские, и зарубежные разработчики «солдат с электронными мозгами» едины в одном: какое бы количество роботов (воздушных, морских, наземных) не применялось на поле боя в нынешних и будущих войнах, все равно исход сражений будет зависеть от человека с автоматом или пулеметом в руках. Он будет идти в атаку следом за роботом. Или взводом роботов. И отдавать им команды, управлять в реальной обстановке, в реальном времени. А они — будут защищать своего живого командира и штурмовать опорник врага, на ходу, автоматически лучше любого человека замечая все движения противника впереди, обстановку в небе с дронами и мины под ногами. А можно управлять такой группой боевых роботов и дистанционно, из блиндажа. Или вовсе из штаба за сотню или тысячу километров.
И хотя военно-технический прогресс с его искусственным интеллектом на глазах перекраивает стратегию и тактику военного дела, полностью заменить Ваню-штурмовика, Колю-разведчика и Лешу-сапера роботы не смогут. Но зато серьезно подсобят в бою.
Главное — не посчитать это наступающее по всем фронтам будущее «детскими игрушками». Если хотим победить сейчас и побеждать дальше.
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