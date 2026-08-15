Первые железные солдаты идут в атаку: в степях Украины начинаются грандиозные битвы сухопутных роботов

Похоже, «война дронов» очень скоро может превратиться в «войну роботов». Фото: Senior Airman William Pugh\Zuma\TASS

НЕДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

Крепко запомнилась мне слова одного из российских генералов в давнишнем разговоре с журналистами. СВО еще в помине не было, шла армяно-азербайджанская война. И по ТВ крутили кадры, на которых боевые дроны турецкого производства («Байрактары») фантастически (как тогда в новинку казалось) эффектно поражали боевую технику, одновременно снимая и передавая на командные пункты видеокартинки этих побед. Тогда журналист и спросил генерала, как он относится к появлению этих нереально шустрых и точных беспилотников. Ответ был таким (с ухмылкой):

- Да детские игрушки все это.

А когда началась СВО и стало понятно, что нашим войскам не хватает вот таких «детских игрушек», кто-то вспомни, что у Ирана есть крутые дроны «Шахед». Отправили туда на «смотрины» наших спецов. Те испытали «Шахеды» на полигонах. И убедились: «товар» стоящий. Купили партию. Привезли в Россию, разобрали на винтики и чипы, покумекали и сделали похожий, только еще лучше, назвав «Геранью». И начали выпускать сами. По дешевизне и боевым возможностям это очень сердитое и передовое оружие. Теперь на фронте успешно воюет уже четвертое поколение «Гераней».

Беспилотные летательные аппараты "Герань" во время военного парада на Красной площади. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

И остается только грустить, что мы накануне СВО недооценивали оружие завтрашнего дня, быстро ставшее ключевым в современной войне. И нам пришлось, как не раз бывало в истории, догонять прогресс. И снова удивлять всех феноменальной способностью нашей оборонки — изобретать, а потом в стахановских темпах, в 3-4 смены, выпускать то, что нужно фронту. На всю катушку заработал и «народный ВПК» - сотни умельцев (порой «на коленке», в подсобке, на 3D принтере) начали создавать ударные дроны, перед которыми порой снимали шляпу даже именитые конструкторы.

Дефицит беспилотников, в которых все больше и больше нуждается наша армия, исчезает: если начиналось все с десятков тысяч дронов, то в этом году она получит более 7,5 миллиона беспилотников! Самых разных.

В том числе и морских (безэкипажные катера), и сухопутных боевых роботов. А они уже воюют. И, похоже, «война дронов» очень-очень скоро может превратиться в «войну роботов». Все на фронте к этому уже подошло.

КТО В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ?

Призерами среди десятков российских ударных крылатых беспилотников (с учетом скорости полета, точности попадания в цель и мощности боевого заряда) Минобороны называет «Герань-4», «Молнию», «Ланцет», «Овод» и «Князь Вандал Новгородский».

Беспилотник самолётного типа "Молния" на полигоне Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В команде наших лучших сухопутных боевых роботов - «Нерехта», «Вихрь», «Уран-9», «Соратник» и «Платформа-М». Они умеют ходить в атаку, на штурм, вести разведку, минировать местность, доставлять боеприпасы и продукты на передний край, а на обратном пути - эвакуировать раненых.

Есть у нас и морские боевые дроны (их в обиходе называют БЭКами – безэкипажными катерами). Они умеют успешно атаковать корабли и суда противника, подрывать мосты или минировать побережье. В числе таких БЭКов - «Оркан», «БЭК-1000», «Визир», «Катран» и «Водяной».

Тяжелый морской дрон «Визир». Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

ОНО ИМ ОЧЕНЬ НАТО

Ну а как обстоят дела с беспилотниками и роботами в ВСУ? Украинские конструкторы воздушных, морских и сухопутных дронов тоже стараются не быть в обозе военно-технического прогресса. За последние годы в «незалежной» разработаны десятки дронов разного назначения.

Плюс - страны НАТО активно испытывают на Украине свои беспилотники, а затем сотнями тысяч напрямую поставляют Киеву эти дроны. Судя по обломкам сбитых нами БПЛА, многие из них имеют американское, турецкое, французское, польское и немецкое происхождение. Встречаются и израильские.

Любому технически заковыристому изделию перед принятием на вооружение нужно пройти предварительное тестирование. И лучше всего - в реальных боевых условиях. Желательно - против сильного врага, а не «мальчика для битья». Потому Украина уже стала поистине бесценным испытательным полигоном новых военных технологий НАТО.

Страны НАТО активно испытывают на Украине свои беспилотники, а затем сотнями тысяч напрямую поставляют Киеву эти дроны. Фото: Фото: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

Что же касается морских БЭКов, то тут для Украины сильнее всего «приложила руку» Британия, - она доставляет и готовые машины, и комплекты, из которых плавучие боевые дроны собирают в секретных ангарах-мастерских на берегах Черного моря.

СТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПАХИ ВМЕСТО СОЛДАТ

А этим летом-2026 ВСУ начали значительно (в десятки раз!) расширять применение на фронте наземных роботов. Ими украинское командование пытается хоть как-то заткнуть дыры своего громадного дефицита солдат.

Ежемесячные потери ВСУ - около 40 тысяч человек (убитыми и ранеными), а мобилизация дает 15–16 тысяч. Не решают проблему ни варварская бусификация (ловля на улицах и заталкивание в микроавтобусы ТЦК - территориальных центров комплектования, а проще - военкоматов) даже больных украинцев, ни высылка из стран Европы по просьбе Зеленского беженцев-мужчин призывного возраста - до 60 лет.

Вот дыры в боевых порядках ВСУ и стараются заткнуть роботами - вместо живых солдат начинают, пробуют воевать железные.

По словам украинских офицеров, наземные дроны уже выполняют до 80% логистических задач на передовой - отвези, доставь, эвакуируй. Руководитель украинского оборонного кластера Brave1 Наталья Кушнерская прямо заявила: «Мы взяли курс на наземные роботизированные комплексы. Есть задача убрать людей с линии боевого соприкосновения».

Уже зарегистрировано более 130 наземных роботов-систем. Это Ratel-S, IronClad, D-21-11 Воля-Е, FoxTac Минёр, Partner-VS, «Лють», «Шабля М2», MOROZ, RATEL S, ARK-1, «Рысь Pro», Sirko-S1 и другие...

ЦЕНА ВОПРОСА

Смысл усиленной ставки украинского командования на боевых роботов понятен. И он не только в том, чтобы компенсировать нехватку личного состава или придать ВСУ вид современной армии, чтоб понравиться Западу. Тут есть и другое.

Потери в живой силе обязывают Киев сильно раскошеливаться на выплаты семьям погибших. Одна такая выплата (если «повезло» и солдата официально признали погибшим на фронте, а не пропавшим без вести) тянет на 30 миллионов рублей (в пересчете с гривен). Но многие родственники погибших солдат и офицеров жалуются, что «не бачилы таких грошей». А если вспомнить, что даже лукавый Пентагон признал потери ВСУ в 500 тысяч человек, то выходит, что в этом случае надо выплатить людям (в пересчете на доллары) почти $200 миллиардов!!! А это 4 (четыре!) годовых бюджетов всей Украины (он в 2026 году равняется $47,5 млрд.). Потому Зеленский и мямлит о потерях ВСУ всего в 50 тысяч, чтобы не платить «похоронные деньги. Их просто нет.

Решение этой проблемы — как раз боевые роботы. За них похоронные компенсации платить не надо.

Зеленский мямлит о потерях ВСУ всего в 50 тысяч, чтобы не платить «похоронные деньги» Фото: REUTERS.

Роботу не нужно ежемесячно платить фронтовое денежное довольствие в 100 тысяч гривен (150-180 тысяч рублей). Не надо три раза в сутки кормить. Живой солдат (вместе с оружием, боеприпасами, одежкой-кормежкой, «зарплатой» и бонусами за действия на передовой) обходится примерно в $5 тысяч долларов в месяц. А самая простенькая «автоматизированная тележка» для доставки снарядов может стоить всего $2-3 тысячи. Вдвое дешевле!

Есть, разумеется, и навороченные боевые роботы типа Droid TW 12.7, которые тянут уже на $40 тысяч за штуку. Но украинский солдат живет на передовой в среднем 4 дня. А «железный» боец, если не попадет под удар русского дрона и не нарвется на мину, может просуществовать и месяц-другой. И в отличие от солдата (с минами или ящиком тушенки на горбу) способен перетащить на себе с тыла на передок и обратно до тонны груза в сутки. Это втрое больше, чем живой боец средней комплекции.

Вот и считайте выгоды.

ЧТО ВПЕРЕДИ?

Это уже как неизбежность: современные армии все больше роботизируются. Можно сказать и так: за всю историю войн никогда еще не было на поле боя столько беспилотных систем (на земле, в небе и на море) как в нынешнем украино-российском конфликте. Счет идет на миллионы штук. И, судя по динамике российского гособоронзаказа, количество «боевого железа с электронными мозгами» будет только возрастать.

Совершенно очевидно, что и ВСУ, и НАТО где-то дышат в затылок, а где-то вырываются на полшага вперед. На 2026 год минобороны Украины заказало аж 25 тысяч наземных боевых роботов — вдвое больше, чем за весь 2025 год. А это, если одного робота приравнять к одному солдату, уже крупная сухопутная армия. Все идет к тому, что в степях Украины могут устроить грандиозную битву армады железных солдат.

А пока случаются лишь очаговые сражения. Наши бойцы уже не раз предотвращали атаки наземных роботов ВСУ. Например, на Ореховском направлении в Запорожских степях. Там наша воздушная разведка обнаружила два вражеских наземных робота с пулеметами, выдвигавшихся к позициям российских десантников. Операторы передали координаты нашим ударным воздушным дронам, которые уничтожили обе цели, не позволив им приблизиться.

ОТ КОСМОСА ДО ТРАНШЕЙ

Тем временем роботизация наших вооруженных сил все больше расширяется - от космоса до океанских глубин. Нельзя исключать, например, что Россия найдет управу и на тысячи спутников Илона Маска, в режиме онлайн поставляющих информацию ВСУ. И мы когда-то узнаем, что наши боевые роботы-спутники кромсают «космических оппонентов», как арбузы на бахче. Не сбивают, конечно, буквально, и не таранят, а, допустим, интеллигентно глушат.

На полигонах и в конструкторских бюро уже вовсю разрабатываются роботы-танки, машины с боевыми лазерами, ударные системы на новых физических принципах. Все это — оружие завтрашнего дня.

Причем, все идет к тому, что впереди будут ползти не только боевые тележки, но и бежать с оружием в пластмассовых или железных руках человекоподобные боевые роботы. А, может, и не железные, а биологические...

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» В ОВРАГАХ

Американцы, кстати, уже испытывали такие «изделия» в составе украинских войск. Но российские снайперы испортили им эту футуристическую премьеру, больше похожую на съемку блокбастера «Звездные войны» в южнорусских оврагах.

КИТАЙСКИЕ РОБОПСЫ

Но, пожалуй, дальше всех пошли китайцы.

Они раньше американцев разработали не только боевых человекоподобных роботов, но и робособак. И уже проводят с ними учения. В Китае демонстрировали работу собаки-робота, оснащённой пулемётом QBB-97. Робопёс может вести стрельбу со скоростью до 650 выстрелов в минуту с дистанции до 400 метров. У робособаки все же 4 лапы и она, в отличие от двуногого робосолдата, устойчивей и незаметней из-за меньшего роста.

В Китае продемонстрировали работу собаки-робота, оснащённой пулемётом QBB-97. Фото: CCTV Video News Agency@youtube.com

В БОЙ ПОЙДУТ ОДНИ АНДРОИДЫ

Смотрит в завтрашний день и наш Генштаб. На одном из совещаний по перспективным вооружениям прозвучало такое: «Россия делает революционный шаг в военной технологии, разрабатывая человекоподобных роботов-солдат, которые в ближайшем будущем могут в значительной мере заменить военнослужащих на поле боя». Новый проект получил название БРЧ-1 (боевой робот-человек-1). Роботы-андроиды будут обладать силой, скоростью и точностью, превышающими человеческие возможности, и смогут выполнять задачи, которые сейчас кажутся невозможными для живого организма.

ПЛАСТМАССОВЫЕ АРМИИ

Но, тем не менее, все и российские, и зарубежные разработчики «солдат с электронными мозгами» едины в одном: какое бы количество роботов (воздушных, морских, наземных) не применялось на поле боя в нынешних и будущих войнах, все равно исход сражений будет зависеть от человека с автоматом или пулеметом в руках. Он будет идти в атаку следом за роботом. Или взводом роботов. И отдавать им команды, управлять в реальной обстановке, в реальном времени. А они — будут защищать своего живого командира и штурмовать опорник врага, на ходу, автоматически лучше любого человека замечая все движения противника впереди, обстановку в небе с дронами и мины под ногами. А можно управлять такой группой боевых роботов и дистанционно, из блиндажа. Или вовсе из штаба за сотню или тысячу километров.

И хотя военно-технический прогресс с его искусственным интеллектом на глазах перекраивает стратегию и тактику военного дела, полностью заменить Ваню-штурмовика, Колю-разведчика и Лешу-сапера роботы не смогут. Но зато серьезно подсобят в бою.

Главное — не посчитать это наступающее по всем фронтам будущее «детскими игрушками». Если хотим победить сейчас и побеждать дальше.

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