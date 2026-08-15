- Зима близко! – это сейчас одна из главных проблем украинцев, с которой они планируют встретиться уже через несколько месяцев. Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

- Зима близко! – это сейчас одна из главных проблем украинцев, с которой они планируют встретиться уже через несколько месяцев. Правда, надо сказать, что американский писатель Джордж Мартин с его Белыми ходоками и прочими Иными тут ни при чем. Все обстоит гораздо прозаичнее – энергетическая инфраструктура Украины в ее нынешнем состоянии неспособна обеспечить приемлемую температуру в городских квартирах в отопительный период. Власти провалили подготовку к зиме, и это признают не только независимые эксперты, но и сами руководители нынешней бандеровской Украины, в том числе, и сам «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский. Как полагают некоторые, он попытается свалить провал к подготовке на предыдущий состав правительства, объясняя, что новые люди в Кабинете Министров еще, мол, не успели полностью войти в курс дела. Но это вряд ли ему удастся, поскольку главный человек, от которого это зависит, нынешний министр энергетики Украины Денис Шмыгаль занимал ту же самую должность и в прежнем составе правительства.

Один из наиболее авторитетных украинских экспертов в области энергетики Юрий Корольчук на днях предупредил киевлян, что столичные ТЭЦ только после прошлогодних ударов восстановить не успеют и в квартирах будет по 12-15 °C. Причем, это в лучшем случае, если столичная энергетика не подвергнется новым ударам. Но при желании украинского «просрочки» эскалировать конфликт, чем он намерен заняться в ближайшие же дни, на это рассчитывать явно не стоит. Скорее, надо быть уверенным в прямо противоположном. 12-15 градусов выше нуля могут стать недостижимой мечтой, как и наличие работающих водопровода и канализации.

Украинцам надо думать о том, как пережить будущее. Фото: Sodel Vladyslav/Shutterstock/Fotodom

Впрочем, как ни крути, прошлого уже не исправить, украинцам надо думать о том, как пережить будущее. И тут многие эксперты и мимикрирующие под них спикеры стали выступать чуть ли не единым фронтом, утверждая, что горожанам необходимо на зимний период перебираться в села, в дома с печным отоплением.

- Каждый должен подумать, где он будет зимой — возможно, стоит переехать в село или за границу, - заявил известный украинский неонацист и русофоб, директор фонда «Повернись живим»* Тарас Чмут. Ранее аналогичные призывы звучали и от мэра украинской столицы Виталия «златоуста» Кличко. Подобные советы дают и некоторые командиры бригад ВСУ. А на днях и губернатор Черниговской ОВА Чаус призвал всех «готовиться к худшему сценарию».

- Я считаю, что следующая зима точно не будет легче, чем та, которую мы прошли. Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее. Дай Бог, чтобы я ошибался. Это прогноз, пожалуй, не как главы ОВА, а как человека, который видит, что происходит, что хочет враг, и не только у нас на Черниговщине. Но я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию, - призвал Чаус украинцев.

Звучит чуть ли не смешно, но правительство Украины даже объявило о старте нового вида льготных кредитов – на покупку печей и котлов для отопления домов дровами или углем. Вот только есть одна немаловажная тонкость во всем этом движе. Переехать в село, как оказалось, дело очень затратное. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что призывы выезжать из городов годятся только для богатых.

Переехать в село, как оказалось, дело очень затратное, и призывы выезжать из городов годятся только для богатых. Фото: Valeriia Sakhno/Shutterstock/Fotodom

- Если ты работаешь кассиром, продавцом в супермаркете или работаешь в школе учителем, то частный сектор тебе никак не светит, – объяснил Попенко и пояснил, что для переезда в частный сектор на зиму нужно минимум 250 тысяч гривен, и для людей с зарплатой 15–20 тысяч такой переезд практически недоступен. Кроме того, по его словам, без автомобиля добираться из села на работу каждый день, особенно зимой, будет крайне сложно.

Хозяева недвижимости в сельском частном секторе, пользуясь моментом и выгодной конъюнктурой, тут же взвинтили стоимость аренды в 3-4 раза. В Киевской области стоимость аренды дома, который раньше сдавался за 30-35 тысяч гривен в месяц, взлетела до 110-120 тысяч гривен. Аналогичная картина и в других регионах Украины.

Но среди всех рецептов и способов пережить зиму не нашлось места одному, который действительно и реально гарантирует на 100% прохождение зимы без трудностей и проблем. Речь о заключении мира с Россией на условиях, обозначенных Москвой. Тогда не придется ни извращаться, ни выкручиваться. Но этот вариант в Киеве даже не рассматривают.

А зря. Зима близко. И с каждым днем все ближе и ближе.

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*Признана нежелательной организацией в РФ