Выплаты за долгий брак сейчас действуют в ряде регионов страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Федеральную выплату для супругов, проживших в браке не менее 25 лет, предложили ввести в Общественной палате (ОП). Инициативу озвучил глава комиссии ОП по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

- Хорошо бы для поддержки традиционных семейных ценностей предусмотреть федеральные выплаты за 25 лет - серебряную свадьбу, 50 лет - золотую. И далее за каждые следующие пять лет, - заявил Рыбальченко «РИА Новости».

При этом выплаты за 25 лет брака, как считают в ОП, должны получать супруги, имеющие детей. А для бездетных супругов первая выплата может быть на 50-летний юбилей совместной жизни.

Есть ли в России выплаты за долгий брак

На самом деле инициатива ОП о введении выплат за продолжительный брак вовсе не новая. Ранее такую идею уже продвигали депутаты от ЛДПР. В феврале 2025 года они даже внесли в Госдуму законопроект с конкретными суммами выплат. Их предлагалось утвердить к официальным юбилеям. За каждые 10 прожитых лет, начиная с 30-летнего юбилея, супругам предлагалось накидывать по «десятке». Так, на 30-летие совместной жизни предлагалось утвердить выплаты в размере 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей - за 40 лет совместной жизни, 50 тысяч рублей - за 50 лет, 60 тысяч рублей - за 60 лет, 70 тысяч рублей - за 70-летнюю годовщину.

В пояснительной записке к документу было сказано, что на федеральном уровне материального поощрения института брака не существует, лишь немногие местные органы и субъекты РФ, используя денежные средства, находящиеся в их распоряжении, осуществляют единовременные денежные выплаты к юбилеям совместной жизни.

Закон о выплатах за долгий брак пока не принят Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральные свадебные выплаты депутаты предлагали ежегодно индексировать, а для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, увеличивать на соответствующий коэффициент, применяемый в указанных районах. Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года, но принят он не был.

Мнение эксперта о введении выплат за долгий брак

- С точки зрения стимулирования заключения браков и отсутствия разводов - такая мера никакого эффекта не даст. На огромные выплаты рассчитывать тут не стоит, а небольшие деньги не станут для супругов стимулом для многолетнего брака. Демографического смысла в этой мере нет, но это легкий ветерок в борт большого корабля, такие выплаты подчеркнут, что государство поощряет семейные ценности. Это приятное поздравление от государства к юбилею свадьбы. Тем самым государство благодарит супругов, что научились ладить и столько прожили вместе. Если выплата будет приурочена к 50-летней годовщине свадьбы, то значит, супруги - пенсионеры, и деньги для них точно не станут лишними, - рассказал «Комсомолке» демограф и многодетный отец Владимир Тимаков.

По словам эксперта, с точки зрения деторождения гораздо более эффективной мерой стала бы прибавка к пенсии для многодетных родителей.

- Но это должна быть не одноразовая выплата, это должен быть системный процесс, изменение пенсионной политики, в которой родительский вклад имел бы особое место и выплаты зависели от числа детей. Вот такая мера в долгосрочной перспективе дала бы свой демографический эффект, - считает Владимир Тимаков.

Выплаты за долгий брак в регионах России: их размер и как получить

Выплаты за долгий брак сейчас действуют в ряде регионов страны. Их размер составляет от 3 до 50 тысяч рублей. Отсчет начинается с 50-летнего юбилея, следующие даты - 55, 60, 65 и 70 свадьбы. В этом году выплаты, в частности, положены жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Самары, Архангельска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Мурманска, Тюмени, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской, Ленинградской, Владимирской, Свердловской, Челябинской, Белгородской и ряда других областей. Полный список регионов, в которых есть выплаты за брак, можно найти на Госуслугах или узнать в МФЦ.

Размер выплат за долгий брак составляет от 3 до 50 тысяч рублей, в зависимости от региона Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самые привлекательные выплаты в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах: от 50 тысяч рублей (за пятидесятилетие брака) до 75 тысяч рублей (за семидесятипятилетие). Наименьшая сумма поддержки в Удмуртии - 3 448 рублей за каждый период (50, 55 лет брака и так далее). Супругам москвичам, зарегистрированным по месту жительства и являющимся пенсионерами, выплаты в 2026 году составляют: 29 651 рублей - 50 лет свадьбы, 37 062 рублей - 55 и 60 лет; 44 473 руб. - 65 и 70 лет.

Получить деньги можно после юбилейной даты: один из супругов должен обратиться в МФЦ или оставить заявление на сайте Госуслуг.

Выплаты за брак не имеют четкого юридического статуса, поэтому в каждом регионе действуют свои правила их получения. В одних местах помимо прописки требуют трудовой стаж, в других настаивают на необходимости иметь как минимум одного ребенка.

В других регионах России денег супругам не дадут, но вручат грамоты, медали и благодарственные письма, наградные знаки «За супружеское долголетие», «За сохранение семейных ценностей», «Семейное счастье», «Семейная доблесть», «Совет да любовь». Помимо этого, власти стараются предоставить семейным парам возможность участия в торжественных мероприятиях, награждают подарками от организаций, с которыми была связана трудовая деятельность супругов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огурцы рухнули в цене, а курятина внезапно подорожала: какой оказалась инфляция в России в июле

Россиянам могут автоматически увеличить пенсию: названы три причины пересчета