НЛО-медузы прилетают на Землю с Марса? На фото NASA обнаружены загадочные объекты

Если инопланетяне существуют, то они, похоже, прячутся на Марсе. А к нам – на Землю – время от времени прилетают. Благо не очень далеко - не как до соседних звездных систем.
Столь полоумные мысли - о том, что на соседней планете с каких-то пор обосновались пришельцы, - рождают снимки, имеющиеся на официальном сайте NASA. Я проверял – они действительно там есть. И загадочные объекты, парящие на небольшой высоте над марсианской поверхностью, имеются. Никто ничего не подрисовывал.
Фотографировал марсоход «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) на 3924-й марсианский день – на Земле тогда шло 20 августа 2023 года.
На фото, которые были сделаны правой навигационной камерой марсохода (Right Navigation Camera), предстает марсианский ландшафт – близлежащая поверхность, усыпанная камнями, в отдалении виден пологий склон горы. В левой части одного из снимков – ближе к его краю - заметен какой-то сравнительно небольшой темный объект с неким подобием шляпки. Сходство с медузой ему придают похожие на щупальца структуры, которые свисают вниз, но до поверхности не достают. Объект будто бы парит над ней, выделяясь на более светлом фоне склона.
Снимки обнаружил и «запустил» в соцсети некто Kari Sivertzen - вирутальный исследователь, из числа тех, которые ищут нечто странное на снимках с соседних планет.
Примечательно, что Curiosity фотографировал конкретное место – с «медузой» - три раза за короткое время. НЛО есть только на одном - на последнем. На предыдущем, который был сделан 13-ю секундами раньше, и на еще более раннем, «медузы» нет. Прилетела?
Дальнейшая судьба НЛО неизвестна – место, где объект был замечен, марсоход больше не снимал.
На сайте NASA никаких объяснений от специалистов не было и нет.
Энтузиасты – такие же любители аномального, как и первооткрыватель «медузы» - предположили, что в кадр попал марсианский вертолетик Ingenuity. Но знатоки быстро отвергли эту гипотезу – винтокрылый аппарат отправлялся в полеты из мест расположения марсохода Perseverance, который находится в нескольких тысячах километрах от Curiosity. Столь далеко вертолетик оказаться никак не мог.
Остается одно из двух –либо дефект съемки, либо инопланетяне. На дефекты на марсианских снимках в NASA не жаловались. Стало быть, можно подозревать пришельцев. Ну, не марсиан же, которые вряд ли сохранились с прежних – очень отдаленных - времен, когда Марс был более благоприятен для жизни.
Кстати, похожую «медузу» - может быть, даже ту же самую – Curiosity фотографировал уже в нынешнем году – 22 февраля 2026 года. Списывать и ее на дефект было не разумно.
Фото земных НЛО-медуз (Jellyfish' UFO), очень и очень похожих на марсианские, недавно предъявил Пентагон в четвертом транше документов, которые военное министерство США (Department of War) рассекретило по указанию президента Трампа. Без каких-либо объяснений. Даже без гипотез. Хотя сам факт «рассекречивания» подразумевает, что обнародованные изображения кто-то из военных когда-то засекретил. То есть проявил интерес. В NASA же по поводу марсианских «медуз» делают вид, что вообще ничего не происходят.
Таинственные бесформенные объекты, совсем не похожие на «летающие тарелки», появлялись на Земле в 2020 году над Атлантическим океаном, в 2017 году - над базой американских морских пехотинцев в иракской провинции Анбар, в 2015 - над предприятием Pantex в Техасе, занимающимся производством ядерных боеголовок. Примерно в это же время Jellyfish' UFO сфотографировал в небе над Калифорнией местный житель.
Полоумная мысль, но что если «медузы» и в самом деле прилетают с Марса? Раз с виду они такие же, как наши? Вдруг у них там «гнездо»? Прятаться на Марсе еще долго будет гораздо легче, чем на Земле – мы не скоро туда доберемся. Если вообще это получится.
О сущности «медуз» можно только гадать. Но похоже, что окружающая среда не слишком для них важна. Загадочным объектам без разницы, где находиться – в земной атмосфере или в почти безвоздушном пространстве Марса. Насчет космоса – неизвестно. Снимков «медуз» в космосе нет. Точнее, их нет среди рассекреченных. Но ведь как-то они летают туда-сюда. Загадка…
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