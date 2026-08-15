НЛО-медузы прилетают на Землю с Марса? На фото NASA обнаружены загадочные объекты

«Медуза», обнаруженная на марсианском снимке в 2022 году. Фото: NASA.

Загадка чужого неба

Если инопланетяне существуют, то они, похоже, прячутся на Марсе. А к нам – на Землю – время от времени прилетают. Благо не очень далеко - не как до соседних звездных систем.

Столь полоумные мысли - о том, что на соседней планете с каких-то пор обосновались пришельцы, - рождают снимки, имеющиеся на официальном сайте NASA. Я проверял – они действительно там есть. И загадочные объекты, парящие на небольшой высоте над марсианской поверхностью, имеются. Никто ничего не подрисовывал.

Фотографировал марсоход «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) на 3924-й марсианский день – на Земле тогда шло 20 августа 2023 года.

На фото, которые были сделаны правой навигационной камерой марсохода (Right Navigation Camera), предстает марсианский ландшафт – близлежащая поверхность, усыпанная камнями, в отдалении виден пологий склон горы. В левой части одного из снимков – ближе к его краю - заметен какой-то сравнительно небольшой темный объект с неким подобием шляпки. Сходство с медузой ему придают похожие на щупальца структуры, которые свисают вниз, но до поверхности не достают. Объект будто бы парит над ней, выделяясь на более светлом фоне склона.

«Медуза» будто бы прилетела. На одном снимке ее нет, а на другом, сделанном через несколько секунд, она уже есть. Фото: NASA.

Снимки обнаружил и «запустил» в соцсети некто Kari Sivertzen - вирутальный исследователь, из числа тех, которые ищут нечто странное на снимках с соседних планет.

Примечательно, что Curiosity фотографировал конкретное место – с «медузой» - три раза за короткое время. НЛО есть только на одном - на последнем. На предыдущем, который был сделан 13-ю секундами раньше, и на еще более раннем, «медузы» нет. Прилетела?

Дальнейшая судьба НЛО неизвестна – место, где объект был замечен, марсоход больше не снимал.

На сайте NASA никаких объяснений от специалистов не было и нет.

Энтузиасты – такие же любители аномального, как и первооткрыватель «медузы» - предположили, что в кадр попал марсианский вертолетик Ingenuity. Но знатоки быстро отвергли эту гипотезу – винтокрылый аппарат отправлялся в полеты из мест расположения марсохода Perseverance, который находится в нескольких тысячах километрах от Curiosity. Столь далеко вертолетик оказаться никак не мог.

Остается одно из двух –либо дефект съемки, либо инопланетяне. На дефекты на марсианских снимках в NASA не жаловались. Стало быть, можно подозревать пришельцев. Ну, не марсиан же, которые вряд ли сохранились с прежних – очень отдаленных - времен, когда Марс был более благоприятен для жизни.

Кстати, похожую «медузу» - может быть, даже ту же самую – Curiosity фотографировал уже в нынешнем году – 22 февраля 2026 года. Списывать и ее на дефект было не разумно.

Марсоход Curiosity фотографировал «медузу» и в 2026 году. Фото: NASA.

Тайна земных просторов

Фото земных НЛО-медуз (Jellyfish' UFO), очень и очень похожих на марсианские, недавно предъявил Пентагон в четвертом транше документов, которые военное министерство США (Department of War) рассекретило по указанию президента Трампа. Без каких-либо объяснений. Даже без гипотез. Хотя сам факт «рассекречивания» подразумевает, что обнародованные изображения кто-то из военных когда-то засекретил. То есть проявил интерес. В NASA же по поводу марсианских «медуз» делают вид, что вообще ничего не происходят.

«Медуза» из рассекреченных Трампом военных архивов. Летала над Атлантическим океаном. Фото: кадр из видео.

Таинственные бесформенные объекты, совсем не похожие на «летающие тарелки», появлялись на Земле в 2020 году над Атлантическим океаном, в 2017 году - над базой американских морских пехотинцев в иракской провинции Анбар, в 2015 - над предприятием Pantex в Техасе, занимающимся производством ядерных боеголовок. Примерно в это же время Jellyfish' UFO сфотографировал в небе над Калифорнией местный житель.

Земные «медузы»: над Калифорнией (вверху) и над Ираком. Фото: кадр из видео.

Полоумная мысль, но что если «медузы» и в самом деле прилетают с Марса? Раз с виду они такие же, как наши? Вдруг у них там «гнездо»? Прятаться на Марсе еще долго будет гораздо легче, чем на Земле – мы не скоро туда доберемся. Если вообще это получится.

О сущности «медуз» можно только гадать. Но похоже, что окружающая среда не слишком для них важна. Загадочным объектам без разницы, где находиться – в земной атмосфере или в почти безвоздушном пространстве Марса. Насчет космоса – неизвестно. Снимков «медуз» в космосе нет. Точнее, их нет среди рассекреченных. Но ведь как-то они летают туда-сюда. Загадка…

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