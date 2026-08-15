«Свое лучше»: Почему нашим спецназовцам не интересны винтовки НАТО - «Калашников» показал свое легендарное оружие и новейшие разработки

Мастер-класс по стрельбе показал Герой России, офицер, командир группы спецназа с позывным «Моряк». Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

ВОРОШИЛОВСКАЯ СТРЕЛЬБА

Время сейчас такое, что навыки стрельбы пригодятся каждому. Особенно военкорам, работающим в условиях «грязного неба». А противник наше мирное голубое небо изрядно загрязнил.

Мой коллега из «Известий» Валентин Трушнин приехал на ежегодные стрельбы с полным багажником патронов для дробовика. Готовится к очередной командировке. Причем патроны у него с крупной медной дробью, чтобы пробивала кевларовые пластинки, которыми противник укрепляет беспилотники. Однажды Валентин чуть не погиб под ударом FPV-дрона и уже давно на выезды берет с собой оружие.

В общем, не устарели советские лозунги «Военным делом овладевай умело» и «Учись стрелять по-ворошиловски». Как известно, в ответ на оправдания стрелка-мазилы, что дескать револьвер нехорош, нарком Климент Ворошилов взял этот револьвер и поразил мишень, сказав: «Нет плохого оружия, есть плохие стрелки».

Стрелковый центр «Калашников». Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

Сегодня, как и сто лет назад, меткость и скорость могут спасти жизнь. Я не буду хвастаться ни тем, ни другим качеством, и обычно спасаюсь с помощью везения. Но в этот раз не повезло, поставили в дуэльную пару именно к Трушнину.

Стреляли из АК-12 с коллиматорным прицелом и из пистолета Лебедева. Нужно было сбить пять дальних мишеней одиночными выстрелами из автомата, а потом ближнюю из пистолета.

Не все прибывшие военкоры решились стрелять. Некоторые никогда не брали в руки оружие. Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

Из полусотни прибывших военкоров решились стрелять около половины. Некоторые никогда не брали в руки оружие. Но инструктора зорко следили, чтобы все стволы были направлены в сторону мишеней, а не куда попало.

Тах-тах-тах! Грохочут выстрелы, летят пустые гильзы, дзынькают металлические мишени. Все зрители в защитных стрелковых очках (чтобы случайная гильза не повредила глаз), а некоторые с берушами в ушах. Гу-у-у-у! — объявляют с помощью гуделки очередного победителя в паре.

Поле пустых гильз и пораженные выстрелами металлические мишени. Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

Вот и моя очередь. Заглядываю в окошко коллиматора. Желтый кружок дальней мишени кажется чуть больше лазерной точки прицеливателя. И эта точка с непривычки скачет как пьяная, вместо того чтобы спокойно приклеиться к кружку.

Автор текста, военный корреспондент «КП» Григорий Кубатьян. Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

Гу-у-у-у! — пора стрелять. Тах-тах-тах! «Да!» — кричит инструктор. Вроде бы я попал. Поражена самая дальняя мишень, потом другие, всё ближе. С огорчением замечаю вздымающиеся пыльные фонтанчики промахов. Наконец, ура, я поразил все четыре мишени! И — гу-у-у-у! — проиграл! Ловкий Трушнин поразил их раньше и уже добежал до пистолета. Значит я выбываю из соревнования.

Победив еще несколько соперников и проиграв в полуфинале, мой коллега из «Известий» занял третье место на Кубке. Неплохо! Его обошли молодой спецкор ТАСС Михаил Скуратов (2 место) и военкор ANNA-News Александр Литовкин (1 место), уже участвовавший в соревнованиях в прошлом году и взявший серебро. Видимо целый год тренировался, и не напрасно. А мне будет уроком — нужно оттачивать навыки.

Валентин Трушнин из «Известий», Михаил Скуратов из ТАСС, президент и генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников и Александр Литовкин из ANNA-News. Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

Я ДОСТАНУ «ВИНТОРЕЗ»

Во время соревнований «Калашников» представил свои изделия. В этот раз — бесшумное оружие бойцов специального назначения. А именно легендарную винтовку ВСС «Винторез», похожий на неё снайперский автомат АСМ «Вал», малогабаритный автомат СР3М «Вихрь» и пистолет-пулемет СР2М «Вереск». У первых двух глушитель встроенный, надет на перфорированный ствол, а у «Вихря» откручивается, и если бесшумность не нужна, то автомат можно сделать укороченным и легким для работы, например, в тесных городских пространствах.

Боевые изделия представил их создатель 81-летний конструктор Петр Иванович Сердюков, автор не менее известного пистолета Сердюкова «Гюрза». Нынешним летом Президент РФ вручил Сердюкову звезду Героя Труда.

Боевые изделия представил их создатель 81-летний конструктор Петр Иванович Сердюков. Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

«Винторез» был разработан ещё в 80-е по заданию КГБ. Требовалось бесшумное и точное снайперское оружие.

— Чтобы получить тихий выстрел, нужно было уменьшить скорость пули до 300 метров в секунду, — объясняет Сердюков. — Когда она преодолевает звуковой барьер, тишины не получается. Но медленная пуля не пробивает средства защиты. Поэтому массу пули пришлось увеличить. Калибр изделия 9 мм, но вес пули в два раза больше обычной — 16 грамм.

Внутри массивного глушителя несколько камер, в которых охлаждаются пороховые газы, и пуля теряет скорость. Вместо грохота раздается свист. Как в песне, «свистят они как пули у виска»… Если свистят, значит летят издалека и с низкой скоростью.

Глушитель «Винтореза» очень эффективен, но чистить его любят не все. Павел Иванович с усмешкой вспоминает историю, как один из спецназовцев, выполняя боевую задачу, для которой требовалось сделать один выстрел, отложил в сторону винтовку («Придется чистить потом!») и поразил цель из пистолета.

Автоматический «Вал» похож на «Винторез», но у него складывающийся приклад и магазины рассчитаны на большее число патронов. Наши спецназовцы, одни из первых вошедшие в Красноармейск, работали именно с этим оружием.

Что касается компактного пистолета-пулемета «Вереск», похожего на израильский «Узи», то он стреляет патроном 9х21, который мощнее, чем у «Макарова» или «Люгера». Да еще электронный коллиматорный прицел подогревается, так что стрельбу можно вести при 50 градусах мороза.

Для стрельбы по дронам корпорация сейчас разрабатывает многопульные патроны. Это будет интересно.

Этим летом Президент России Владимир Путин вручил конструктору Петру Ивановичу Сердюкову звезду Героя Труда. Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

— Павел Иванович, что чувствовали, когда получали Звезду Героя? — спрашиваю легендарного конструктора.

Сердюков отвечает чуть смущенно:

— Не зря старались… Значит это требуется, используется. Обычная, нормальная работа.

ГЕРОЙ-«МОРЯК»

Мастер-класс по стрельбе показал другой Герой России, но засекреченный. Известен только его позывной — «Моряк». Он офицер, командир группы спецназа. На его лице защитная маска.

Офицер, командир группы спецназа, Герой России с позывным «Моряк». Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

— «Вал» и «Винторез» — надежное оружие, — говорит он. — Можно работать скрытно и незаметно для БПЛА. Мы применяли эти винтовки при стрельбе до 400 метров во время наступательных боев в Мариуполе, в городских постройках и даже канализационных трубах. Пули не рикошетят, своих не зацепишь. Противник не понимает, откуда идет стрельба, и очень боится.

Если надеть на обычный автомат Калашникова глушитель, он тоже будет стрелять тише. Но у «Винтореза» специфический свистящий звук, и противник сразу понимает, что против него работают спецы.

«Моряк» говорит, что даже когда у спецназовцев появлялась возможность подобрать трофейные НАТО-вские винтовки, интереса к ним они не испытывали. Свое оружие лучше.

— В Урожайном мы брали в плен противника с американским карабином М4А1. Новый был, ни разу из него не стреляли, — рассказывает «Моряк». — Я попробовал из нее стрелять, на третьем магазине начались проблемы.

Молодой офицер совершил подвиг в неравном бою под Великой Новоселкой в ноябре 2024 года, за что был награжден Золотой звездой. Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

Золотую звезду «Моряк» получил, как он говорит, «за любовь к Родине». Молодой офицер совершил подвиг в неравном бою под Великой Новоселкой в ноябре 2024 года. Его группа могла полностью погибнуть, но он приказал ей отходить и остался один, прикрывая отход подчиненных. Остался умирать с гранатой в руках, был тяжело ранен. Его спас лучший друг, прорвавшийся к нему на мотоцикле, сумевший вытащить «Моряка» и тоже получивший Звезду Героя.

Полгода «Моряк» провел на инвалидной коляске и костылях. Но сейчас восстановился после ранений и продолжает служить. На глазах у военкоров он легко поражает мишени, установленные на дальности от 100 до 300 метров. Раздается несколько тихих «щелк-щелк-щелк», и все желтые кружочки отзываются уважительным звоном. Ещё бы! Работает элита спецназа.

Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

«Калашников» показал и новые разработки. Например, беспламенный разогреватель пищи РПБХ-2. Помню, американцы еще во время иракской войны 2003-го года активно применяли разогреватели из комплектов MRE (Meal-Ready-to-Eat). Тогда это казалось почти магией. Пакет, в который добавлялась обычная вода, вдруг начинал дымиться и вибрировать, и вакуумный пакет с пищей нагревался за несколько минут. В российской армии до последнего времени использовали металлические таганки с сухим горючим, что могло демаскировать позиции и было неудобно во время ветра и дождя. Либо были версии пакетов, сделанных по американской лицензии, экологически небезопасные.

«Калашников» показал новую разработку — беспламенный разогреватель пищи РПБХ-2. Если присмотреться, над открытым пакетом можно заметить дымок. Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

Свежий продукт представил Константин Сивков, заместитель директора дивизиона медицинских разработок. Разогреватель РПБХ-2 — довольно крупный пакет, в котором можно разогреть до 60-65 градусов сразу несколько порций еды. Он не герметичный, его нельзя использовать как грелку (хотя на передовой всё равно используют). И его химический состав безопасен для экологии, в нем нет алюминия, магния, негашеной извести. Он не обжигает чувствительную кожу рук, не портит одежду и не заражает почву.

Кроме того, в корпорации показали современные дроны и барражирующие боеприпасы. Из впечатляющих новостей: беспилотный наблюдатель «Скат-220» удалось в боевых условиях разогнать до скорости 250 км/час. Это значит, что он способен уйти от любого вражеского дрона-перехватчика. «Скат» кружит на большой скорости, наблюдая за выбранным участком, и при срабатывании дрон-детектора уходит от преследования, поднимаясь на большую высоту (до 5 тысяч метров) или уходя вглубь территории противника (где меньше средств перехвата, чем на ЛБС) на скорости недоступной вражеским FPV-шкам. Использовать же против этого беспилотника ракету — слишком дорого.

В паре со «Скатом» работает барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» с модернизированной головой самонаведения. Аналог хорошо известного всем «Ланцета», только боевая часть «Куба» значительно больше — 11 килограмм. Таким изделием можно сложить здание, как хорошей ракетой. И дальность полета приличная — до 120 км.

В общем, есть чем воевать. Главное — самим не расслабляться и оставаться в тонусе.

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