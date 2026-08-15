«Свое лучше»: Почему нашим спецназовцам не интересны винтовки НАТО - «Калашников» показал свое легендарное оружие и новейшие разработки

Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
Время сейчас такое, что навыки стрельбы пригодятся каждому. Особенно военкорам, работающим в условиях «грязного неба». А противник наше мирное голубое небо изрядно загрязнил.
Мой коллега из «Известий» Валентин Трушнин приехал на ежегодные стрельбы с полным багажником патронов для дробовика. Готовится к очередной командировке. Причем патроны у него с крупной медной дробью, чтобы пробивала кевларовые пластинки, которыми противник укрепляет беспилотники. Однажды Валентин чуть не погиб под ударом FPV-дрона и уже давно на выезды берет с собой оружие.
В общем, не устарели советские лозунги «Военным делом овладевай умело» и «Учись стрелять по-ворошиловски». Как известно, в ответ на оправдания стрелка-мазилы, что дескать револьвер нехорош, нарком Климент Ворошилов взял этот револьвер и поразил мишень, сказав: «Нет плохого оружия, есть плохие стрелки».
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
Сегодня, как и сто лет назад, меткость и скорость могут спасти жизнь. Я не буду хвастаться ни тем, ни другим качеством, и обычно спасаюсь с помощью везения. Но в этот раз не повезло, поставили в дуэльную пару именно к Трушнину.
Стреляли из АК-12 с коллиматорным прицелом и из пистолета Лебедева. Нужно было сбить пять дальних мишеней одиночными выстрелами из автомата, а потом ближнюю из пистолета.
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
Из полусотни прибывших военкоров решились стрелять около половины. Некоторые никогда не брали в руки оружие. Но инструктора зорко следили, чтобы все стволы были направлены в сторону мишеней, а не куда попало.
Тах-тах-тах! Грохочут выстрелы, летят пустые гильзы, дзынькают металлические мишени. Все зрители в защитных стрелковых очках (чтобы случайная гильза не повредила глаз), а некоторые с берушами в ушах. Гу-у-у-у! — объявляют с помощью гуделки очередного победителя в паре.
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
Вот и моя очередь. Заглядываю в окошко коллиматора. Желтый кружок дальней мишени кажется чуть больше лазерной точки прицеливателя. И эта точка с непривычки скачет как пьяная, вместо того чтобы спокойно приклеиться к кружку.
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
Гу-у-у-у! — пора стрелять. Тах-тах-тах! «Да!» — кричит инструктор. Вроде бы я попал. Поражена самая дальняя мишень, потом другие, всё ближе. С огорчением замечаю вздымающиеся пыльные фонтанчики промахов. Наконец, ура, я поразил все четыре мишени! И — гу-у-у-у! — проиграл! Ловкий Трушнин поразил их раньше и уже добежал до пистолета. Значит я выбываю из соревнования.
Победив еще несколько соперников и проиграв в полуфинале, мой коллега из «Известий» занял третье место на Кубке. Неплохо! Его обошли молодой спецкор ТАСС Михаил Скуратов (2 место) и военкор ANNA-News Александр Литовкин (1 место), уже участвовавший в соревнованиях в прошлом году и взявший серебро. Видимо целый год тренировался, и не напрасно. А мне будет уроком — нужно оттачивать навыки.
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
Во время соревнований «Калашников» представил свои изделия. В этот раз — бесшумное оружие бойцов специального назначения. А именно легендарную винтовку ВСС «Винторез», похожий на неё снайперский автомат АСМ «Вал», малогабаритный автомат СР3М «Вихрь» и пистолет-пулемет СР2М «Вереск». У первых двух глушитель встроенный, надет на перфорированный ствол, а у «Вихря» откручивается, и если бесшумность не нужна, то автомат можно сделать укороченным и легким для работы, например, в тесных городских пространствах.
Боевые изделия представил их создатель 81-летний конструктор Петр Иванович Сердюков, автор не менее известного пистолета Сердюкова «Гюрза». Нынешним летом Президент РФ вручил Сердюкову звезду Героя Труда.
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
«Винторез» был разработан ещё в 80-е по заданию КГБ. Требовалось бесшумное и точное снайперское оружие.
— Чтобы получить тихий выстрел, нужно было уменьшить скорость пули до 300 метров в секунду, — объясняет Сердюков. — Когда она преодолевает звуковой барьер, тишины не получается. Но медленная пуля не пробивает средства защиты. Поэтому массу пули пришлось увеличить. Калибр изделия 9 мм, но вес пули в два раза больше обычной — 16 грамм.
Внутри массивного глушителя несколько камер, в которых охлаждаются пороховые газы, и пуля теряет скорость. Вместо грохота раздается свист. Как в песне, «свистят они как пули у виска»… Если свистят, значит летят издалека и с низкой скоростью.
Глушитель «Винтореза» очень эффективен, но чистить его любят не все. Павел Иванович с усмешкой вспоминает историю, как один из спецназовцев, выполняя боевую задачу, для которой требовалось сделать один выстрел, отложил в сторону винтовку («Придется чистить потом!») и поразил цель из пистолета.
Автоматический «Вал» похож на «Винторез», но у него складывающийся приклад и магазины рассчитаны на большее число патронов. Наши спецназовцы, одни из первых вошедшие в Красноармейск, работали именно с этим оружием.
Что касается компактного пистолета-пулемета «Вереск», похожего на израильский «Узи», то он стреляет патроном 9х21, который мощнее, чем у «Макарова» или «Люгера». Да еще электронный коллиматорный прицел подогревается, так что стрельбу можно вести при 50 градусах мороза.
Для стрельбы по дронам корпорация сейчас разрабатывает многопульные патроны. Это будет интересно.
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
— Павел Иванович, что чувствовали, когда получали Звезду Героя? — спрашиваю легендарного конструктора.
Сердюков отвечает чуть смущенно:
— Не зря старались… Значит это требуется, используется. Обычная, нормальная работа.
Мастер-класс по стрельбе показал другой Герой России, но засекреченный. Известен только его позывной — «Моряк». Он офицер, командир группы спецназа. На его лице защитная маска.
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
— «Вал» и «Винторез» — надежное оружие, — говорит он. — Можно работать скрытно и незаметно для БПЛА. Мы применяли эти винтовки при стрельбе до 400 метров во время наступательных боев в Мариуполе, в городских постройках и даже канализационных трубах. Пули не рикошетят, своих не зацепишь. Противник не понимает, откуда идет стрельба, и очень боится.
Если надеть на обычный автомат Калашникова глушитель, он тоже будет стрелять тише. Но у «Винтореза» специфический свистящий звук, и противник сразу понимает, что против него работают спецы.
«Моряк» говорит, что даже когда у спецназовцев появлялась возможность подобрать трофейные НАТО-вские винтовки, интереса к ним они не испытывали. Свое оружие лучше.
— В Урожайном мы брали в плен противника с американским карабином М4А1. Новый был, ни разу из него не стреляли, — рассказывает «Моряк». — Я попробовал из нее стрелять, на третьем магазине начались проблемы.
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
Золотую звезду «Моряк» получил, как он говорит, «за любовь к Родине». Молодой офицер совершил подвиг в неравном бою под Великой Новоселкой в ноябре 2024 года. Его группа могла полностью погибнуть, но он приказал ей отходить и остался один, прикрывая отход подчиненных. Остался умирать с гранатой в руках, был тяжело ранен. Его спас лучший друг, прорвавшийся к нему на мотоцикле, сумевший вытащить «Моряка» и тоже получивший Звезду Героя.
Полгода «Моряк» провел на инвалидной коляске и костылях. Но сейчас восстановился после ранений и продолжает служить. На глазах у военкоров он легко поражает мишени, установленные на дальности от 100 до 300 метров. Раздается несколько тихих «щелк-щелк-щелк», и все желтые кружочки отзываются уважительным звоном. Ещё бы! Работает элита спецназа.
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
«Калашников» показал и новые разработки. Например, беспламенный разогреватель пищи РПБХ-2. Помню, американцы еще во время иракской войны 2003-го года активно применяли разогреватели из комплектов MRE (Meal-Ready-to-Eat). Тогда это казалось почти магией. Пакет, в который добавлялась обычная вода, вдруг начинал дымиться и вибрировать, и вакуумный пакет с пищей нагревался за несколько минут. В российской армии до последнего времени использовали металлические таганки с сухим горючим, что могло демаскировать позиции и было неудобно во время ветра и дождя. Либо были версии пакетов, сделанных по американской лицензии, экологически небезопасные.
Фото: Ульяна МАХКАМОВА.
Свежий продукт представил Константин Сивков, заместитель директора дивизиона медицинских разработок. Разогреватель РПБХ-2 — довольно крупный пакет, в котором можно разогреть до 60-65 градусов сразу несколько порций еды. Он не герметичный, его нельзя использовать как грелку (хотя на передовой всё равно используют). И его химический состав безопасен для экологии, в нем нет алюминия, магния, негашеной извести. Он не обжигает чувствительную кожу рук, не портит одежду и не заражает почву.
Кроме того, в корпорации показали современные дроны и барражирующие боеприпасы. Из впечатляющих новостей: беспилотный наблюдатель «Скат-220» удалось в боевых условиях разогнать до скорости 250 км/час. Это значит, что он способен уйти от любого вражеского дрона-перехватчика. «Скат» кружит на большой скорости, наблюдая за выбранным участком, и при срабатывании дрон-детектора уходит от преследования, поднимаясь на большую высоту (до 5 тысяч метров) или уходя вглубь территории противника (где меньше средств перехвата, чем на ЛБС) на скорости недоступной вражеским FPV-шкам. Использовать же против этого беспилотника ракету — слишком дорого.
В паре со «Скатом» работает барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» с модернизированной головой самонаведения. Аналог хорошо известного всем «Ланцета», только боевая часть «Куба» значительно больше — 11 килограмм. Таким изделием можно сложить здание, как хорошей ракетой. И дальность полета приличная — до 120 км.
В общем, есть чем воевать. Главное — самим не расслабляться и оставаться в тонусе.
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