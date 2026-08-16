Звезде "Не родись красивой" Нелли Уваровой стало хуже: серьезные проблемы со здоровьем

Нелли Уварова прославилась ролью Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У актрисы Нелли Уваровой серьезные проблемы со здоровьем. Звезда "Не родись красивой" стремительно теряет зрение и слух.

Нелли Уварова пожаловалась на частичную потерю слуха и зрения. По слухам, один глаз актрисы видит всего на 10%. Кроме того, у артистки появилось неизвестное образование.

А еще звезда сериала "Не родись красивой" частично потеряла слух. Уваровой предстоит серьезное лечение.

Стоит отметить, что тревожные сообщения о здоровье Уваровой появлялись и раньше. Актриса была госпитализирована после травмы ноги.

А пять лет назад фанаты обратили внимание, что их любимица изменилась до неузнаваемости. Она сильно располнела и лишилась волос. Одно время ходили слухи о том, что Нелли борется со смертельным недугом, из-за чего располнела и потеряла роскошную шевелюру. Но потом выяснилось, что звезда коротко постриглась просто так.

Поклонники переживают за актрису. Фото: кадр из передачи

Сейчас артистка редко снимается. Она выступает в театре и лишь изредка соглашается на работу в кино.

Напомним, Нелли проснулась знаменитой после выхода на экран сериала "Не родись красивой". Вот только слава разрушила ее личную жизнь. На съемках она вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова, но из-за плотного графика супруги почти не виделись. Их отношения сошли на нет.

Артистка вышла замуж второй раз за актера Александра Гришина, родила сына Игнатия и дочь Ию. "Рождение детей - безусловно, один из самых счастливых моментов жизни", - уверена актриса.

При этом мало кто знает, что знаменитость могла бы стать многодетной матерью, но ее постигло страшное горе. Родив дочь, она забеременела вновь, но потеряла малыша, что стало для нее страшным ударом. Уварова по сей день носит траур по умершему ребенку.

Она считает себя сильной и независимой женщиной, спокойно относится к материальным ценностям. "Меня пугает болезнь близких, ощущение беспомощности в этот момент. Но не ситуация остаться без денег", - говорила Нелли.