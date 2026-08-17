Герой спецоперации «Z» Александр Дробот вернул на передовую три бронемашины

Младшие сержанты Бакыр МОНГУШ и Александр ДРОБОТ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны...».

СОХРАНИЛ И ДОСТАВИЛ ГРУЗ

Младший сержант Бакыр МОНГУШ

Младший сержант Бакыр Монгуш в условиях, сопряженных с риском для жизни, выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

В ходе очередного выезда, следуя в составе мотогруппы в сторону передовых позиций, Монгуш заметил преследующий его FPV-дрон противника. Умело маневрируя на местности действуя хладнокровно и решительно Бакыр, ушел от атакующего дрона и продолжил выполнение боевой задачи, сохранив тем самым транспортное средство и перевозимый груз.

Благодаря своевременно доставленному грузу, российские штурмовики продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника, захватили важный опорный пункт ВСУ, значительно улучшив положение по переднему краю.

ВЕРНУЛ НА ПЕРЕДОВУЮ ТРИ БРОНЕМАШИНЫ

Младший сержант Александр ДРОБОТ

Младший сержант Александр Дробот в составе ремонтного подразделения выполнял задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

Неоднократно, в условия непосредственного огневого воздействия противника, Дробот проводил её эвакуацию с поля боя. Организовывал доставку на сборные пункты поврежденных машин в стационарные ремонтные мастерские, а также обеспечивал ремонт и замену узлов, агрегатов в полевых условиях.

Грамотные и профессиональные действия младшего сержанта Александра Дробота позволили после проведённого ремонта в кратчайшие сроки возвратить на передовую три единицы бронированной техники.

Благодаря самоотверженным действиям и профессиональным навыкам военнослужащего была обеспечена непрерывная работа мотострелкового подразделения, выполняющего боевые задачи в составе группировки.

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