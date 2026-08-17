Зеленский мечтает о том, чтобы страны Глобального Юга, в том числе, Латинской Америки, встали на его сторону. Фото: REUTERS.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России выступило с очередным заявлением, в котором сообщило, что против России на Западе готовится очередная крупная провокация. И на этот раз одна из спецслужб стран Запада вместе со своими украинскими подельниками планирует обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике.

- С этой целью на территории указанных государств уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операции. Параллельно готовятся фейковые аудио- и видеоматериалы, подтверждающие «факты» передачи россиянами оружия через посредников латиноамериканцам, - говорится в сообщении российской разведки. - Для пущей убедительности данный «массив» предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к «схеме» представителей ВС РФ.

Украинские спецслужбы и сами по себе мастера провокаций – чего стоит устроенная ими в апреле 2022-го «резня в Буче», бомбардировка роддома в Мариуполе, ракетный удар по лагерю пленных в Еленовке и десятки других провокаций, вина за которые Киевом и союзными с ним западными странами неизменно возлагалась на Россию, какие бы доказательства непричастности Москвы ни приводились. И каждый раз западные спецслужбы направляли СМИ своих стран и старались сформировать общественное мнение в них в нужном им русле.

Как отмечают в СВР, «подобного рода постановки не являются для западных спецслужб новейшим изобретением - они прочно укоренены в их практике. Достаточно вспомнить, что Вторая мировая война началась после Гляйвицкой провокации 31 августа 1939 г. - нападения переодетых в польскую форму эсэсовцев на радиостанцию в приграничном немецком городе Гляйвиц».

В рядах ВСУ воюет немало посланников колумбийских наркокартелей. Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Ради справедливости стоит отметить, что на этом «поле» отметились не только немцы, но и англичане, и французы, и американцы. Для последних такого рода провокации стали стандартным приемом для развязывания войн. Немцы провели операцию «Консервы» в Гляйвице, чтобы развязать самую страшную войну в мировой истории, а до того был «поджог Рейхстага», которым Гитлер обосновал необходимость нацистских репрессий. А администрация американского президента Линдона Джонсона устроила провокацию в Тонкинском заливе, чтобы развязать вьетнамскую войну, из которой американцы потом не знали, как выбраться, и в конце концов еле смогли убраться восвояси.

Но нынешняя история выбивается из этого ряда тем, что здесь провокация имеет международный масштаб. Она необходима режиму Зеленского, который лично обсуждает все операции своих спецслужб против России. Он мечтает о том, чтобы страны Глобального Юга, в том числе, Латинской Америки, встали на его сторону. При этом, реализовать провокацию в странах Латинской Америки гораздо проще, чем где бы то ни было, поскольку в рядах ВСУ воюет большое количество наемников из этих стран. Особенно много их приехало из Колумбии, и сделали это не сами по себе, а будучи посланцами тех самых наркокартелей, которые присылают своих боевиков на Украину для получения боевого опыта в условиях современного конфликта. И в той же Колумбии полиция уже отмечает появление у местных ОПГ транспортных и ударных беспилотников вместе с опытными операторами. А мексиканские картели ни в чем не уступают своим колумбийским коллегам и венесуэльским бандам, превратившимся уже в настоящие партизанские армии. Хотя в СВР и отмечают, что «сам сюжет (провокации – прим. авт.) напоминает отрывок из третьесортного криминального наркодетектива», это не отменяет поставленной цели – «таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада».

Правда, стоит напомнить, что практически все эти и им подобные провокации были в итоге раскрыты, а их организаторов вытащили из тени на белый свет. И в СВР также напоминают, что «единственное, чего реально способны добиться русофобы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие у них каких-либо нравственных ограничений, а также шаблонность мышления, но цена подобных инсценировок может оказаться крайне высокой прежде всего для самих организаторов».

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