Мужчинам вход воспрещен: Одинокие женщины создали собственную деревню

Тишина, крохотный домик и лучшая подруга в соседках — чем не идеальный план жизни на пенсии! Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

Тишина, крохотный домик и лучшая подруга в соседках — чем не идеальный план жизни на пенсии! Видимо, так размышляла врач-рентгенолог Робин Йерин, когда задумала основать сообщество для пожилых американок в небольшом городке Камби на востоке Техаса.

Перед выходом на пенсию Йерин поняла, что в скором времени ее финансовое положение изменится, расходы придется резко сократить, следовательно будет оптимальным, если она переберется в маленький домик. К тому моменту дама была разведена, а двое детей уже выросли и разъехались кто куда.

Прожив пять лет в крошечном двухкомнатном доме стоимостью 57 тысяч долларов, Робин задумала построить деревеньку из таких же избушек, надеясь подзаработать на этом в добавок к пенсии. Изначально у Йерин не было замысла, что поселок будет предназначен только для женщин, но со временем она поняла, что именно пожилые дамы испытывают серьезные трудности, уходя на отдых.

— От 85 до 90% людей, живущих в крошечных домах, — это пенсионерки с ограниченным бюджетом и фиксированным доходом. Поэтому я знала, что аудитория будет большой, — объяснила Йерин.

Большая часть домиков — это автодома. Фото: Inside Creative House/Shutterstock/Fotodom

Несколько месяцев она искала подходящий по цене земельный участок недалеко от Далласа, но в итоге купила пять акров (200 соток) в 65 км от него, в Камби. Земля обошлась ей в 35 тысяч долларов, на обустройство деревеньки (канализацию, электричество, водоснабжение, асфальтирование дорог и т. д.) — еще 150 тысяч. Помимо домиков (большая часть из них — это автодома) на участке появились сады, цветники, общественная кухня-терраса, курятники, зоны для барбекю и пикника и многое другое.

Деревенька получила название «Птичье гнездо» (The Bird’s Nest). Аренда домика начинается от 450 долларов в месяц. На сегодня в поселке живет 12 женщин, самой молодой 52 года. Среди них разведенные или овдовевшие дамы, есть и те, кто так и не нашел второй половины.

По словам основательницы, спрос очень высокий — 500 человек на домик. К потенциальной арендаторше предъявляют строгие требования. Одно из них — быть доброй и уважительно относиться к окружающим. Перед заселением желающих ждет целая череда собеседований с самой Робин Йерин и остальными жительницами, — дамы должны убедиться, что новая соседка им точно подходит.

Спрос на проживание в такой деревне очень высокий. К потенциальной арендаторше предъявляют строгие требования. Одно из них — быть доброй и уважительно относиться к окружающим. Фото: Svittlana/Shutterstock/Fotodom.

— Наше преимущество — это сообщество. Поскольку мы все тщательно отбираем новых участников, мы делаем выбор в пользу хороших людей. Это обеспечивает женщинам безопасное место для жизни, где они могут не бояться и не оглядываться, открывая входную дверь, — поясняет Йерин.

«Птичье гнездо» — настоящее сестринство. Пенсионерки готовы заботиться друг о друге. — Мы помогаем, если кто-то заболел или ему нужно отвезти на физиотерапию или к врачу. Мы выпускаем собак на улицу и присматриваем за ними, пока другие отдыхают. Мы делаем все, что может предложить лучший друг, — добавляет Робин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А вот одиноким мужчинам становится все сложнее попасть на популярные пляжи и в ночные клубы Стамбула и других турецких городов. Если мужчина пришел в компании женщины, то никаких проблем не будет. Ограничения распространяются в том числе на иностранных туристов.

В Турции для одиноких мужчин введен ряд ограничений. Фото: Ebru-Omer/Shutterstock/Fotodom

Пляжи на Мраморном море и Принцевых островах позиционируются как «семейные» и их владельцы имеют право не пускать мужчин, пришедших без спутниц. Например, на острове Бююкада для одиноких мужчин доступен только один пляж. Вход туда стоит 900 турецких лир — около 1,5 тыс. руб.

С похожими правилами местные жители и туристы сталкиваются и в ночных клубах. Отказать во входе могут даже посетителю, заранее купившему билет на концерт или иное мероприятие. В таком случае деньги за билет вернут.

При этом законодательного запрета на посещение пляжей или клубов одинокими мужчинами в Турции нет. Это решение принимают сами владельцы заведений. В неофициальных разговорах менеджеры объясняют такую политику стремлением сохранить баланс между мужчинами и женщинами среди посетителей, снизить риск конфликтов и предотвратить случаи домогательств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В Пирамиду без оружия не ходим, в земли НАТО ездим на снегоходе»: россиянка на Шпицбергене рассказала о соседстве с норвежцами

Из Китая в Россию с любовью: Уроженцы Поднебесной объяснили «Комсомолке», почему решили жить в нашей стране