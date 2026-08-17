Землетрясение ударило по кофейным регионам Колумбии: что будет с ценами на напиток в России

Колумбия заинтересована возобновить экспорт кофе как можно скорее. Фото: sasirin pamai/Shutterstock/Fotodom

289 погибших, 389 пропавших без вести, сотни разрушенных домов — таковы предварительные итоги страшного землетрясения, которое случилось неделю назад в Колумбии. Серьезно пострадала и экономика страны. Мощнейший удар пришелся на «кофейный треугольник Колумбии»: провинции, в которых выращивают зерна для напитка. Разрушены дороги к порту, откуда кофе идет на экспорт…

А ведь Колумбия — третий производитель кофе в мире. Что ж будет с ценами?

— В последние месяцы биржевые котировки на арабику колебались в районе 310–320 центов за фунт. И после землетрясения в Колумбии никаких значительных изменений мы не наблюдаем. Это говорит о том, что рынок пока как-то особенно на эту историю не реагирует. Видимо, все рассчитывают на быстрое восстановление, — комментирует генеральный директор ассоциации «РОСЧАЙКОФЕ» Рамаз Чантурия.

289 погибших, 389 пропавших без вести, сотни разрушенных домов — таковы предварительные итоги страшного землетрясения, которое случилось неделю назад в Колумбии Фото: REUTERS.

По его словам, Колумбия может перенаправить отгрузки через другие порты, к тому же страна заинтересована возобновить экспорт как можно скорее — это важная статья дохода. Однако Рамаз Чантурия предупредил: если инфраструктуру не починят быстро, цены на биржах (а следом и на национальных рынках, включая российский) могут вырасти.

Что касается дефицита, его точно бояться не стоит. По крайней мере в России. Рамаз Чантурия объяснил: почти 75% всего кофе Россия закупает в Бразилии и Вьетнаме, а на долю Колумбии приходится менее 2%.

Даже если колумбийские поставки временно остановятся, импортеры легко заменят их сортами из Вьетнама, Бразилии или Эфиопии.

ЦЕНЫ РАСТУТ НЕ ПО ВИНЕ КАТАКЛИЗМОВ

В прошлом году, когда цены на кофе были рекордно высокими, этому сопутствовали климатические проблемы в Бразилии и Колумбии и общее снижение мировых запасов. Но настоящая причина не связана с засухами, наводнениями и землетрясениями, она глубже.

Главное — глобальный кофейный бум, который фермеры не могут покрыть: новые деревья начинают плодоносить только через три года, а полной мощности достигают на пятый. Сейчас плантации расширяют, и через пару лет ситуация может выровняться.

— Мы живем в условиях высоких цен уже два с лишним года, — объясняет Рамаз Чантурия. — Потребление кофе в мире выросло настолько, что производство не справляется. Особенно сильно спрос вырос в Юго-Восточной Азии — Китае, Индонезии, на Филиппинах.

Пять лет назад арабика стоила 150–250 центов за фунт, сейчас — 280–400, а в прошлом году цена перевалила за 400 центов (это рекорд за всю историю наблюдений).

Сбор плодов кофейного дерева в Колумбии. Фото: Alfredo Maiquez/Shutterstock/Fotodom

— Катаклизмы случаются всегда, — добавляет Чантурия. — Но они лишь добавляют эффекта на фоне уже существующего дисбаланса. Даже если биржевые цены и поползут вверх, в магазинах это заметят не сразу. Интервал, когда биржевая цена доходит до рынка, — примерно 6 месяцев. Пока кофе купят, довезут, обжарят, упакуют — проходит 6–8 месяцев. Моментального влияния нет, — поясняет гендиректор «Росчайкофе».

То есть нынешние колебания цен, если они произойдут, отразятся на полках не раньше чем через полгода — ближе к зиме или даже весне следующего года. А за это время цены могут и упасть: если спрос снизится, то и стоимость пойдет вниз. К тому же на конечную цену влияют курс рубля, логистика, упаковка, зарплаты — и эти факторы часто тянут в разные стороны, гася друг друга. Например, в прошлом году, когда биржа была на пике, рубль стоял крепко, и это смягчило удар по кошельку.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Цены всегда идут в одну сторону»

Экономист Михаил Беляев считает, что продавцы используют любой повод для накрутки.

— Цены идут всегда только в одну сторону — вверх. Это диктат продавцов, а не рынка, — заявил он.

По его прогнозу, если на внешнем рынке цены вырастут на 10–15%, внутри страны они могут подскочить на 20–30%. Однако Беляев признает, что катастрофы не будет, а при вмешательстве антимонопольной службы аппетиты бизнеса можно сдержать.

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