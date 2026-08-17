Мексиканец 15 дней провел в подводной пещере и остался жив

Сейчас Эрасто приходит в себя Фото: Соцсети.

31-летний житель Мексики Эрасто Крисанто Вальдес провел 15 дней в «воздушном пузыре» в наполненной водой пещере. Его спасение интернациональной группой поисковиков из Мексики, Германии, США и Доминиканской Республики стало настоящим чудом, подтверждающим старую истину: никогда не сдавайся!

23 июля Эрасто отправился на подводную охоту вместе с отцом. Проходила она в сеноте - заполненном водой карстовом провале, напоминающем стакан, от которого под землей отходят водные коридоры разной ширины и глубины. Таких в Мексике хватает. Вальдес погнался с гарпуном за большой рыбой, которая нырнула в один из боковых ходов. Мексиканец ринулся за ним, но на входе выронил гарпун, потерял ориентировку и не смог найти выход. Кислород в его акваланге заканчивался, но, по счастью, в одном из расширений подземного потока Эрасто нашел «воздушный пузырь». Там он мог дышать - в полной темноте, со слабой надеждой на помощь.

Встревоженный отец, не дождавшись выхода сына из пещеры, поднял тревогу. Началась спасательная операция. На шестой день спасатели нашли гарпун Вальдеса на расстоянии 65 метров от входа в пещеру. Вскоре был обнаружен и его брошенный акваланг. Оставалась надежда, что рыбак найдет где-то пространство с воздухом. Поиски затрудняли острые, как бритва, края подводных скал. Вода была мутная - видимость не больше метра.

И вот ожидавшие найти лишь мертвое тело спасатели стали свидетелями чуда. Когда Гарри Гаст, вынырнувший в воздушном пузыре пещеры, наугад громко позвал Вальдеса, он услышал тихое «Да». Эрасто был жив! Спасатели добрались до него и помогли надеть акваланг, чтобы выбраться на поверхность.

Воздушный карман, где более двух недель обретался мексиканец, находился на глубине 100 метров под землей. Правда, от среза воды в сеноте бедолагу отделяло лишь 20 метров. На большей глубине его бы просто расплющило давление.

Истощенный рыбак потерял счет времени - когда его вынесли на свежий воздух на носилках и спросили, как он продержался так долго без еды, Эрасто ответил: «Мне показалось, я был там не больше трех суток». На самом деле он был предельно истощен. Спасло мексиканца то, что он мог пить пресную воду в сеноте.

Сейчас Эрасто приходит в себя - из больницы его уже доставили домой. Врачи говорят, что его жизни ничто не угрожает. На вопрос о его желаниях выживший ответил: «Я только хотел бы поблагодарить господа за свое спасение и за то, что он дал мне шанс прожить еще одну жизнь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неделю выживали в затопленной пещере: история чудесного спасения золотоискателей потрясла публику

В Балтийском море пробудилась смертельно опасная бактерия: никаких купаний с царапинами