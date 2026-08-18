Вопрос дня: Какое ваше главное географическое открытие? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Дмитрий ШПАРО, знаменитый путешественник (23 августа ему исполнится 85 лет):

- Я горжусь тем, что в очень сложном для России 1991 году наш клуб организовал экспедицию на Командорские острова. И на острове Беринга, применив все современные на тот момент методы поиска, вместе с датскими экспертами мы нашли могилу Витуса Беринга. Исследовали причины его смерти, удостоверились, что это действительно его останки. И главное - восстановили реальный портрет мореплавателя.

Матвей Шпаро, всемирно известный полярный путешественник, кавалер Ордена Мужества, дважды лауреат «Книги рекордов Гиннесса»:

- Я очень жалею, что живу не в XIX, не в XVIII веке, ведь все большие географические открытия уже совершены. Но сейчас, отправляясь каждый раз в молодежные экспедиции, я каждый раз совершаю другие открытия – я открываю для себя по-новому ребят. Московских школьников, которые из каждого путешествия возвращаются уже совсем другими, принимают взрослые решения. Кто-то из них решает стать учителем, кто-то – сотрудником спасательной службы, кто-то ученым. И все потому, что они оказались впервые в необычном месте, увидели что-то новое. И для меня, наверное, самое важное: открыть для этих ребят прекрасный мир туризма с одной стороны, а с другой открыть их для всех нас как самостоятельных и очень интересных личностей.

Артур МУРАДЯН, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

- Азорские острова - уникальная экосистема в Атлантическом океане. Там проходил чемпионат Европы по ралли, в котором я участвовал. На островах погода в течение дня меняется несколько раз: дождь, солнце, туман, ветер… Раллийная трасса проходила по жерлу потухшего вулкана, она оставила самые страшные и приятные воспоминания.

Доскабыл БАЗАРБАЕВ, врач скорой помощи из Оренбурга:

- В 2024 году я побывал в селе Терскол около Эльбруса. Меня поразило, что обе вершины Эльбруса красивее, круче, чем на картинках. Теперь в 2027 году планирую покорить сам Эльбрус. Пожелайте мне удачи!

Эльман МЕХТИЕВ, гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности:

- Еще в советские времена, будучи студентом МГУ, я увидел церковь Покрова на Нерли. Это стало для меня открытием какой-то другой жизни и другой истории, о которой нам не очень хотели рассказывать. Эта церковь прекрасна своей простотой и гармонией.

Виктор ДОСТОВ, председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег:

- Эфиопия. Я много ездил по Африке, и у меня сформировалось некоторое общее ощущение от континента. Но Эфиопия совсем не такая. Древний народ, ведущий родословную от царицы Савской, храмы, вырубленные в скалах, бесконечное разнообразие ландшафтов, следы недолгой итальянской оккупации в виде зданий и прекрасного кофе… Все сливается в яркую и ни на что не похожую картину.

Диана СОРК, юрист, член правления Международной конфедерации обществ потребителей:

- Меня поразил белорусский город Гродно. Я была там много лет назад осенью. Берег Немана, буйство красок, голубые и белые здания с металлическими вывесками... Когда я туда попала, еще не было мобильных телефонов, и у меня не сохранилось фотографий. Но это и хорошо. Потому что фото не передает эмоций, которые я тогда испытала.

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