Алла Пугачева напугала россиян: "У нее вид человека, которому недолго осталось"

Поклонники обсуждают новое фото Аллы Пугачевой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева продолжает отдыхать в любимой Юрмале. Примадонна по рекомендации врачей гуляет несколько раз в день. Одна из поклонница, увидев кумира, попросила разрешения сфотографировать певицу.

Алла Пугачева вторую половину лета всегда проводит в Латвии. На протяжении десяти лет артистка арендует один и тот же роскошный особняк в центре Юрмалы. 77-летняя певица любит гулять по тихим улочкам города.

В этот раз Алла Борисовна появилась без макияжа. Встретившая ее поклонница попросила сделать совместный кадр. Звезда согласилась. Она внимательно смотрела в камеру.

Поклонники, увидев селфи, запереживали. Многие отметили, что артистка выглядит болезненно.

лла Борисовна показала себя без макияжа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"Главное, чтобы нога срасталась", "У нее вид человека, которому недолго осталось", "Кошмар Божий", "Ну прям девочка-припевочка. А на самом деле старая больная женщина", "У нее взгляд, как у блаженной", "Годы свое берут", - пишут напуганные люди.

Ранее Алла Борисовна сообщала, что четыре месяца была обездвижена. Она упала, сломала ногу и тазобедренный сустав. "Честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки", - призналась эмигрантка.

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