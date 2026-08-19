Приближающийся к Земле астероид-убийцу можно уничтожить атомной бомбой. Но без хитрости не обойтись

Астероиды можно взрывать ядерными зарядами. Фото: Morrowind/Shutterstock/Fotodom

Физики из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в США (Lawrence Livermore National Laboratory — LLNL) — той самой, где были разработаны большинство образцов американского ядерного оружия и суперкомпьютеров — взорвали ядерную боеголовку мощностью в 1 мегатонну у 160-метрового астероида. В модельном эксперименте, конечно. Результаты оказались весьма неожиданными и непредсказуемыми, но в целом обнадеживающими.

«Разрушение весьма вероятно», — отчитались исследователи в статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal американского астрономического общества (American Astronomical Society). Что у них в итоге получилось?

ЕСЛИ ВДРУГ

Астрономы уверенно обещают: в ближайшее время Земле ничего серьезного реально не грозит. Из всех известных потенциально опасных астероидов — гигантских и не очень — тех, которые периодически приближаются к нашей планете, действуя человечеству на нервы, ни один в нее не врежется. Вроде бы. По крайней мере в грядущие 100–200 лет. Подсчитано.

Благостную в целом картину портят неучтенные глыбы, которые подкрадываются незамеченными, например, со стороны Солнца. Или их просто по какой-то причине зевают. Подобное случалось. И не раз. Но пока, что называется, проносило — или глыбы были небольшими — вроде Челябинского метеорита. Или они пролетали мимо.

Так как же быть, если неожиданно выяснится, что на нас летит астероид — достаточно крупный, способный устроить Армагеддон? И до столкновения с ним осталось очень мало времени? Полгода, скажем, или того меньше? Уже не успеть сдвинуть глыбу «космическим трактором» — постепенно отклонить в сторону за счет гравитационного воздействия запущенного к ней массивного аппарата. Не хватит времени и на то, чтобы отклонить астероид, пульнув по нему какой-нибудь тяжелой болванкой. Как в миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), в ходе которой удар 500-килограммового зонда хоть чуть-чуть, но изменил траекторию сравнительно небольшого астероида весом 5 миллионов тонн.

Из радикального воздействия остается только одно — ядерное оружие. Мощнее на Земле пока ничего нет. Вот его-то и «применили» особым образом американские ученые в новых экспериментах по 3D-моделированию, которым руководил Исайя Сантистеван (Isaiah Santistevan).

НАДЕЖДА НА ИЗЛУЧЕНИЕ

Модельному астероиду экспериментаторы придали форму астероида Бенну, который реально угрожает Земле. Ядерный заряд закладывали не внутрь, как это сделал ценой фантастических усилий герой Брюса Уиллиса из культового фильма «Армагеддон», а «взрывали» рядом — на разном расстоянии от поверхности глыбы. Что безусловно гораздо проще, а значит, и реальнее.

Теоретически, удаленный взрыв не сулил достаточно эффективного воздействия. О чем постоянно твердили скептики. Космический вакуум — слишком разряженная среда для того, чтобы в ней хорошо распространялась ударная волна, несущая разрушение или хоть какое-то механическое воздействие. Тем не менее у нынешних экспериментаторов модельные астероиды меняли траекторию или взрывались.

«Правильный» ядерный взрыв разрушает астероид почти полностью. Важно не ошибиться.

Как оказалось, на глыбы воздействовало рентгеновское излучение, которое высвобождается при ядерном взрыве. Оно прожигало поверхность, испаряло вещество и, в итоге, все-таки создавало достаточно мощные ударные волны, разрывавшие астероиды изнутри.

Рентгеновские лучи, сгенерированные мегатонной бомбой, взорванной в 10 метрах от поверхности астероида, через 68 миллисекунд разрушали его почти на 80 процента. А взрыв, устроенный в 25 метрах, уничтожал к этому же моменту более 90 процентов глыбы.

Ученые объяснили разницу тем, что излучение от источника, отдаленного от астероида чуть дальше, затронуло более обширные районы астероида. И воздействие в итоге оказалось мощнее. Что продемонстрировало: «подведение ядерного заряда как можно ближе к астероиду не всегда является лучшей стратегией для его разрушения». Стало быть, «правильный» взрыв должен быть на соответствующем отдалении.

В одном из экспериментов, в котором были смоделированы события, продолжавшиеся 145 миллисекунд, удаленный ядерный взрыв разрушил астероид почти полностью — на 98,2 процента. Куски его материала «брызнули» в противоположных направлениях со второй космической скоростью. Обнадеживает.

Увы, радужную перспективу омрачает оставшаяся неопределенность. Моделирование тех самых 145 секунд длилось непрерывно почти 2 месяца. Работали 1680 процессоров. Но что стало с астероидом в долгосрочной перспективе, так и не прояснилось. Задача оказалась пока не решаемой. Таким образом, подозрения скептиков, которые не разделяли и не разделяют надежду на безусловный успех ядерной бомбардировки, развеять не получилось. Скептики по-прежнему не доверяют тому, что какие-то — достаточно крупные — фрагменты раздробленного астероида не полетят прежним курсом и не ударят по Земле. Есть опасения, что осколки могут даже опять собраться воедино под действием гравитации, снова превратившись в астероид-убийцу.

Исследователи и сами признают, что до конца не разобрались. Видят в полученных результатах лишь «шаг на пути к решению чрезвычайно сложной задачи по всестороннему моделированию применения ядерного оружия для защиты планеты».

КСТАТИ

Неотвратимой угрозы нет

О вероятных тайных целях физиков-ядерщиков, которые раз за разом «взывают» астероиды атомными бомбами, KP.RU недавно рассказывал профессор Александр Родин — доктор физико-математических наук из МФТИ, комментируя участившиеся в последнее время эксперименты. Ведь неотвратимой астероидной угрозы, по мнению ученого, нет. Вероятность того, что цивилизация погибнет в результате столкновения Земли с достаточно крупным космическим телом в ближайшую тысячу лет исчезающе мала.

Прогноз профессора оправдывается.

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