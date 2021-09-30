Вдруг откуда ни возьмись: к Земле незаметно подкрался опасный астероид. Как в прошлый раз

Некоторые астероиды, даже находящиеся в непосредственной близости от Земли, невозможно пока обнаружить. Фото: Shutterstock

Астероид 2021 SG, приближавшийся к Земле, астрономы прозевали. Заметили его 17 сентября 2021 года - через день после того, как непрошенный небесный гость оказался на минимальном расстоянии от нашей планеты. В этом на днях признался Пол Чодас (Paul Chodas) – директор Центра NASA по изучению околоземных объектов (NASA's Center for Near-Earth Object Studies - CNEOS).

Почему астрономы, призванные стоять, что называется, на страже и вовремя предупреждать об угрозе, опростоволосились? Потому, что не видели астероид. Да видеть не могли. Потому что астероид подлетел со стороны Солнца, от которого телескопы «слепнут».

Астероид 2021 SG был неразличим на фоне Солнца. Прокрался пока оно светило в глаза астрономам.

Кстати, по этой же причине и Челябинский метеорит, подкравшийся в 2013 году, стал полной неожиданностью. И он прилетел со стороны Солнца.

Увы, совершенно беззащитным – в смысле обнаружения подобных околоземных объектов – человечество будет оставаться, как минимум, до 2026 года. К этому времени NASA планирует разместить на орбите инфракрасный космический телескоп NEO Surveyor, способный «разглядеть» потенциально опасные астероиды с расстояния в несколько десятков миллионов километров - и днем, и ночью, и против Солнца. То есть, еще 5 лет придется надеется на волю случая. Пока проносило.

Инфракрасный космический телескоп NEO Surveyor: встанет на страже Земли в 2026 году.

Как уже теперь известно, астероид 2021 SG разминулся с Землей примерно в 240 тысячах километрах от её поверхности – чуть дальше, чем на полпути до Луны. Сущий мизер, по астрономическим меркам. Двигался объект со скоростью 86 тысяч километров в час – быстрее Челябинского метеорита, который летел со скоростью 68 тысяч километров в час. В тот момент – в 23 часа 28 минут по московскому времени, когда расстояние до нашей планеты было минимальным, астероид находился над Канадой. То есть, реально угрожал этой территории.

Астрономы прикинули размер астероида, который они проглядели.

Астероид периодически пересекает орбиту Земли - раз в 27 месяцев.

Астероид 2021 SG не считается крупным. Его размер – не менее 42 метров, но не более 94 метров, по оценкам астрономов. Такая глыба – пусть даже она была бы со статую свободы – глобальных разрушений не устроила бы. Но могла бы нанести весьма серьезный ущерб местного значения. Из недавних сенсационных исследований следует, что астероид примерно такого же размера, что и «канадский», который взорвался в атмосфере 3600 лет назад, уничтожил грешные библейские города Содом и Гоморру они находились в долине реки Иордан там, где сейчас располагается Талль-эль-Хаммам. Тогда разом погибли, как минимум, 8 тысяч человек – главным образом, если верить святому писанию, представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Канадцев подобная страшная участь миновала. Видать, не сильно пока нагрешили.

Обнаруженные околоземные астероиды. Их будет еще больше.

КСТАТИ

Как всегда нежданно-негаданно

В прошлом году астрономы прозевали астероид 2020 VT4. Камень был невелик - размером чуть больше 10 метров, но пронесся всего в 380 километрах от поверхности Земли. Пролетел над островами Питкэрн (Pitcairn Islands) – заморской территорией Великобритании в Южной части Тихого океана. Мог бы сбить Международную космическую станцию (МКС), которая летает на высотах от 340 до 430 километров. Но не сбил. Потому что МКС, к счастью, в этот момент находилась над Южной Атлантикой.

В 2018 году астрономы заметили 20-метровый астероид 2009 FH меньше, чем за день до опасного сближения. Он пролетел чуть выше орбит геостационарных спутников.

Всего лишь за два дня удалось разглядеть 40-метровыйй астероид 2008 DD45.

Столь позднее обнаружение выглядит бессмысленным с точки зрения безопасности. Оно не оставляет шансов даже на эвакуацию населения из района падения, если бы оно - падение – реально бы угрожало. И запустить какие-нибудь ракеты, способные разрушить астероид, вряд ли бы получилось. Не хватило бы времени. Хотя реально таких ракет пока и нет.