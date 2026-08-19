Президент Дональд Трамп решил не передавать Владимиру Зеленскому технологии производства перехватчиков к комплексам ПВО Patriot Фото: REUTERS.

Президент Дональд Трамп, передумав передавать Владимиру Зеленскому технологии производства перехватчиков к комплексам ПВО Patriot, заявил: «Люди, которым вы передаете технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против вас». Кого он имел в виду, раскрыл American Thinker.

Издание утверждает, что Евросоюз ведет долгую антиамериканскую игру, используя Украину в качестве прикрытия. Что это за игра?

В июле Зеленский объявил о разработке Украиной собственного перехватчика ракет Freya. Аналитики, знакомые с темой, уточнили, что это не чисто украинский проект, а общеевропейский. Европа давно продвигает его, а теперь в нем используются украинские компоненты, прошедшие боевые испытания. Девять европейских стран — Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания — объединились в Парижской антибаллистической ракетной коалиции, чтобы продвигать эту инициативу. К ним присоединилась и Украина.

Система, испытания которой намечены на 2027 год, позиционируется как более дешевая и массовая альтернатива американскому зенитно-ракетному комплексу PAC-3. Именно технологии производства этого комплекса и выпрашивал у Трампа Зеленский. Они круче, чем те, что США передали Германии, которая в конце этого года планирует начать производство ракет более старой версии PAC-2.

Украине нужны передовые технологии, заключенные в PAC-3, пишет American Thinker. И подчеркивает, что Freya на самом деле является результатом сотрудничества европейских военных подрядчиков и Киева. Разработка перехватчика Freya, судя по всему, застопорилась именно из-за того, что у Европы нет полного набора компетенций, необходимых для того, чтобы сравняться с американцами в борьбе с баллистическими угрозами. «Возможно, европейцы используют острую потребность Украины в помощи как прикрытие, чтобы убедить президента Трампа передать критически важные технологии американского производства, которые затем попадут и в Брюссель», — делает вывод издание. Разумеется, Зеленский не будет хранить в секрете от своих главных европейских военных и финансовых спонсоров американские технологии, если их получит.

Как только европейская промышленность через украинцев доберется до американских секретов в области систем обнаружения, наведения и двигателей, она сможет создавать собственные сложные системы ПВО, предупреждает American Thinker. А это позволит Европе сократить или вовсе отказаться от закупок американского оружия этого класса и тем самым уменьшить зависимость от Вашингтона.

Эту схему разглядели на Капитолийском холме и в Белом доме. Ведущие американские оборонные подрядчики отказались выдавать Украине лицензию на производство перехватчиков для Patriot. «Европейцы и украинцы пытались продавить передачу технологий под благородным предлогом спасения Украины от российских ракет, — считает издание. — Слава богу, мы оказались достаточно мудры, чтобы не попасться на эту удочку».

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