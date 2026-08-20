Как создать своему ребенку финансовую подушку: в Роскачестве дали три совета

Объяснить ребенку, что такое подушка безопасности, лучше всего через понятные ему образы. Например, можно завести отдельную «копилку подушку» и вместе договориться о правилах ее пополнения. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Деньги, как известно, цветы жизни! И дети — тоже. А чтобы первым и вторым было проще встретиться, родителям очень важно создать финансовую подушку для своего ребенка.

О том, как это сделать, KP.RU рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

1. Поставьте понятную цель

Начните с ответа на вопросы: «На что нужно накопить?» и «Когда это понадобится?» Когда цель конкретна (например, нужно накопить на обучение в вузе к сентябрю такого-то года), проще понять, сколько нужно откладывать каждый месяц.

При этом чем раньше начать, тем легче будет достижение поставленной цели. Это связано с эффектом сложного процента, когда доход начисляется не только на ваши взносы, но и на уже накопленные проценты.

2. При формировании накоплений очень важна регулярность

Отчисления можно сделать автоматическими — например, настроить автоматический перевод на отдельный счет или пополняемый вклад в день зарплаты.

Можно настроить автоматический перевод на отдельный счет или пополняемый вклад в день зарплаты. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

Есть инструменты, помогающие копить выгоднее. Например, индивидуальный инвестиционный счет позволяет получать налоговый вычет — вернуть часть уплаченного НДФЛ или не платить налог с инвестиционного дохода. Но перед тем, как использовать эти инструменты, стоит проконсультироваться с финансовым специалистом и внимательно изучить условия.

3. Финансовая подушка — это не только про деньги, но и про навыки

По мере взросления ребенка рассказывайте ему, как устроены накопления, почему важна регулярность, как работают разные финансовые инструменты. Можно открыть для него отдельный «мини-счет» и вместе планировать небольшие траты. Так вы не просто накопите капитал, но и научите ребенка грамотно управлять деньгами.

— Рекомендую начать формирование финансовой подушки с разговора с ребенком. И пусть это будет не формальная лекция, а живой, постоянный диалог, который естественно вплетается в обычную жизнь: в поход в магазин, обсуждение покупок, планирование семейного выходного или выбор подарка, — советует руководитель Центра финансовой экспертизы (ЦФЭ) Роскачества Ольга Вяльшина. — Главное — не делать деньги запретной темой и не подавать ее как что-то исключительно взрослое и непостижимо сложное. Дети считывают не столько сами слова, сколько ваши установки и то, как вы сами обращаетесь с финансами. Поэтому здесь важнее не идеальная методика, а честность и последовательность: если вы говорите о важности сбережений, важно и самим придерживаться этих правил.

По словам эксперта, объяснять ребенку, что такое подушка безопасности, лучше всего через понятные и близкие ему образы. Например, можно завести отдельную «копилку подушку» и вместе договориться о правиле: эти деньги не тратятся на обычные желания, а хранятся специально для непредвиденных ситуаций.

— Когда вы подходите к разговору о долгосрочных целях — учебе, первом взносе за жилье или другой большой мечте, — старайтесь избегать сложных терминов, которые только запутают, — говорит Ольга Вяльшина. — Чтобы идея закрепилась, сделайте ее наглядной: вместе составьте простой план накоплений на конкретную вещь — и отмечайте прогресс.

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