Анатолий Цой рассказал, как отдохнул этим летом и объяснил, почему не любит лениться: «Мир куда-то убегает без тебя»

Анатолий Цой: «Бесплатный концерт — это не повод расслабляться. Наоборот, для артиста это шанс показать, что он по-настоящему любит свое дело и уважает зрителя» Фото: Личный архив.

Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой в разговоре с KP.RU рассказал об отношении к бесплатным концертам, поделился впечатлениями от поездки в Воронежскую область и признался, почему не любит бездельничать. Как рассказал артист, формат мероприятия не должен становиться оправданием для некачественного выступления, как часто бывает у некоторых знаменитостей. По его мнению, зрители независимо от стоимости билета приходят прежде всего за эмоциями и живым исполнением.

«Я считаю, что цена билета вообще не должна влиять на качество выступления. Бесплатный концерт — это не повод расслабляться. Наоборот, для артиста это шанс показать, что он по-настоящему любит свое дело и уважает зрителя. Люди приходят за эмоциями, ждут живого звука, искренности, и мы обязаны это дать. Так что да, и вживую петь, и звук настраивать нужно на все сто. Для меня это вопрос профессиональной чести», — рассказал Цой.

Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой рассказал о своем отношении к бесплатным концертам Фото: Личный архив.

Этим летом певцу удалось ненадолго сменить привычный рабочий ритм. Для отдыха он выбрал довольно активный вариант: отправился кататься на гидроскутерах. По словам Анатолия, скорость и вода помогают ему переключиться и восстановить силы. «Я выбрал отдых на гидроскутерах: для меня важно периодически сбрасывать напряжение и заряжаться энергией, а скорость и стихия воды дают именно такой эффект. Побывал в Богучаре, и все сложилось идеально: и природа, и простор, и тот самый адреналин, которого порой так не хватает в плотном графике. Путешествие по Воронежской области — это чистый драйв: тут такие пейзажи, что хочется останавливаться на каждом километре и просто впитывать эту атмосферу. Теперь эти эмоции будут меня подпитывать до следующих выходных!» — рассказал Анатолий.

Анатолий Цой отправился кататься на гидроскутерах с друзьями Фото: Личный архив.

Скорость и вода помогают певцу переключиться и восстановить силы Фото: Личный архив.

А вот полноценное безделье артисту, судя по всему, дается непросто. Цой признается, что предпочитает отдых, который позволяет немного передохнуть, но не предполагает полного отказа от активности. При этом иногда он все же дает себе возможность провести время спокойно. «Если честно, лень у меня вообще не в почете. Мне кажется, что пока ты лежишь и ничего не делаешь, мир куда-то убегает без тебя. Но я стараюсь не путать лень с отдыхом. Иногда просто нужно выдохнуть: посидеть в тишине, выпить кофе, посмотреть фильм. Вот это я себе позволяю. А вот просто лежать и ничего не делать — это точно не про меня», — признался певец.

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