Канье Уэст убивает? Почему каждый альбом рэпера прибавляет к статистике смертельных ДТП почти 20 новых случаев

Но уж точно чего никто не ожидал в эти дни, так это появление Канье Уэста в качестве фигуранта научного исследования. Фото: IMAGO/Global Look Press

Достоверно неизвестно с какой целью американского рэпера Канье Уэста пригласили в Санкт-Петербург. Есть версия, что два концерта на “Газпром Арене” запланированы исключительно для отвода глаз, на самом деле организаторы преследуют более амбициозные задачи. Злые языки говорят, что истинный замысел - добиться, чтобы Петр Ильич Чайковский перевернулся в гробу на Тихвинском кладбище Санкт-Петербурга. Другие утверждают, что таким образом энтузиасты вызывают дух Сталина (у генералиссимуса наверняка возникли бы вопросы к темнокожему поклоннику бесноватого фюрера). Третьи уверяют, что эпатажного балбеса позвали, чтобы россияне потренировались в искусстве предавать анафеме малосимпатичных персонажей.

Так или иначе, но в преддверии октябрьских шабашей можно было ждать чего угодно: очередных скандальных высказываний властителя дум о судьбах человечества или выгуливания нагишом у мавзолея Ленина жены рэпера Бьянки Цензори. Правда сама Бьянка свои знаменитые голые выходы называет “художественным высказыванием”, но мы-то знаем, что это всего лишь циничный расчет - такие дефиле проводятся, чтобы подогреть интерес к паре прохиндеев в медиапространстве…

Бьянка свои знаменитые голые выходы называет “художественным высказыванием” Фото: EAST NEWS.

Но уж точно чего никто не ожидал в эти дни, так это появление Канье Уэста в качестве фигуранта научного исследования. Причем он оказался в центре внимания не анекдотических “британских ученых”, а светил науки из Гарвардского университета (США). Казалось бы, где Канье Уэст и где мировая наука? Тем не менее, эти параллельные прямые пересеклись. 17 августа в научном журнале JAMA Network Open, который издает Американская медицинская ассоциация, появилась статья под названием “Смартфоны, потоковое вещание музыки и ДТП со смертельным исходом”.

Группа ученых, которую возглавлял доктор медицинских наук Вишал Патель, решила выяснить, есть ли связь между выходом новых музыкальных альбомов топ-исполнителей и количеством дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Логика подсказывает, что главные причины дорожных трагедий - это алкоголь, лихачество и усталость водителей. Но ученые предположили, что важным фактором может быть потеря внимания за рулем, когда автовладелец во время движения возится со смартфоном, чтобы поставить нужный трек.

Как это доказать или опровергнуть? Идея исследования была проста: ученые решили посчитать количество ДТП со смертельным исходов в дни выхода 10 самых популярных музыкальных альбомов и сравнить с тем, что происходит на дорогах в обычные дни. Для чистоты эксперимента исследователи взяли период в 10 дней до релиза нового альбома и 10 дней после.

Каждый альбом Канье Уэста прибавляет к статистике смертельных ДТП 18 случаев. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Топ-10 самых популярных исполнителей определили по количеству прослушиваний в первый день выхода нового альбома (брали период за 5 лет с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года). Лидерами оказались Тейлор Свифт, Дрейк, Ламар (см. таблицу “Топ-10 самых популярных музыкантов”) и другие музыкальные титаны современности. В их число под номером 8 попал и Канье Уэст.

Ученые сопоставляли несколько показателей:

- за эти 5 лет в США произошло 233 809 смертельных ДТП.

- объем потокового воспроизведения музыки в дни выхода альбомов топ-музыкантов был в среднем на 43% выше, чем 10 дней до и после релизов.

- число ДТП со смертельным исходом в дни выхода новых альбомов было выше на 15,1%. В абсолютных цифрах это соответствовало увеличению трагических случаев на 18 в день.

- в дни выходов новых альбомов чаще погибали молодые водители, в крови которых не было обнаружено алкоголя, ДТП обычно происходили в дневное время.

- В дни выхода новых альбомов резко возрастает объем прослушивания музыки на стриминговых платформах и параллельно в национальном масштабе увеличивается число смертельных ДТП, - объясняет Вишал Патель, ведущий автор исследования. - Картина, которую мы наблюдаем, наводит на мысль о том, что в эти дни водители-меломаны, садясь за руль, значительно больше используют смартфоны. Как следствие, меньше обращают внимание на дорогу. Вам нужно разблокировать телефон, открыть приложение, найти релиз, прочитать список треков, найти нужную песню. Это несколько секунд, но в это время вы смотрите на экран, а не на дорогу. Иногда этих нескольких секунд достаточно чтобы события приняли фатальный характер.

Авторы исследования убеждают водителей: как бы ни было велико предвкушение удовольствия от прослушивания альбома своего кумира, начинайте движение только после того, как закончили возиться со смартфоном.

Топ-10 самых популярных музыкантов

1. "Midnights" Тейлор Свифт, 184 695 609 прослушиваний в день релиза

2. "Certified Lover Boy" Дрейк,153 441 565 прослушиваний в день релиза

3. "Un Verano Sin Ti" Бэд Банни, 145 811 373 прослушиваний в день релиза

4. "Scorpion" Дрейк, 132 384 203 прослушиваний в день релиза

5. "Mr Morale & the Big Steppers" Кендрик Ламар, 99 582 729 прослушиваний в день релиза

6. "Harry's House" Гарри Стайлз, 97 621 794 прослушиваний в день релиза

7. "Her Loss" Дрейк и 21 Savage, 97 390 844 прослушиваний в день релиза

8. "Donda" Канье Уэст, 94 455 883 прослушиваний в день релиза

9. "Red (Taylor's Version)" Тейлор Свифт, 90 556 180 прослушиваний в день релиза

10. "Folklore" Тейлор Свифт, 79 443 136 прослушиваний в день релиза

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