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Звезды19 августа 2026 20:55

«Хорошо мама зарабатывает»: чем занимается сын Ирины Дубцовой, насобиравший штрафы на 160 тыс. рублей

KP.RU выяснил, чем занимается 20-летний сын Ирины Дубцовой
Екатерина ИНОЗЕМЦЕВА
Дубцова как-то рассказывала, что ее сын умеет зарабатывать самостоятельно, но она все равно помогает ему деньгами

Дубцова как-то рассказывала, что ее сын умеет зарабатывать самостоятельно, но она все равно помогает ему деньгами

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В СМИ появилась информация, что 20-летний сын Ирины Дубцовой, Артем Черницын, накопил штрафов за нарушения ПДД более чем на 160 тыс. рублей. И это за неполный год – с октября 2025-го по август 2026-го. По данным журналистов, большинство нарушений связаны со скоростным режимом. Кроме того, молодой человек позволял себе остановки в неположенном месте, не оплачивал парковку и платные трассы.

Ездит Артем на спортивном автомобиле BMW M3 F80, цена которого стартует от 5 млн рублей. Чем же занимается звездный наследник, если может позволить себе такую жизнь?

Напомним, Ирина Дубцова стала победительницей телевизионного шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. На одном из отчетных концертов ей сделал предложение солист группы Plazma Роман Черницын. Познакомились они за несколько лет до этого – еще в родном Волгограде, где Роман дружил с отцом Ирины – музыкантом и создателем детского коллектива. Черницын и Дубцова поженились, а в марте 2006 года у них родился сын Артем.

Он рос активным мальчиком, но мама не хотела, чтоб сын занимался музыкой. Поэтому Артем ходил и на футбол, и на боевые искусства, а в школе был отличником. После окончания частной столичной гимназии 3 года назад Черницын-младший поступил на факультет управления и политики МГИМО. Дубцова тогда рассказывала, что купила ребенку квартиру в не только в Москве, но и в Дубае, однако он продолжал жить с мамой.

Сын Ирины Дубцовой, Артем Черницын

Сын Ирины Дубцовой, Артем Черницын

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В прошлом году Артем все же съехал от матери. Поговаривали, что это связано с новыми отношениями Дубцовой. Она стала встречаться с руководителем косметического бренда Иваном Петренко. Мужчина переехал домой к певице, причем вместе с детьми от предыдущего брака. Артему стало сложно жить в такой большой семье, и он решил стать самостоятельным.

Кроме того, в начале 2025-го Артем расстался со своей девушкой. Несколько месяцев он состоял в отношениях с дочкой клипмейкера Павла Худякова Антониной. Девушка живет в США, поступила в университет и строит серьезные планы. А Артем хоть и задаривал Тоню дорогими подарками, но о дальнейшем развитии не думал.

Как бы то ни было, молодой человек все же решил связать свою жизнь с музыкой. В 2021 году он уже выпускал свою песню под псевдонимом Temach, но карьера тогда не пошла. Сейчас же он подписал контракт с лейблом, завел себе пиар-директора и взял фамилию матери в качестве сценического псевдонима. В соцсетях он также представлен как Артем Дубцов.

Артем Черницын, накопил штрафов за нарушения ПДД более чем на 160 тысяч рублей

Артем Черницын, накопил штрафов за нарушения ПДД более чем на 160 тысяч рублей

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Там он иногда делится снимками дорогих автомобилей, собак и других признаков богатой жизни. Под постами отмечаются не только друзья Артема, но и обычные пользователи, которые не упускают шанса подшутить над звездным наследником. «Почему он не в армии?», «Хорошо мама зарабатывает», «Чем занят сыночка-корзиночка по жизни, не ясно», «Мамкин понторез», - пишут комментаторы.

Кстати, Дубцова как-то рассказывала, что ее сын умеет зарабатывать деньги самостоятельно, но она помогает ему деньгами, потому что уровень его собственных доходов пока что не дотягивает до того образа жизни, к которому он привык.

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