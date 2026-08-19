«Хорошо мама зарабатывает»: чем занимается сын Ирины Дубцовой, насобиравший штрафы на 160 тыс. рублей

Дубцова как-то рассказывала, что ее сын умеет зарабатывать самостоятельно, но она все равно помогает ему деньгами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В СМИ появилась информация, что 20-летний сын Ирины Дубцовой, Артем Черницын, накопил штрафов за нарушения ПДД более чем на 160 тыс. рублей. И это за неполный год – с октября 2025-го по август 2026-го. По данным журналистов, большинство нарушений связаны со скоростным режимом. Кроме того, молодой человек позволял себе остановки в неположенном месте, не оплачивал парковку и платные трассы.

Ездит Артем на спортивном автомобиле BMW M3 F80, цена которого стартует от 5 млн рублей. Чем же занимается звездный наследник, если может позволить себе такую жизнь?

Напомним, Ирина Дубцова стала победительницей телевизионного шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. На одном из отчетных концертов ей сделал предложение солист группы Plazma Роман Черницын. Познакомились они за несколько лет до этого – еще в родном Волгограде, где Роман дружил с отцом Ирины – музыкантом и создателем детского коллектива. Черницын и Дубцова поженились, а в марте 2006 года у них родился сын Артем.

Он рос активным мальчиком, но мама не хотела, чтоб сын занимался музыкой. Поэтому Артем ходил и на футбол, и на боевые искусства, а в школе был отличником. После окончания частной столичной гимназии 3 года назад Черницын-младший поступил на факультет управления и политики МГИМО. Дубцова тогда рассказывала, что купила ребенку квартиру в не только в Москве, но и в Дубае, однако он продолжал жить с мамой.

Сын Ирины Дубцовой, Артем Черницын Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В прошлом году Артем все же съехал от матери. Поговаривали, что это связано с новыми отношениями Дубцовой. Она стала встречаться с руководителем косметического бренда Иваном Петренко. Мужчина переехал домой к певице, причем вместе с детьми от предыдущего брака. Артему стало сложно жить в такой большой семье, и он решил стать самостоятельным.

Кроме того, в начале 2025-го Артем расстался со своей девушкой. Несколько месяцев он состоял в отношениях с дочкой клипмейкера Павла Худякова Антониной. Девушка живет в США, поступила в университет и строит серьезные планы. А Артем хоть и задаривал Тоню дорогими подарками, но о дальнейшем развитии не думал.

Как бы то ни было, молодой человек все же решил связать свою жизнь с музыкой. В 2021 году он уже выпускал свою песню под псевдонимом Temach, но карьера тогда не пошла. Сейчас же он подписал контракт с лейблом, завел себе пиар-директора и взял фамилию матери в качестве сценического псевдонима. В соцсетях он также представлен как Артем Дубцов.

Артем Черницын, накопил штрафов за нарушения ПДД более чем на 160 тысяч рублей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Там он иногда делится снимками дорогих автомобилей, собак и других признаков богатой жизни. Под постами отмечаются не только друзья Артема, но и обычные пользователи, которые не упускают шанса подшутить над звездным наследником. «Почему он не в армии?», «Хорошо мама зарабатывает», «Чем занят сыночка-корзиночка по жизни, не ясно», «Мамкин понторез», - пишут комментаторы.

Кстати, Дубцова как-то рассказывала, что ее сын умеет зарабатывать деньги самостоятельно, но она помогает ему деньгами, потому что уровень его собственных доходов пока что не дотягивает до того образа жизни, к которому он привык.

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