Дым от пожара на месте поражения цели в Киевской области Фото: REUTERS.

«Файер Поинт» снова в списке. По открытым сводкам: 2 июня — площадка в Днепропетровской области, 2 июля — «Радионикс» с системами управления для «Фламинго», 30 июля — «Завод Маяк» с боевыми частями, 1 и 8 августа — «Киев-111», 16 августа — он же плюс «Укрдефенс Кампани». Сегодня — ускорители для крылатых ракет.

Зачем бить по одному адресу седьмой раз? Восстановление полного цикла выпуска «Фламинго» эксперты оценивают в два-три месяца. Производство Fire Point рассыпано: подземные площадки, субподрядчики, отдельно — системы управления, отдельно — боевые части. Смысл не в том, чтобы сжечь цех один раз, а в том, чтобы интервал между нашими заходами был короче срока их восстановления.

Ускорители тут — деталь, за которую стоит зацепиться. Без стартового ускорителя FP-5 не уходит с направляющей. Планер клепают в любом ангаре, а твердотопливная химия в подвал за неделю не переносится.

Завод «Антонов» в сводках — третий раз за лето: 2 июля — сборочное производство, 16 июля — склад с «Лютыми» и «Лелекой-100», сегодня — снова конвейер Ан-196. Рядом в сводке — еще одно сборочное предприятие авиапромышленности, названия которого Минобороны не дало. Значит, работа по этому адресу не закончена.

Фото: REUTERS.

Отдельно — формулировка «торгово-складской комплекс „Укрспецсистемс“». Крупноузловая сборка самолетных БПЛА идет в коммерческом терминале с погрузчиками. И это тоже система ударов по логистическим центрам. «МЛП-Чайка», «Рапид», терминал «Новой почты» — 11 августа, сегодня — Мартусовка, «Замлер Групп». Там, по сводке, хранились и распределялись товары двойного назначения: комплектующие для дальних и средних дронов, роботизированные комплексы, средства РЭБ. Обычный склад класса А с рампами и фурами — и через него идет снабжение фронта.

Единственная в сегодняшнем списке позиция не про ВПК, а непосредственно про передок — склад боеприпасов. Термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины, боеприпасы для «Баба-Яги». То, что этой ночью сгорело в Киеве, должно было к концу недели уехать на Донбасс и падать на наши окопы.

Бровары — до 8 тысяч кубометров топлива, предназначенного для ВСУ.

И проходной строкой в конце — склады в Черноморске и Южном вечером 19 августа. С 22 июля порты Большой Одессы не приняли ни одного иностранного судна, потери агросектора их же министр оценил в три миллиарда долларов. Но главное не в деньгах. Удары идут системно по инфраструктуре и судам теневой военной логистики — сухогрузам, что везли под зерновой декларацией вооружение и военное имущество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массированный удар по Украине: Разбор прилетов по Киеву, Одессе, Кривому Рогу и Кременчугу 16 августа

"Тыловой хаб ВСУ": Разбор ночных ударов по Одессе и Измаилу от военкора Коца