Сильный мужчина ростом 177 см: Ученые воссоздадут облик Дмитрия Донского и детали его жизни

Дмитрий Донской на триптихе Юрия Ракши «Поле Куликово». Фото: Russian Look/Global Look Press

Для историков находка трех саркофагов - Дмитрия Донского, его отца Ивана Красного и угличского князя Дмитрия Жилки - редчайшая удача:

"Погребение Дмитрия Ивановича Донского - первое княжеское захоронение XIV века, которое стало доступно для изучения в целостном виде. Это в огромный шаг в изучении Куликовской эпохи - интереснейшего периода нашей истории, который оставил очень мало материальных остатков", - объяснил директор Института археологии РАН, вице-президент РАН академик Николай Макаров.

Ученые уже выяснили (а саркофаги были обнаружены в июле), что великий князь был ростом 175 - 177 см, его развитые мышцы и состояние суставов говорят о серьезных физических нагрузках. Время проводил не в теремах, а в военных походах. И на лбу - след от давно зажившей раны.

В Архангельском соборе Московского Кремля при реставрационных работах случайно были обнаружены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Похоронен Дмитрий Донской был в одеянии из золотистой ткани - очень качественной, дорогой, и, скорее всего, импортной, привезенной из южных стран Средиземноморья. Сейчас с ней работают специалисты по средневековому текстилю.

Все останки, в том числе череп, детально сфотографировали - ученые надеются воссоздать облик великого князя. Метод легендарного советского антрополога Михаила Герасимова, реконструировавшего лица наших предков по костям черепа, в этот раз применять не будут:

"Останки великого князя остались в саркофаге, что позволит будущим поколениям археологов изучать их при помощи новых методов, в частности, реконструировать облик лица Дмитрия Донского, не растаскивая череп на отдельные косточки, как это делал Михаил Герасимов. Мы стремимся к максимально недеструктивному изучению его останков", - пояснил Николай Макаров.

Открытые мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Фото: Михаил Климовский/ТАСС

Отдельные фрагменты костей ученые исследуют самыми продвинутыми на сегодняшний день методами, узнают их химический и изотопный состав. А благодаря ему - особенности диеты и образа жизни, поделилась планами член-корреспондент РАН, заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН Мария Добровольская.

"Сохранились все отделы скелета. Небольшие повреждения были связаны с тем, что в предыдущую эпоху, когда вскрывали саркофаг, оттуда была извлечена слезница, и потревожена та область, где она находилась - в ногах. Часть фаланг стопы были перенесены, аккуратно положены на одеяние в области груди", - объяснила Мария Добровольская.

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