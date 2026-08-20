Верховный суд все чаще выступает на стороне обманутых мошенниками заемщиков: достаточно доказать, что банк был "неосмотрителен"

Заемщица одного из крупных банков подала иск в суд, потому что, по ее словам, доступ к ее телефону получили мошенники Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

«Порок воли». Этот термин многие узнали во время суда между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Первая утверждала, что ее обманули мошенники. И под их воздействием она и продала квартиру, а деньги перевела на «безопасный счет». Сначала певица выиграла суд, вернув себе проданную квартиру. И даже выиграла апелляцию. Но потом Верховный суд расставил акценты и признал правоту покупательницы.

Недавно же сложилась обратная ситуация. Заемщица одного из крупных банков подала иск в суд, потому что, по ее словам, доступ к ее телефону получили мошенники, оформили кредит и успели вывести часть денег. Суд первой инстанции и все апелляции она проиграла. Но в итоге дошла до Верховного суда. И тот встал на ее защиту.

Вот какие аргументы привела коллегия судей:

- Кредитный договор заемщица подписывала с помощью смс-сообщения. То есть, банк не удостоверился, что это была именно она;

- Сразу же после зачисления денег на счет, они стали тут же отправляться мелкими суммами (по 19 999 рублей) на счета других физических лиц;

- Всего было отправлено 15 таких переводов за 8 минут, после этого заемщица заблокировала карту.

«Из объяснений истицы следует, что она не имела намерений и не выражала волеизъявления на заключение спорного кредитного договора, такой договор заключен вопреки ее воли и интересам… Банку надлежало установить, что порядок подписания договора соблюден, то есть убедиться, что намерение заключить договор исходит от надлежащего лица, и обеспечить безопасность дистанционного предоставления услуг, идентифицировать клиента надлежащим образом. В этой связи, надлежало установить, деи ствовал ли банк с достаточной степенью заботливости и осмотрительности, которые ожидались от него как от профессионального участника гражданского оборота», - говорится в определении Верховного суда.

«Порок воли». Этот термин многие узнали во время суда между Ларисой Долиной и Полиной Лурье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Важный нюанс. Кредит был оформлен еще осенью 2020 года. Справедливости ради, тогда телефонное мошенничество хоть и было, но не в таком масштабе. Власти только думали, как со всей этой напастью бороться. Никаких требований к банкам для дополнительной проверки действий заемщика не было. Получил кредит и делай с ним, что хочешь. Поэтому во многих случаях банки действительно выдавали кредиты в два клика. Даже без подтверждающего звонка клиенту. Рекомендации от ЦБ и от судов высших инстанций появились позднее.

В частности, в 2022 году Конституционный суд РФ разъяснил, что банку стоит «принимать повышенные меры предосторожности, если после подачи заявки на получение клиентом кредита идет незамедлительная выдача банку распоряжения о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица». Но это было спустя два года после выдачи кредита. Почему же Верховный суд пошел навстречу заемщику?

- Тут прослеживается логика Верховного суда о том, что есть сильная и слабая сторона правоотношений. В данном случае слабая — это заемщик, а сильная — банк. Поэтому именно сильная сторона правоотношений должна взять на себя часть рисков, которые могут быть у клиента банка, и контролировать процессы, которые могут возникать вопреки воли клиента, - говорит Игорь Запоточный, адвокат Московской адвокатской палаты.

Верховный суд все чаще выступает на стороне обманутых мошенниками заемщиков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Собственно, именно такая логика сейчас и заложена в законах, которые в последние несколько лет принимают власти. Например, пакет законодательных мер «Антифрод 2.0». Акцент в них делается на профилактику. Во-первых, при оформлении почти любого кредита банк теперь звонит потенциальному заемщику и выясняет, на что ему потребовались деньги. Во-вторых, если клиент запрашивает больше 200 тысяч рублей, то даже в случае одобрения получить доступ к деньгам он сможет лишь через 48 часов. Это период охлаждения, который дает возможность потенциальной жертве прийти в себя и выйти из-под влияния аферистов.

ВОПРОС РЕБРОМ

То есть, теперь у банков можно отсудить кредитные деньги, которые передал мошенникам?

По словам Игоря Запоточного, если посмотреть судебную практику, то такой случай, когда Верховный суд встал на защиту заемщика, пострадавшего от мошенников, не единичный. Прецеденты уже были и, скорее всего, еще будут. Другое дело, что не все доходят до высшей инстанции. Ведь на это требуются время, деньги и нервы. Заемщица из примера выше судилась более пяти лет...

При этом шансы восстановить справедливость есть, если в суде будет доказано, что банк не проявил «достаточной осмотрительности». С учетом нынешних законов вот как она может проявляться:

- От кредитной организации были звонки с предупреждением или даже разговор с потенциальным заемщиком в офисе, где менеджер уточнял, не находится ли клиент под воздействием мошенников;

- Между одобрением кредита и выдачей денег прошел достаточный срок. То есть, те самые двое суток в качестве периода охлаждения;

- При последующем переводе денег на подозрительные реквизиты банк приостановил транзакцию и уточнил у заемщика, находится ли он в здравом уме и твердой памяти.

Если чего-то из этого списка не было, тогда клиент может рассчитывать на возврат денег. Но сейчас банки стараются соблюдать все формальности. Даже понимая, что это может быть не очень комфортным для заемщиков.

И кстати, такая «осмотрительность» дает свои плоды. По предварительным данным Минцифры за первое полугодие 2026-го, объем мошеннических операций снизился примерно на треть. Это проявляется в снижении количества звонков и попыток снять или перевести деньги. Данных по потерям за первые шесть месяцев пока нет. Но, по официальной статистике ЦБ за первый квартал, снижение потерь составило более 10%.

СОВЕТ «КП»

Законы во многом переложили ответственность за безопасность наших денег на банки и сотовые операторы. Но это не стопроцентная гарантия защиты. Мошенники знают об ограничениях, поэтому могут держать жертв на крючке в течение нескольких дней. Поэтому клиентам стоит помнить одно простое правило - если незнакомые люди звонят по телефону, представляются сотрудниками банков, силовых структур или других госведомств, и требуют что-то срочно сделать с деньгами, это точно мошенники. Просто сбросьте звонок. А если хотите удостовериться, самостоятельно позвоните в ведомство, которое представляет «сотрудник». И все встанет на свои места.

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