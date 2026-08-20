Костюм с разрезами на бедрах и кепка, облитая краской: Лариса Долина удивила «Новую волну» эпатажным образом

Лариса Долина появилась в эпатажном образе: в дизайнерской кепке, облитой бутафорской белой краской, в белом костюме с разрезами на бедрах и длинных серьгах из серебра, напоминающих рыбий скелет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одной из первых на «Новую волну» маэстро Игоря Крутого, который уже второй год подряд проводит конкурс в Казани, прибыла Лариса Долина.

На репетиции перед открытием конкурса 70-летняя звезда появилась в эпатажном образе: в дизайнерской кепке, облитой бутафорской белой краской, в белом костюме с разрезами на бедрах и длинных серьгах из серебра, напоминающих рыбий скелет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как оказалось, образ артистке придумала ее единственная дочь Ангелина, которая тоже трудится у нее в команде. Мол, по большей части это вещи и аксессуары от российских дизайнеров.

— Я в Казань всего два наряда взяла. Как раз на два концерта, — сказала KP.RU Лариса Долина.

По словам певицы, ее внучка Саша растет настоящей модницей, но у бабушки вещи не просит. Мол, у внучки Ларисы Александровны более модельные параметры.

Лариса Долина рассказала, что образ для нее придумала дочь Ангелина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Я очень рада, что внучка не берет у меня наряды. Во-первых, она очень высокая. Во-вторых, у нее, слава Богу, больше размер ноги, чем у меня. У нее 39-й размер ноги, а у меня — 37-й. Так что не просит у меня ничего из моего гардероба, — делится с KP.RU звезда. — Я правда Саше иногда сама отдаю подходящие вещи из своего гардероба, когда понимаю, что уже носить их не буду, — улыбается певица.

На певице были необычные серьги Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На репетиции даже гарнитура была под стать народной артистке: микрофон, инкрустированный стразами, и такие же наушники, украшенные мерцающими камнями.

Точь-в -точь, как у заморской дивы Джей Ло.

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