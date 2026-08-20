После провала плана жены Гарри твердо намерен вернуться домой и быть ближе к отцу, а также дать детям возможность поддерживать отношения с семьей Фото: REUTERS.

Сколько веревочке не виться, а маменькин сынок всегда возвращается в отчий дом, когда заканчивается денежка. Вот и стремительно лысеющий рыжий баламут Гарри — все еще принц герцог Сассекский, хоть и сложивший королевские полномочия в результате megxit ( так называют выход принца из круга семьи по настоянию МЕГан Маркл по аналогии с брекзитом — выходом Британии из ЕС) — переезжает из США в Великобританию. А сколько планов и амбиций было!

В начале 2020 года мятежник Гарри — самый скандальный из королевского семейства — еще при живой бабушке, Елизавете II, в лучших шекспировских традициях (см. «Король Лир») бросил вызов Букингемскому дворцу — и убыл из Туманного альбиона в американскую ссылку. Правда, погоня за american dream на родине супруги, крепко взявшей мужа за рыжие баки, оказалась не такой, как представлялась.

Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

Для начала Гарри пришлось причаститься американской демократии: конечно, сдав всю семейку с потрохами — вероломно вывалить всю грязь про дворцовые интриги, оргии и далекие от аристократических разборок в формате гарлемского гетто (постыдная драка Гарри с братом Уильямом — и падение «на собачью миску» после оскорбительных и высокомерных реплик в адрес Меган). За книгу с обидчивым названием «Запасной», переведенную на 16 языков, принц получил, как говорят, 20 миллионов долларов — не 30 тетрадрахм, конечно, но и не капитал, на который в США можно дожить до конца дней на привычном для пары уровне. А рассказать и правда было что: и про то, как смешивал разные виды наркотиков, как солянку, и про совет брата нацепить нацистскую форму и кидать зиги.

— Я спросил Вилли и Кейт, что они думают, — вспомнил герцог Сассекский. — Они сказали, однозначно, нацистская форма. И когда увидели меня, взвыли от смеха.

Фото Гарри в белой рубашке нациста со свастикой на рукаве вышло на обложках всех английских таблоидов. Был дикий скандал.

В продолжение «марша справедливости» Гарри и Меган отправились к американскому Андрею Малахову — влиятельной Опре Уинфри — чтобы излить душу (дозировано) на камеру. Не бесплатно, разумеется.

Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

А еще была акция «Добренькие богачи», в рамках которой Гарри и Меган без охраны, которую в США им никто так и не приставил (хотя активно настаивали — и даже судились за это!), от лица некоммерческой организации Project Angel Food, что обеспечивает нуждающихся бесплатным питанием, ходили и раздавали еду по домам. Мило, правда?

А еще была акция «Добренькие богачи»

Впрочем, все эти потуги вмонтироваться в американское общество и стать своими (не говоря уже про ОСОБЫЙ статус, как в Великобритании) так и не увенчались успехом. Да, работа вроде была: Меган заключила контракт с Disney, Гарри получил две мутные должности в странных компаниях — вошел комиссию Института Аспена, которая займется борьбой с дезинформацией в США (а он тут при чем?!) и еще стал пиарщиком стартап-компании BetterUp, занимающейся «проактивным коучингом», что бы это ни значило. Невесть какой карьерный рывок, особенно для королевского сына и офицера ВВС Великобритании. Только на обслуживание дома, купленного в Санта-Барбаре за 15 миллионов долларов, и ипотеки пара тратит более 600 тысяч долларов в год.

Все говорило о том, что в США паре делать нечего. Несмотря на то что отец и брат охладели к Гарри после вероломного побега, принц продолжал поддерживать связь с Букингемским дворцом и регулярно летал в Лондон — и в 2021 году после смерти дедушки: Филиппа, герцога Эдинбургского. И в 2025 году на годовщину смерти бабушки — Меган тогда отказалась.

Еще в июле 2026 года инсайдеры королевского двора начали прогревать общество вбросами про примирение. Тогда же произошла первая полноценная, впервые за последние 6 лет, встреча Гарри и Меган с королем Карлом III — семья прилетала в Англию, встреча прошла в поместье Хайгроув-хаус в Глостершире. Дети принца познакомились с дядями, братьями и сестрами — и все прошло тепло. После этого все заговорили о том, что принц намерен наладить отношения с близкими — шести лет жизни в Америке хватило, чтобы все понять про себя и эту страну — и делает для этого все возможное. Цель — полноценное возвращение. New York Post пишет, что элитное поместье принца в США вскоре пойдет на продажу.

20 августа появилась и конкретика — мол, после провала плана жены Гарри твердо намерен вернуться домой и быть ближе к отцу, а также дать детям возможность поддерживать отношения с семьей. Решение, по мнению старшего (!) корреспондента BBC (!!) по делам королевской семьи (!!!) Даниэлы Рельф, было спонтанным. Другими словами, жизнь заставила. По другой версии — у Гарри возникли проблемы с американской визой.

— Я знаю, что Чарльз (король Карл III) — главная причина их возвращения, — отмечает источник. — Еще у них много друзей и родственников в Великобритании, с которыми они поддерживают тесную связь.

Главная зацепка пары — после сожженных мостов — двоюродная сестра принца, принцессой Евгения, и ее муж Джек Бруксбэнк. Именно через них Гарри и намерен выстраивать новый механизм отношений. Потому что с братом Уильямом, особенно после выхода книги, общения до сих пор нет — тот якобы даже не разговаривает с беглецом.

Несмотря на то, что пара сложила королевские полномочия, герцог и герцогиня Сассекские намерены обустроить дом в новом месте, которое никак не будет связано с королевским статусом. Возможно, это будет поместье за пределами Лондона — пишут про один из самых красивых английских районов Котсуолдс или Нортгемптон — где родовой особняк семьи Спенсер (один из древнейших аристократических родов королевства). При этом планируют сохранить поместье в Монтесито (Калифорния) и недвижимость в Португалии. Если все пойдет по плану, уже в сентябре их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, приступят к учебе в местной английской школе — не позднее второй половины сентября, сообщает The Telegraph.