Почему растет число неврологических нарушений у детей: виноваты плохая экология, продвинутая медицина или генетика?

Заводите детей в молодости. Тенденция к увеличению среднего возраста отцовства и материнства в развитых странах дополнительно усиливает риск генетической патологии Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Наблюдать, как растут дети - не только очень берет за душу. Но и тревожно. Особенно, если ребенок первый. Почему он сосет палец? Редко моргает? Часто чихает? У молодых мам замирает сердце - не дай бог пропустить что-то важное в здоровье дочери или сыночка. На какие признаки действительно нужно обращать внимание, рассказал KP.RU профессор, доктор медицинских наук, ведущий специалист в области неврологии, клинической и экспериментальной нейрофизиологии в России Сергей Никитин.

ПОДГОТОВИТЬ ГОДОВАСА К КОЛЛЕКТИВУ

- В советское время в педиатрии существовали четкие рамки развития ребенка: когда должен перевернуться, когда поползти, когда сесть, когда пойти, когда заговорить. Сейчас среди продвинутых родителей, да и многих педиатров, бытует мнение, что дети — разные, каждый развивается со своей скоростью, не надо бегать по потолку, если ребенок в полгода не сидит — значит, не созрел. Поменялся подход?

- Если говорить про Советский Союз, то развитие ребенка определялось нормативами Минздрава СССР и Академии педагогических наук, причем, вспомните, с акцентом на то, что ребенок с года должен посещать ясли, а дальше — детский сад. Поэтому основное внимание обращали на физические возможности ребенка, способность существовать в коллективе, как у него сформированы навыки самостоятельного обслуживания (ложку держит и мимо рта не проносит, может раздеться сам и т.д.), как он соответствует в целом возрастным критериям развития моторных навыков и речи. За всем перечисленным должны были следить педиатры, занося в карту ребенка все антропометрические данные и сведения о моторных возможностях:

- удержание головы в 1,5–2 месяца,

- способность самостоятельно перевернуться в 4–5 месяцев,

- сидеть без поддержки в 6 месяцев и ползать,

- ходьба без поддержки в 11–12 месяцев.

- Все было нацелено на освобождение матери от ребенка и возвращение ее в ряды приносящих пользу счастливых членов социалистического общества, - объясняет профессор Никитин. - Поэтому к году жизни ребенка родители были обязаны подготовить ребенка так, чтобы с ним было как можно меньше проблем при существовании в соответствующей воспитательной группе. Советский ребенок был реально больше подготовлен для жизни в коллективе.

Теперь о нашем времени и тех, кто так беззаботно рассуждают, что все дети разные. Во-первых, все дети одинаковые, зато абсолютно точно, что разные родители и врачи. Но если серьезно, то все же есть определенные временные рамки развития ребенка, которые лучше знать, чем успокаивать себя мыслью, что все будет хорошо, даже если ребенок чего-то сейчас не может и не умеет, - говорит Сергей Никитин. - Если не считаетесь с национальными авторитетами, обратитесь к международному опыту — возьмите критерии моторного развития ребенка, предложенные Всемирной организацией здравоохранения (см. Кстати).

КАК ВЛИЯЮТ ЧИСТЫЕ ВОЗДУХ И ВОДА

- Говорят, что число детей с неврологическими заболеваниями год от года растет. Так ли это? Почему?

- А разве может быть иначе? За последние 20 лет население Земли увеличилось с 6,8 миллиарда до 8,30 миллиарда человек. Неужели вы думаете, что при этом число людей, страдающих разными болезнями, не будет увеличиваться? Это естественная причина. С другой стороны, общее число пациентов, например, с неврологическими и генетическими болезнями увеличивается в связи с невероятными успехами в биологии и медицине, благодаря доступности диагностических возможностей и повышению квалификации врачей.

Это скорее положительный факт. Так как наряду с выявляемостью болезней и увеличением числа правильных диагнозов отмечаются успехи в создании лечебных средств и препаратов, которые при максимально раннем назначении спасают людей. Пусть не вылечивают до конца, но позволяют контролировать патологию и радикально изменить жизнь пациента, надолго сохраняя его присутствие в социуме.

Но нельзя исключить увеличение числа болеющих из-за того, что мы не чувствуем нашу общую ответственность за то, что мы делаем с экологией, это наша общая ответственность. Мы всего лишь часть глобальной экосистемы Земли, мы зависим от состояния окружающей среды: чистоты воздуха, воды, условий климата, питания и прочее. Это банально, но, если мы не объединимся в идее сохранения планеты, болеть в конечном итоге будут все, как бы печально это ни было.

- С чем еще могут быть связаны неврологические проблемы?

- Если мы говорим о «поломках» в генах, то, конечно, хорошо бы знать, как можно глубже, родословную обоих родителей. Но даже это не убережет от так называемых мутаций de novo (впервые возникающих - Ред.). Возраст матери и отца — важный фактор при продолжении рода, т.к. чем старше отец, тем больше вероятность генетического сбоя, чем старше мать — тем больше вероятность рождения ребенка с хромосомными нарушениями (например, синдромом Дауна). Поэтому заводите детей в молодости. Показано, что тенденция к увеличению среднего возраста отцовства и материнства в развитых странах дополнительно усиливает риск генетической патологии.

Наблюдать, как растут дети - не только очень берет за душу. Но и тревожно Фото: Алексей ФОКИН.

ПОЛОМКИ МОГУТ ПРОЯВИТЬСЯ И У ВЗРОСЛЫХ

- В каком возрасте ребенка родителям особенно важно быть настороже?

- Зная, что следует ожидать от ребенка в определенные возрастные периоды, можно предположить состояние его нервно-мышечной системы. В этом опять же могут помочь критерии ВОЗ. Созревание нервно-мышечной системы - процесс, растянутый во времени.

* Например, миелинизация нервных волокон завершается к 3–4-м годам, и это хорошо видно по тому, насколько ловким становится ребенок, формируются основные рефлексы, самое время начинать обучать ребенка хореографии.

* У подростка 12–15 лет стабилизируется система кортикоспинального тракта, формируется основная мышечная масса, появляются очертания основной осанки.

* К 25–30 годам окончательно формируются функционально-структурные связи головного мозга. Однако нейрональная пластичность (т.н. пластичность мозга, способность образовывать новые нейронные связи - Ред.) сохраняется у человека на всю жизнь.

- Коварство наследственных болезней нервной системы и мышц в том, что не только разные болезни могут проявляться в любом возрасте — от младенчества до пожилого возраста. Но и болезни, обусловленные одним и тем же геном, могут дебютировать у младенца, подростка и человека в преклонном возрасте. Изучением особенностей клинико-генетических характеристик и занимаются врачи-генетики, - объясняет профессор Никитин.

- А вот если взять детей школьного возраста. Уже среди первоклашек видно: одни сидят ровно, другие - ссутулившись, и никак их не разогнешь. Это от чего зависит?

- Осанка формируется состоянием позвоночника, фиксацией суставов позвонков связочным аппаратом и мышцами, степенью развития мышечного корсета, развитием мышц плечевого и тазового пояса, а также опорой стоп на поверхность при ходьбе. Изменение формы стопы (например, плоскостопие) значительно меняет осанку: нарушается точка равновесия, смещается таз, возможно искривление позвоночника (сколиоз), меняется походка и устойчивость к нагрузкам. Некоторые наследственные нервно-мышечные болезни среди первых симптомов имеют укорочение ахиллова сухожилия, что приводит к тому, что ребенок начинает ходить на носочках, — это серьезный признак неблагополучия. По мере развития слабости мышц меняется форма позвоночника — патологические сколиозы, кифозы и изменения формы грудной клетки требуют обязательного внимания врача.

Осанка формируется состоянием позвоночника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Все в рамках ВОЗ

Критерии моторного развития ребенка, предложенные Всемирной организацией здравоохранения:

3,5 – 9,5 месяцев — сидит без поддержки;

5 – 11,5 месяцев — стоит с поддержкой;

5,2 – 13,5 месяцев — ползает;

5,8 – 14,2 месяцев — ходит с поддержкой;

6,5 – 17,5 месяцев — стоит сам, без поддержки;

8 – 18 месяцев — ходит сам.

- Обратите внимание, насколько широкие временные диапазоны в этих критериях, - отмечает эксперт. - Вам предоставлено достаточно времени, чтобы, не волнуясь, отследить, как развивается малыш. Если замечаете, что ребенок в чем-то отстает, обратитесь к врачу.

ВАЖНО

Красные флаги: на что обращать внимание

Если ребенок позже сверстников начинает держать голову, сидеть или ходить, часто падает, быстро устает, с трудом поднимается с пола или у него появляется характерная «утиная» походка, стоит обратиться к специалисту.

Такие признаки могут указывать на нервно-мышечные нарушения, например, болезнь Помпе, редкое наследственное заболевание. При этом чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем больше шансов сохранить двигательные функции и качество жизни, потому что болезнь вызывает необратимое разрушение мышечной ткани. Профилактика лучше борьбы с недугом.

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