Сильные ураганы угрожают средней полосе и югу России: Земля становится планетой бурь

Вид на ураган из космоса. Сплошная облачность – гигантское грозовое скопление – может занимать тысячи квадратных километров

Ученые, сведущие в физике атмосферы, пугают: климат Земли меняется. И не в лучшую сторону. Это даже не посвященным бросается в глаза – достаточно посмотреть новости по телевизору. Репортажи о тех или иных экстремальных явлениях природы показывают чуть ли не каждый день.

Сами явления становятся всё более катастрофическими. Климат, который последние 10 тысяч лет или около того оставался более-менее стабильным – вполне себя ласковым - теперь то и дело «огрызается». Песенка «У природы нет плохой погоды» безвозвратно потеряла актуальность.

«Мы вступаем в совершенно другой мир», - пишут ученые, неутешительный прогноз которых недавно опубликовал журнал Nature Geoscience.

Тепло. Буря мглою небо кроет

Метеорологи – 12 китайцев и примкнувший к ним американец - не оригинальны: винят глобальное потепление, в результате которого растет теплоемкость атмосферы – потенциальный источник силы климатических катаклизмов.

Симуляции, которые коллектив провел посредством разработанной модели «высокого разрешения», позволили заглянуть на 10 лет вперед. И оказалось, что тропические ураганы и прочие тайфуны, которых ученые называют мезомасштабными конвективными системами (Mesoscale Convective Systems - MCSs), усилятся на 38-45 процентов и станут всё более обширными. Эти гигантские грозовые скопления, простирающиеся на многие сотни километров, несут ветры небывалой скорости и обильные ливни.

Тенденция такова, что сезон тропических ливней смещается – будет начинаться на две недели позднее. За счет дополнительной влаги осадки станут обильно выпадать за более короткий период, устраивая тем самым внезапные наводнения.

Казалось бы, тропические катаклизмы не должны сильно тревожить нас – обитателей более высоких широт. Далековато. Однако, процессы в атмосфере взаимосвязаны. И происходящее в одних местах может «аукнуться» за многие тысячи километров. Пример тому Эль-Ниньо – аномальный нагрев воды в центральной и восточной частях Тихого океана. Температура растет вдоль экватора у берегов Южной Америки, а от жары изнывает Европа.

Но от MCSs ученые ожидают другой эффект – более влажный, если так можно выразиться.

В ближайшие 10 лет ураганы усилятся и сместятся в более высокие широты

Планета Бурь

Китайский прогноз, по сути, подтверждает тот, который несколько лет назад дала американская команда, дополненная российскими учеными из Института океанологии РАН. Моделирование атмосферных процессов они провели, использовав климатические данные далекого прошлого – аномальных погодных явлений, происходивших миллионы и десятки миллионов лет назад в периоды былых глобальных потеплений.

Перспектива не порадовала. По мере повышения средней температуры на Земле количество разрушительных тропических циклонов – тех самых MCSs - может быть и не увеличится. Сохранится на нынешнем уровне порядка 90 штук в год. Но сами они – пусть и не столь мощные, как в тропиках - начнут формироваться в более высоких широтах. То есть, будут смещаться в сторону полюсов. Как в Северном, так и в Южном полушариях. Климатологи грозят, что ураганы охватят местности, расположенные вплоть до широт в 45-46 градусов. Жителям Нью-Йорка и Бостона, Пекина и Токио стоит, что называется, напрячься и укрепить крыши.

Для москвичей, проживающих на широте 55 градусов, угроза будет пока не столь явной. Для питерцев и подавно. А вот некоторые другие крупные города России, включая Сочи, Краснодар, Астрахань, Новороссийск, Грозный, Владикавказ и Владивосток, попадут в полосу бурь.

«Ураганный прогноз», опубликованный всё в том же журнале Nature Geoscience, похоже, сбывается. Дальше будет только хуже. В ближайшие 300 лет, если повышение средней температуры на Земле продолжится нынешними темпами, ситуация может усугубиться до совсем уж непотребной. И ураганы начнут сметать разомлевших от жары белых медведей с солнечного побережья Северного ледовитого океана и пингвинов с пляжей Южного океана, омывающего Антарктиду.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Почему льет, как из ведра?

В свое время в NASA изучили данные, собранные метеорологическими спутниками за 40 лет. Выяснилось: глобальное потепление ослабляет восходящие воздушные потоки, благодаря которым образуются так называемые высотные облака. Их становится меньше, а осадков - больше.

Парадокс? Отнюдь. В NASA объясняют: высотные облака задерживают тепло в атмосфере. А с уменьшением их числа в верхних слоях становится холоднее. Испарения, попадая туда, интенсивнее конденсируются, образуя дождевые капли. Испарений тем больше, чем сильнее нагрета поверхность Земли. А она нагревается все сильнее и сильнее в результате глобального потепления. Итог: количество осадков увеличивается.

КСТАТИ

Планета бурь, как и было сказано

Метеорологи предлагают расширить шкалу Саффира-Симпсона (SSHS), классифицирующую ураганы по пяти категориям – от 1 до 5 - в зависимости от скорости ветра и интенсивности. Пора вводить шестую категории. В последнее время участились ураганы, скорость ветра в которых существенно превышала максимальную 5-ю категорию. Достигала более 300 километров в час. Подробности – в нашем материале.

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