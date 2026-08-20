Зеленский не только перед зарубежными слушателями, но уже и перед своими генералами и чиновниками заговорил о деньгах Фото: REUTERS.

После назначения нового министра обороны украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский в четверг приехал, судя по всему, в наземное здание (высота потолков не менее 4-х метров), куда собрал весь руководящий состав ведомства с командованием ВСУ и двинул перед ними речь, которая, по его замыслу, явно должна была вдохновить генералов и чиновников военного ведомства на подвиги.

Часть этой речи он потом выложил в своем Тг-канале.

- Я рассчитываю, что Министерство обороны и наши Силы обороны и безопасности будут работать слаженно. Важно провести аудит всех договоренностей с нашими партнерами. Что реализовано и что до сих пор ожидает реализации. ПВО и антибаллистика – это ключевой приоритет, и особенно перед зимой, - заявил Зеленский. - Евгений Хмара имеет большой опыт в операциях наших дипстрайков (ударов в глубоком тылу противника – прим. авт.) - еще с СБУ. Рассчитываю, что операций будет больше, и уверен, что Евгений будет и впредь лично заниматься этим вопросом.

Можно отметить, что у «просроченного» очень специфическое понимание функционирования оборонного ведомства и его руководителя, если он апеллировал к диверсионному опыту нового министра обороны, под руководством которого разрабатывалась и была осуществлена операция «Паутина». Диверсант из Хмары, конечно, знатный, это даже по его лицу видно, но на новом месте у него будут совершенно иные задачи. А как он станет их решать, пока неизвестно.

Какая-то сотрудница службы финансового мониторинга государственного «Сенс Банка» отказалась проводить сомнительную операцию с деньгами по залогу для Андрея Ермака Фото: REUTERS.

Кстати, именно к этим задачам, поставленным перед новым министром, Зеленский вскоре и перешел.

- Все, что касается мобилизации и контрактов, все, что касается ротаций, – нужны реальные решения, реальные предложения. Я ожидаю системной совместной работы на этом направлении, - озвучил просроченный» свои ожидания и явно против своей воли, перебарывая себя, добавил. - И более человечного и системного подхода к решению организационных вопросов в войсках.

Понятное дело, что речь была о мобилизации и зверствах ТЦК. Но тут у Хмары выбор небольшой. Или он настраивает ТЦК так, чтобы обеспечивать ВСУ пополнением мобилизованных, или же ВСУ перестанут получать свежее «пушечное мясо» в необходимых количествах. Впрочем, они даже сейчас в необходимом объеме его не получают. А это значит, что зверства ТЦК будут только продолжены. Вероятно, еще и усилятся.

Как бы это ни выглядело смешно, но Зеленский не только перед зарубежными слушателями, но уже и перед своими генералами и чиновниками заговорил и о деньгах.

- Один из крупнейших вызовов, который у нас уже есть, — это деньги. Это действительно очень серьезный вызов, прежде всего сейчас в секторе обороны Украины. Необходимо найти необходимые ресурсы, и я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был, - объяснил Зеленский ситуацию, которая укладывается в нехитрую формулу «вызов есть, а денег нет». - Война стала дороже, и это факт. Ресурсов требуется больше, дефицит увеличился, враг использует против нас все больше инструментов, и нам нужно не только защищаться, но и действовать более активно. На все это нужны ресурсы.

Про то, что «война стала дороже», причем, для всех украинцев, благодаря его усилиям и попыткам «давления на Россию», в ответ на которые Москва перестала чикаться и церемониться, Зеленский говорить не стал. Равно как и не упомянул новый коррупционный скандал, связанный с его окружением.

Между тем, там вскрываются все новые и все более интересные детали. Достоянием публики стали пленки с записями разговоров участников новой ОПГ (вернее, все той же, просто выявлены новые участники), на которых в частности, задержанный экс-депутат Рады Микитась, обнаруженный во время обыска у теперь уже бывшей замглавы Офиса президента Ирины Мудрой, рассказывает, как разъярился Зеленский, когда узнал, что какая-то сотрудница службы финансового мониторинга государственного «Сенс Банка» отказалась проводить сомнительную операцию с деньгами по залогу для Андрея Ермака.

- Президент орал, не кричал, а орал — ее уволить, - откровенничал на этой записи явно получавший удовольствие от рассказа сам Микитась. Это вам не какой-то «загадочный» Вова с пленок по «делу Миндича», тут все названо прямыми словами. И озвучил эти слова прокурор САП.

Интересно, как это выступать перед большим количеством людей, зная, что все они в курсе относительно того, что выступающий перед ними недоросток, которого еще в школе прозвали «окурком» - откровенный вор. Который снова хочет денег. Как для чего? Чтобы снова украсть. И как можно больше.

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