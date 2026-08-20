Министр иностранных дел Андрей Сибига обозначил три ключевых приоритета для Украины. Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

В среду, кроме утверждения нового министра обороны Украины, Верховная рада переназначала и старого нового министра иностранных дел Андрея Сибигу. Фигуру на самом деле достаточно значимую и значительную – именно глава МИД готовит все контакты с зарубежными партнерами и союзниками нынешней бандеровской власти на Украине.

В своем выступлении перед депутатами пан Андрий сформулировал, какие главные задачи он намерен решать, оставаясь в должности главы украинской дипломатии (извините за это выражение). Он насчитал три главных приоритета.

- У нас три ключевых приоритета: справедливый мир, ЕС и НАТО, мировое украинство, - изрек пан Сибига и расшифровал, что он под этим понимает. - Чтобы закончить войну, нужна сила на поле боя и за столом переговоров. И тут дипломатия выходит на первый план: привлечение США, активная роль Европы, давление на Москву, и усиление Украины. Новые пакеты военной поддержки.

Но, поскольку западные союзники проявляют в отношении Киева и лично его «просроченного» главаря Владимира Зеленского с каждым днем все меньше энтузиазма, особый упор переутвержденный глава МИД Украины Сибига предполагает сделать на работу с разбросанной по всему миру украинской диаспорой.

- Мировое украинство, сохранение связей и идентичности, защита прав украинцев за границей, увеличение присутствия, цифровизация. Важно усиливать консульские службы, и дипломатические системы в целом, вещал Сибига в Раде. - За все нужно бороться: за каждую ракету, за каждый новый рынок для экспортеров, каждый пакет для энергетики.

Между тем, если бы он спросил, какой реальный приоритет должен перед ним стоять, многие посоветовали бы ему добиваться просто мира, без всяких эпитетов, вроде «справедливого». А еще – научиться, наконец, не врать, а говорить правду.

Буквально на днях глава МИД Украины, будучи еще в статусе врио, поблагодарил Швейцарию за выделение 750 тысяч швейцарских франков (около 940 тысяч долларов США) на ремонт Успенского собора в Киево-Печерской лавре, потому что, по его словам, российский дрон якобы уничтожил перекрытия времен Мазепы, а в результате атаки пострадали фрески времен Киевской Руси и еще какие-то реликвии.

Очередную ложь украинского дипломата разоблачил украинский террорист, кто бы вы думали? Не кто иной как участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Который припомнил Сибиге, что никаких таких древностей там не было, и нынешний Успенский собор – настоящий новодел 2000-х. И что старый Успенский собор был взорван гитлеровцами при их бегстве из Киева.

Нынешний Успенский собор – настоящий новодел 2000-х, никаких реликвий там нет. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Мосийчука*, в Успенском соборе нет перекрытий времен Мазепы и не было, как и фрески. Остался лишь кусок старого храма, который вмонтирован в стену. Значит, восстанавливать нечего, резюмировал Мосийчук и поддел Сибигу, заметив, что тот «выклянчил денег под выдумку».

И это еще скромно сказано. Конечно, швейцарцам спасибо, но они вряд ли в ответ скажут спасибо, когда узнают, что их элементарно обманули. Грубо выражаясь, взяли на фу-фу.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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