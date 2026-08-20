Над Зеленским все сильнее сгущаются тучи коррупционных скандалов. Фото: REUTERS.

Нынешний всплеск «борьбы с коррупцией» на Украине – уже третий за последний год. По-хорошему, конечно, второй, но между скандалом с бегством Миндича и отставкой главы Офиса президента Украины и всесильного «серого кардинала» Андрея Ермака была такая долгая пауза, что это, наверное, можно считать двумя отдельными эпизодами.

Первым сигналом был арест правой руки Зеленского Андрея Ермака Фото: REUTERS.

Что характерно – выбивают очень близких к Зеленскому людей, уж ближе Ермака никого не было и нет, а нынешняя замглавы ОП Мудрая – правая рука и главная помощница Зеленского сейчас. И оба лишились своих должностей. Как заявила на одной из опубликованных пленок прослушки та же Мудрая, «Это СБУ можно просто пересидеть, а если попал в НАБУ, то все». По всей видимости, по той причине, что СБУ – это украинская контрразведка, и этой спецслужбе может отдать команду Зеленский, а вот с НАБУ и САП такие фокусы не проходят, их командные рычаги находятся за пределами Незалежной.

И с учетом этого знания, наверное, не так уж и удивительно, что, хотя все прекрасно понимают, что на верхушке коррупционной пирамиды Украины сидит царем горы не кто иной, как сам «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, все эти коррупционные штормы до сих пор миновали его стороной. Хотя ситуация все больше напоминает тот самый анекдот про чукчу и прыгающих со скалы оленей: «Однако, тенденция» …

Замглавы ОП Мудрая – правая рука и главная помощница Зеленского - подследствием Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

И это при том, что заказной характер антикоррупционных операций известен на Украине даже младенцу. И дело не в том, что не воруют. Воруют и еще как. Просто берут в нужные моменты только тех коррупционеров, на которых дают «добро», вернее, команду «Фас!»

На данный момент это означает только одно – окончательной команды на снос Зеленского Запад еще не дал. Хотя там все больше публикаций о необходимости его ухода (последней на данный момент выступила сегодня немецкая Berliner Zeitung) и жалоб на то, что он уже всем надоел, на Зеленского все еще пытаются воздействовать методом шантажа. Его пытаются привести в состояние повиновения, демонстрируя ему альтернативы на тот случай, если он станет бунтовать. В последнее время он опять активизировал свои претензии к Западу ввиду недостаточности оказываемой Киеву помощи, и уже не столько попрошайничает, сколько откровенно вымогает, причем у всех подряд.

Все уже убедились, что на Украине все всех слушают, и все на всех доносят, а потому у тех же НАБУ доказательной базы более чем достаточно. Причем на всех, не исключая того же Зеленского. И не столь уж важно на самом деле, кто сейчас контролирует НАБУ и САП – американцы или европейцы. Главным сейчас является другое. Эти стороны сейчас недовольны Зеленским и показывают ему, что в любой момент может прийти конец. Но самое главное - они пока не определились с консенсусом по поводу его сменщика. И до тех пор, пока этого не произойдет, Зеленский может чувствовать себя в относительной безопасности.

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