Олег Газманов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле 22-летняя дочь Олега Газманова Марианна вышла замуж за своего возлюбленного Максима. Торжество прошло в Грибоедовском загсе Москвы. Однако фото жениха Газманов не опубликовал в своих соцсетях и до сих пор поклонники певца не знали, кому артист доверил судьбу своей единственной дочери.

«Все, наша красивая малышка — жена», — скупо сообщила в своем блоге супруга Олега Газманова Марина. А на конкурсе «Новая волна» в Казани супруги были более словоохотливы и рассказали о личности своего зятя. По словам папы, избранник их дочки обычный студент из семьи военных.

«Свадьба не по залету, поверьте! Они два года были вместе, проверили свои чувства, прошли через много трудностей, скоро он уходит в армию», — рассказала репортерам Марина Газманова.

Марина и Олег Газмановы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам певца, для него не так важно, чем по жизни будет заниматься его зять. Дескать, «главное, чтобы дочь рядом с ним была счастлива».

Как уже писала KP.RU, дочь Газманова редко мелькает в прессе. Лишь однажды мама девушки рассказала о ней в своих мемуарах «Единственная. Нарисовать мечту»:

«Я рьяно вмешивалась только в те обстоятельства, которые могут навредить здоровью или жизни моего ребёнка. И была ушами, которые готовы были принять любую информацию. Я была мамой, о которую разбивались все эмоциональные волны моей дочери, и, немного подругой. Хотя после наших доверительных потрепушек я не спала ночами.

Не надо играть с дочкой в подружек всегда, надо быть ей мамой и любить ее безусловно.

Я договорилась с Марианной, что она может решить любую возникающую у неё и ее друзей проблему со мной.

Но, когда я это говорила, даже не могла представить, какое количество народа мы будем спасать, предоставлять еду и кров. Но то слово, которое я дала дочери, сдержала. У неё был ярко выраженный синдром Марии Терезы, она притягивала и спасала всех проблемных подростков, собак, котят. Я пообещала, что мы будем вместе всех спасать, и подарком мне стало доверие дочки. Это самое ценное. Стоило потерпеть».

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