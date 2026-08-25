"Чувствуешь - надвигается что-то жуткое": Как мы бежали за солнечным затмением на Таймыре

Форсирование ледяной реки с ходу. Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

О солнечном затмении можно много читать, пересмотреть тысячи фотографий и видео... Но в реальности все оказывается далеко не так, как все себе представляешь. Далеко - во всех смыслах: самым идеальным местом для наблюдения полного солнечного затмения 12 августа стала окраина полуострова Таймыр. Абсолютно дикое место, где тем не менее оказались люди. В это время там работал научный отряд Большой арктической экспедиции (см. «Наша справка»).

Наблюдения были внесены в план, однако он посыпался из-за погоды. Туманы и дожди задержали вылет на двое суток, и, чтобы добраться до точки наблюдения - мыса Вега, нужно было за два дня преодолеть от места высадки 45 километров. При максимально возможной скорости пешком, под рюкзаком, по болотистой тундре - 2,5 - 3 км/ч.

Поэтому мы спешили. Почти бежали. Привалы и сон сократили до минимума. Реки форсировали с ходу. Пытались как можно быстрее покинуть гористую местность и выйти на берег Карского моря - только там было видно низко висящее над горизонтом светило. Фактически бежали наперегонки с солнцем, чтобы поймать затмение за хвост...

Несмотря на все усилия, дойти до берега к началу затмения мы не смогли. Но гористую местность покинули и вышли на открытое пространство, вполне подходящее для наблюдения.

...Начало затмения не видишь. Его чувствуешь. Вроде солнце светит так же ярко, но что-то не так. Вроде стало слегка темнее. Причем на душе. Чувствуешь - надвигается что-то жуткое. И слышишь тоже. Точнее, не слышишь: и так не очень наполненная звуками тундра замирает абсолютно. Даже ветер прячется. Единственное, что продолжает двигаться, - это черный диск луны, с аппетитом пожирающий солнце.

Свет угасает медленно, но упорно, словно кто-то осторожно крутит выключатель. Сумерки раскатываются серым покрывалом по небу, земле, разуму...

Пик наблюдения - луна почти закрыла светило. Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На пике затмения от солнца остается лишь упитанный золотой серп. Впервые смотрю на нашу звезду, не моргая и не проливая слезы. Хотя они все равно выступают на глазах - слишком противоестественное зрелище, такого не должно быть. Но оно есть. И оно прекрасно и жутко одновременно.

Даже современного человека это пугает. Что же чувствовали наши предки? Тем более что они не знали, что это скоро кончится. А мы знаем. И затмение кончается невероятно быстро. Света прибавляется. Нервы успокаиваются. Дышится легче... Тундра оживает. Даже слишком - вдалеке показался белый медведь (но об этой истории читайте в следующем номере еженедельника "КП").

А в завершение затмения показался белый медведь. Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чудо, что мы успели. Чудо, что мы увидели. Но самое главное чудо - идеальная погода с видимостью миллион на миллион. Все прогнозы обещали туман и моросильник. Но Арктика решила побаловать человека. Редко, но она это делает. Чуть чаще, чем затмение солнца...

Чтобы догнать солнце, пришлось преодолеть 30 километров по бездорожью в максимально быстром темпе. Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

НАША СПРАВКА

Что такое БАЭ-2026

«Большая арктическая экспедиция» - замечательный учебно-исследовательский проект, существующий с 2008 года. Его организует столичный Департамент образования при поддержке «Движения Первых» Москвы и проекта «Чистая Арктика».

В этом году экспедиция традиционно состоит из двух групп, в которые входят московские школьники и студенты колледжей. Первая - «Исследователи Арктики» - совершила пеший поход по побережью Таймыра, собирая образцы флоры и фауны по заданию десятка ведущих научно-исследовательских институтов России. Эти данные лягут в основу серьезных научных работ.

Вторая, «Хранители истории», восстанавливала мемориал погибшим полярникам и летчикам на самой северной точке Евразии - мысе Челюскин.

Экспедицию возглавляет знаменитый полярный исследователь, кавалер ордена Мужества, директор Центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро. Научное руководство осуществлял кандидат биологических наук, исследователь Арктики и Антарктиды, директор гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов.

В качестве полноценного члена экспедиции в нее вошел спецкор «КП» Евгений Сазонов.

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